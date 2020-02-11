Yazılım
Microsoft, iOS cihazlarda Office uygulamalarını yeniledi!
Microsoft, iOS cihazlar için Office uygulamasının dizaynını tamamen değiştirdi. Yayınladığı, büyük güncelleme ile Word, Excel ve PowerPoint’in görsel tasarımı tamamen yenilenmiş oldu.
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Uygulamalar, bu büyük yükseltmeyle birlikte, çok daha basit, daha hızlı ve kullanım kolaylığı sunan bir yapıya geçiş yaptılar. Bunlarla birlikte, Microsoft’un önemli bir gelişme yaratarak iyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz.
Ancak firma, uygulamanın içerisine dahil edilen değişikliklerle ilgili detaylı bilgi vermedi. Fakat, uygulamalarda gezindiğimiz zaman, farklılıklar yansımaya başlıyor. Sunumlar için yeni üst panel sayesinde yapılan içeriklere daha kolay erişebiliyorsunuz.
Firmanın, sunum uygulamalarına eklediği en çarpıcı değişiklikler ise şu şekilde:
- Read and Reply on the Fly: Workbook açmadan, yorumları ve konuları cevaplayabiliyorsunuz.
- Sola ve sağa bakın: XLOOKUP özelliği burada. Satır, satır cümle cümle aradığınızı detaylı şekilde bulun.
XLOOKUP, yeni bir Excel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Önceden birkaç sınırlamayla sunulan bu özellik, artık çok daha detaylı ve hızlı aradağınız kelimeleri bulmanızı sağlıyor.
Tasarım tarafında ise, uygulamaların yuvarlatılmış hatlara kavuştuğunu, panel arayüzlerinin değiştiği ve mobil tarafa daha elverişli özellikler sunduğunu görebiliyoruz.
Android tarafına da yakın zamanda, Microsoft bu kullanım kolaylığı sunan yeni Office uygulamalarını görmemiz mümkün hale gelecektir. Kullanıcılar, biraz sabır edip bu süreci takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.
Yazılım
WhatsApp için karanlık mod, iPhone’larda da kullanıma sunuldu!
WhatsApp için karanlık mod desteği iPhone tarafında da görünmeye başladı. Uzun zamandır beklenen uygulama içi karanlık mod desteği, şu an için sadece WhatsApp’ın beta versiyonunu kullanan kullanıcıları kapsıyor.
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Facebook firmasının sohbet uygulaması olan ve artık dünya çapında SMS sisteminin de yerini alan WhatsApp için karanlık mod desteği uzun bir zamandır bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda, hatırlarsanız ki Android için bu desteğin yine beta kullanıcılarına özel olarak kullanıma açıldığını belirtmiştik.
Aslında, her yeni özelliğin ilk olarak iOS kanadında testlerinin gerçekleştiğini hepiniz fark etmişsiniz. Keza, bu sefer öyle olmadı ve iPhone kullanıcıları bu fonksiyona daha geç kavuştular.
Şu an için hala stabil sürüme,karanlık mod fonksiyonun geldiğini söyleyemiyoruz. 9to5Mac internet sitesinin haberinden öğrendiğimiz gelişme ilk olarak reddit platformundaki bir ekran görüntüsüne dayanıyor.
Ekran görüntüsünde fark edilen detayda ise, TestFlight uygulamasının beta sürecine “karanlık mod” imaresine eklemesi oldu. Sadece beta yazılımı iPhone cihazlarda kullanılabilir ve seçili test kullanıcıları için erişime açıldı.
WhatsApp’ın 2.20.30.12 numaralı beta versiyonunda karşımıza çıkan bu yeniliğin ne zaman kararlı yazılıma dahil edileceği, henüz belli değil. Fakat, sürecin ne kadar yavaş işlediği aşikar.
Eğer, Apple geliştirici kimliğiniz varsa, TestFlight programına dahil olabiliyorsunuz. Eğer, Apple geliştirici kimliği edinmek istiyorsanız buradan ayrıca edinebilirsiniz.
Yazılım
Google’ın yeni mobil işletim sisteminin ismi, FuchsiaOS olmayabilir!
FuchsiaOS, bildiğiniz gibi Google mühendisleri tarafından birkaç senedir geliştiriliyor ve mobil tarafta firmanın yeni işletim sistemi olarak kullanılması bekleniyor. Yeni yazılım, uzun zamandır FuchsiaOS ismiyle gelişim sürecini devam ettirirken, ortaya çıkan detaylar kullanılan adın değişim gösterdiğini belirtiyor.
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Google, halihazırda FuchsiaOS markası kisvesi altında işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, geliştirici dosyalarında kullanılan bu ismin yakın zamanda değişim geçirerek Pigweed olarak, değiştiğini gördük.
Pigweed’in kelime anlamı ne?
Pigweed, Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi olarak kaynaklarda geçiyor. Fuchsia ismi ise renk olmak dışında tam manada küpe çiçeği anlamına geliyor. Küpe Çiçeğigiller familyasından Fuchsia cinsini oluşturan 100 türü bulunan bitki cinsidir. Kırmızı, mor, pembe, beyaz renkte çiçekler açarlar.
9to5Google’un yayınladığı habere göre, açık kaynaklı Chromium projesinde bu durum fark ediliyor. Kaynak kodlarında fark edilen bu değişime göre, FuchsiaOS ismi yukarıda da görüleceği üzere Pigweed olarak değiştirilmiş. Bu değişiklik, kodlardan sorumlu arkadaşın basit bir hatası olabilir. Çünkü FuchsiaOS’tan sonra bu isimin kullanılması çok da anlamlı gelmiyor.
Fuchsia’nın yeni ismi bu olabilir mi? ChromeBook’larda mı kullanılacak? IoT cihazlar hakkında mı? Açıkçası, bildiğimiz sadece işletim sisteminin yeni isminin Pigweed olacak olması.
Ama muhtemelen, firma akıllı telefonlar haricinde bu işletim sistemini yaygınlaşmaya başlayan IoT (nesnelerin interneti) sistemlerinde de kullanılmak üzere tasarlanıyor. Yani, evde işte veya herhangi bir otomasyon ekipmanlarının aktif olarak kullanılması gereken yerlerde artık Fuchsia’yı göreceğiz. İlerdeki zamanlarda, televizyonunuz ve buzdolabınızın yazılımsal anlamda konuşmasını bu işletim sistemi sağlayacak.
Yazılım
WordPress tutkunları WPfest’de buluşacak!
WordPress tutkunlarının buluştuğu festival WPfest’in ikincisi, bu sene İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde kapılarını açıyor.
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WPFest’de çok eğlenceli bir panel de gerçekleşecek. Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak.
Seyahat, teknoloji, moda gibi farklı alanlarda başarıyı yakalamış panelistler arasında yoldaolmak.com kurucusu Kemal Kaya, Teknoblog ile Sabri Küstür, Styleboom’un hikayesi ile Burçin Ünaldı ve fundalina bloğunun kurucusu Funda Güleç Yalçın yer alıyor.
WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor.
SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı etkinlik ve panel , Türkiye’nin en büyük blog etkinliği olarak Natro.com ana sponsorluğunda ve Atıf Ünaldı yönetimi ile alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek.
WPFest 2020’de neler konuşulacak?
- Siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebiliriz?
- Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları
- WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır?
WordPress konulu etkinliğin konuşmacıları kimler?
Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü
Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı
Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı
Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu
Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü
Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri