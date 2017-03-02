Microsoft Herkesin Xbox’a Oyun Geliştirmesini Sağlayacak

Microsoft geliştiriciler Xbox için kolayca oyun geliştirebilmesini ve gelitşirdikleri oyunu yayınlayabilmelerini sağlayacak bir program duyurdu.

Microsoft’un Xbox Live Creators adını verdiği program bağımsız bir ekibin ya da yalnız geliştiricilerin Xbox’a içerik üretmesi için geliştirildi. Program şimdilik deneme sürümünde ve yakında genel kullanıma açılması bekleniyor. Ancak oyunların belirli bir şartı olmalı.

İlk olarak geliştirilen oyunlar sadece Xbox One’da değil aynı zamanda Windows bilgisayarlarda da oynanabilir olmalı. Yani Universal Windows App desteklemeli.Şirket zarar verici ya da sakıncalı içeriği kaldırma hakkına sahip. Ayrıca program ücretsiz değil. Şimdilik ücreti belli olmasa da bir seferlik 20 – 100 dolar arası bir ödeme olması bekleniyor.

Şirketin geliştiricilere getirdiği bazı kısıtlamalar mevcut. ID@Xbox programına dahil olmayan geliştiricile çevrimiçi çoklu oyunculu seçeneği sunamayacak ya da oyuna Xbox başarım desteği veremeyecek. Ayrıca bu program dahilinde olmayan geliştiricilerin içerikleri Xbox Store’da yer almayacak. Onun yerine ayrı bir bölümde bulunacak. Diğer taraftan ID@Xbox programına dahil olmayan geliştiriciler liderlik tablosu ya da grup chat gibi özellikleri kullanabilecek.