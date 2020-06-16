Apple’ın, geçtiğimiz yıl App Store aracılığıyla elde ettiği gelir açıklandı

Apple, geçtiğimiz saatlerde App Store üzerinden elde ettiği toplam gelir miktarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre firma, 2019 yılı içerisinde App Store üzerinde 519 milyar dolar gelir elde etmiş.

Açıklanan verilere göre Apple, 2019 yılı içerisinde sadece geliştiriciler için 40 milyar dolar harcamada bulunmuş. Mevcut gelir kaydında ayrıca, 61 milyar dolarlık bir kısmın dijital ürünler ve diğer servisler aracılığıyla elde edildiği belirtilmiş. Rapora göre, gelir kaynağı olarak en büyük paydayı mobil oyunlar, uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamaların birim başına satışları oluşturuyor. Uygulama içi satın alımlar kısmında ise en büyük payı Lyft, Uber gibi yoğun kullanıma ve para akışına sahip uygulamalar kaplıyor. Tahminlere göre, açıklanan gelir raporlarına Apple Music abonelikleri dahil edilmemiş.

İlginizi çekebilir: NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!

Araştırmaya göre, 2019 yılında iPhone ve iPad uygulamaları aracılığıyla elde edilen 519 milyar dolar şunları içeriyor:

Perakende uygulamalarla 268 milyar dolar , seyahat uygulamalarıyla 57 milyar dolar , yolculuk amaçlı uygulamalarla 40 milyar dolar ve gıda dağıtım uygulamalarıyla 31 milyar dolar dahil olmak üzere fiziksel mal ve hizmetlerden 413 milyar dolar

Dijital mal ve hizmetlerden 61 milyar dolar

Uygulama içi reklamcılık hizmeti ve reklamlardan 41 milyar dolar

Ek olarak Apple, App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalar içerisinde, yazılım veya dijital mal satın alımlarından %15 ila %30 oranında bir kesinti yapıyor ve geliştiricilere ne kadar ödediğini düzenli olarak her yıl duyuruyor.

Apple CEO’su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Zor ve huzursuz zamanlarda App Store girişimciliğe, sağlık ve esenliğe, eğitime ve iş yaratmaya yönelik kalıcı fırsatlar sunuyor” sözleriyle firma içerisinde App Store’un değerini vurgulamıştı. Görüyoruz ki, özellikle Premium segment modelleriyle pazara hakimiyet sağlayan Apple için, kazançlar sadece fiziksel cihaz satışlarıyla sınırlı kalmıyor.