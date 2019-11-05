Microsoft haftada 4 gün çalıştı, verimlilik % 40 arttı

Microsoft, Japonya’daki merkezinde dört günlük çalışma sistemine geçildi. Uygulama ile toplantı süreleri azalırken şirket veriminde gözle görünür bir şekilde artış yaşandı.

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Geçtiğimiz ağustos ayında, haftada 4 gün çalışma sistemine geçen Microsoft Japonya, 4 günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlarını açıkladı. Çalışanlar tarafından oldukça benimsenen uygulama ile insanları şaşırtan, kısaltılmış haftada gerçekleştirilen daha kısa ve daha verimli toplantılar sayesinde, şirket veriminin neredeyse yüzde 40 oranında artmış olması oldu.

Microsoft denemesi bununla da sınırlı kalmadı. Çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her çalışana 100 bin yen verildi. Şirket ayrıca, 30 dakikalık bir sınır uygulayarak ve uzaktan iletişimi teşvik ederek toplantılarda harcanan zamanı azalttığını belirtti. Buna ilaveten elektrik tüketiminin de yüzde 23 azaldı. Çalışanlar ayrıca yüzde 58,7 daha az sayfa yazdırdı. Böylece daha kısa bir çalışma haftasının hem insanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.

Haftada dört günlük mesainin üretkenlik üzerine avantajlarına dikkat çeken ilk şirket Microsoft değil. CNBC’nin haberine göre, Yeni Zelanda‘da emlak planlama firması Perpetual Garden‘ın da benzer bir deney yaptığı ve çalışanlar ile şirkete büyük fayda sağladığı açıklandı.

Dünyanın geneli her ne kadar 5 günlük çalışma benimseniyor olsa da Microsoft Japonya’nın 4 günlük çalışmasında sağlanan verimlilik, gelecek dönemde bu sürenin elden geçirilmesine neden olabilir.