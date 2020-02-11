Microsoft, iOS cihazlarda Office uygulamalarını yeniledi!

Microsoft, iOS cihazlar için Office uygulamasının dizaynını tamamen değiştirdi. Yayınladığı, büyük güncelleme ile Word, Excel ve PowerPoint’in görsel tasarımı tamamen yenilenmiş oldu.

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Uygulamalar, bu büyük yükseltmeyle birlikte, çok daha basit, daha hızlı ve kullanım kolaylığı sunan bir yapıya geçiş yaptılar. Bunlarla birlikte, Microsoft’un önemli bir gelişme yaratarak iyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz.

Ancak firma, uygulamanın içerisine dahil edilen değişikliklerle ilgili detaylı bilgi vermedi. Fakat, uygulamalarda gezindiğimiz zaman, farklılıklar yansımaya başlıyor. Sunumlar için yeni üst panel sayesinde yapılan içeriklere daha kolay erişebiliyorsunuz.

Firmanın, sunum uygulamalarına eklediği en çarpıcı değişiklikler ise şu şekilde:

Read and Reply on the Fly : Workbook açmadan, yorumları ve konuları cevaplayabiliyorsunuz.

: Workbook açmadan, yorumları ve konuları cevaplayabiliyorsunuz. Sola ve sağa bakın: XLOOKUP özelliği burada. Satır, satır cümle cümle aradığınızı detaylı şekilde bulun.

XLOOKUP, yeni bir Excel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Önceden birkaç sınırlamayla sunulan bu özellik, artık çok daha detaylı ve hızlı aradağınız kelimeleri bulmanızı sağlıyor.

Tasarım tarafında ise, uygulamaların yuvarlatılmış hatlara kavuştuğunu, panel arayüzlerinin değiştiği ve mobil tarafa daha elverişli özellikler sunduğunu görebiliyoruz.

Android tarafına da yakın zamanda, Microsoft bu kullanım kolaylığı sunan yeni Office uygulamalarını görmemiz mümkün hale gelecektir. Kullanıcılar, biraz sabır edip bu süreci takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.