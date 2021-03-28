Genel
Microsoft Flight Simulator oyununa Ever Given gemisi eklendi!
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given gemisi oyun dünyasında da gündeme oturdu. Bazı mod yapımcıları gemiyi Microsoft Flight Simulator içine eklemeyi başardı.
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Karaya oturan gemi Microsoft Flight Simulator’a mod olarak geldi!
Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given isimli gemi, dünya gündemini oldukça meşgul etmeyi başardı. Kanalı olduğu gibi trafiğe kapayan bu kaza nedeniyle dünya ticaretinde büyük aksaklıklar ortaya çıktı. Durum ciddiyetini korurken, geminin bir nevi düştüğü hal oyun dünyasını da ilginç bir şekilde etkiledi. Microsoft Flight Simulator oyununa mod yapan bazı geliştiriciler, gemiyi oyun içerisine eklemeyi başardı.
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Normal şartlarda güncel harita verilerini kullanan oyun, Süveyş Kanalı‘ndaki bu durumu oyuna yansıtacak mıydı henüz bilinmiyor. Ancak geliştiriciler, her ihtimale karşı Ever Given gemisini oyuna ekledi. Süveyş Kanalı üzerinden geçen oyuncular gemiyi karaya oturmuş bir vaziyette görürken, bu durum sosyal medyanın da gündemine düştü. Sosyal medya kullanıcıları durumun tadını çıkarırken, Microsoft Flight Simulator‘ın teknik başarısı da göz ardı edilmedi. Bununla birlikte karaya oturan gemi için tüm çalışmalar devam ediyor. Bakalım gemi ne kadar daha dünya gündeminde kalmaya devam edecek.
Söz konusu modu SimülasyonTürk kanalında yayınlanan video ile keşfedebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!
Redmi oyuncu telefonu pazarına katılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre akıllı telefon üreticisi çalışmalara şimdiden başladı.
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Redmi oyuncu telefonu rekabetine katılıyor!
Oyuncu telefonu rekabeti genişlemeye devam ediyor. Birçok firmanın yer aldığı rekabette her geçen gün yeni kullanıcılar ortaya çıkıyor. Sınırların zorlandığı bu piyasaya şimdi de Redmi katılıyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre, firma planlamasını çoktan yaptı. Amiral gemisi işlemciye sahip olacak oyuncu telefonunun MediaTek yapımı Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte oyuncu telefonunun bazı olası teknik özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın delikli ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.
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Görüntü kalitesinin öneminin farkında olan Redmi firması, cihaza OLED ekran yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu telefonunun ekranının Samsung yapımı E4 panelinden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre, oyuncu telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu bataryanın da 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Özellikle Asus ve Lenovo‘nun geçen gün çıtayı yükselttiği bu rekabette Redmi‘nin atacağı adımlar merak konusu. İddialar firmanın cihazı mümkün olduğunca ucuza çıkarma isteğinin olduğu yönünde. Bakalım firma, piyasada önemli bir alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Xiaomi Yarın Bombalarını Arka Arkaya Patlatacak!
Xiaomi 2021 yılına çok hızlı girdi. Ürün gamını iyice genişleten marka, yarın yapacağı lansmanla birçok ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite (Youth Edition), yeni Mi MIX, Mi Notebook Pro ve diğer ürünler yer alıyor.
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Mi 11 tanıtımdan sonra gözler, Mi 11 serisinin yeni üyelerine çevrildi. Bu telefonların aslında Xiaomi’nin Mi 11 den daha çok merak edildiğini söylemek mümkün. Çünkü Xiaomi, elindeki mevcut teknolojilerin hepsini bu cihazlara veriyor ve hatta dünyada ilk diyebileceğimiz özellikleri de telefonlarına ekliyor. Şimdi bu telefonların özelliklerine yakından bakalım:
Xiaomi Mi 11 Lite (Youth Edition)
Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Snapdragon 732G yonga setinden güç alırken, Mi 11 Lite 5G Snapdragon 765G SoC ile geliyor. MI 11 Lite’ın 4G ve 5G sürümleri, farklı yonga setlerine sahip olmanın yanı sıra aynı özelliklere sahip olacak. Mi 11 Lite, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delik ekran ile tanıtılacak. Full HD + çözünürlük sunan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. 90Hz ekran tazeleme hızı ve ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak.
20 megapiksellik bir ön kamera ile gelecek. Arka kamerada ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera olacak. Cihaz MIUI 12 tabanlı Android 11 OS üzerinde olması bekleniyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4,250mAh bataryası olacak. Telefonda bulunacak diğer özellikler arasında microSD kart yuvası yer alıyor. 3,5 mm ses girişi ise bu cihazda olmayacak.
Öte yandan Mi 11 Lite, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama modelleri ile gelecek. Bu modellerin fiyatı ise sırasıyla 279 Euro ve 329 Euro olması bekleniyor. Boba Black, Bubblegum Blue ve Peach Pink renk isimlendirmesi ile satılacak.
Xiaomi Mi 11 Pro
6.81 inç QHD Super AMOLED 120Hz ekrana sahip olması beklenen model Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. 8 GB ve 12 GB LPPDR5 RAM seçeneklerine sahip olan model depolama konusunda ise UFS 3.1 destekli 128 GB, 256 GB hafıza sunuyor. Xiaomi Mi 11 Pro’nun ön tarafında 20 MP ön kamera ve arka tarafta 50MP Samsung yapımı GN2 sensör kullanacak, 5x periskop ve 50x zoom kameradan oluşan üçlü bir kamera dizilimi olabilir. Cihaz 5000mAh pil kapasitesi ve 67W kablolu şarj ve 67W kablosuz şarj ile gelmesi bekleniyor. Dahası, çift hoparlör (Harman Kardon), bir x ekseni titreşim motoru, IR blaster ve NFC olacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra
6.8 inç Super AMOLED QHD 120hz Hz ekran olacağı düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan model Mi 11 Pro’dan farklı olarak 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 128 GB, 256 GB, 512 GB haıfa seçeneklerini de kullanıclara sunacak.
Kamera tarafında; arka kamera üç kameradan oluşacak: 50 MP (geniş) + 48 MP (periskop telefoto) + 48 MP (ultra geniş), ön tarafta ise 20 MP kamera olacak. Cihaza entegre sensörler olarakta; parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula ve barometre mevcut. Telefon, 5000 mAh pil ,67W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz şarj + 10W Ters kablosuz şarj desteklemesi bekleniyor. Telefon, Android 11 + MIUI 12.5 işletim sisteminde çalışacak Ayrıca. Xiaomi Mi 11 Ultra iki renkte gelecek: Beyaz ve Siyah.
Yeni Xiaomi Mi Mix
Yeni Mi MIX serisi akıllı telefonun, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Yakın zamanda cihaz, 3C sertifikasını almıştı. Şu an itibariyle Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonu hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak telefonun, şirketin deneysel cihazları için kullandığı Mi MIX serisinin bir parçası olabileceğine inanılıyor.
Bu yaklaşan 5G destekli telefon muhtemelen Galaxy Z Fold 2 benzeri bir menteşe tasarımına sahip ve ekranı içe doğru katlanıyor. Önceki raporlara göre, telefonun 120 Hz yenileme hızı desteğiyle yaklaşık 7 inç ekran boyutuyla geleceği umuluyor. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alması ve üçlü kamera modülünde 108MP birincil kamera sensörüne sahip olması ihtimaller arasında. MIUI 12 ile geleceği ve 5000mAh pil bulunduracağı düşünülüyor.
Genel
Netflix, 2021’de 40 anime programı başlatmayı planlıyor
Netflix, bu yıl 40 farklı anime programını bünyesinde barındıracak. Şirket, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında duyuru yaptı. Bununla birlikte şirket, birçok animeyi seyirciyle buluşturacak.
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Netflix, yeni serileriyle heyecan yaratıyor!
Şirket geçen yıl, Blood of Zeus serisi ile büyük bir başarı yakalamıştı. Bu serinin başarısının ardından, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında 40 yeni anime başlığını piyasaya süreceğini duyurdu. Cumartesi günü gerçekleşen fuarda birçok anime ismi yerini aldı.
- Eskiden Gods & Heroes olarak bilinen Blood of Zeus, Charley ve Vlas Parlapanides tarafından Netflix için yaratılan Amerikan televizyon dizisidir. Powerhouse Animasyon Stüdyoları tarafından üretilen dizi 27 Ekim 2020’de Netflix’te yayınlandı. Yunan mitolojisinin dünyasında geçen dizi, Olimpos’u ve Dünya’yı kurtarmaya çalışan Zeus’un yarı tanrı oğlu Heron‘un etrafında gerçekleşiyor.
Bu yıl piyasada yer alacak olan yeni serini prömiyeri, Haziran ayında seyirci ile buluşacak. Yeni seri Japon mangası olan Record of Ragnarok‘un bir uyarlaması. Feodal dönem Japonya’sında 29 Nisan’da prömiyer yapacak Afrikalı bir samuray hakkında olan serinin adı ise Yasuke. Bununla birlikte video oyun serisine dayalı olan Resident Evil: Infinite Darkness da seriler arasında yer alıyor. Netflix daha önce bir Japon manga serisine dayanan anime dizisi The Way of the Househusband‘ı 8 Nisan’da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu yıl Netflix’e gelen anime kitap sayısı, 2020 yılına nazaran iki kat daha fazla.
Netflix’in anime yapımcısı Taiki Sakurai, Kaliteli içerikle en iyi eğlence destinasyonu olmaktan gurur duymak istiyoruz. Aynı zamanda işletmemizin büyümesi, animelerimizin büyümesiyle doğru orantılı, dedi. Dünya çapındaki anime pazarı geçen yıl 23 milyar dolara ulaştı. 2025 yılına kadar ise 36 milyar doların üzerine çıkması tahmin ediliyor. Sony, Aralık ayında anime video sitesi almayı planladığını duyurdu. Bu video sitesi Crunchyroll aynı zamanda sitenin fiyatı 1,2 milyar dolar. Bu satış ABD Adalet Bakanlığı antitröst soruşturması nedeniyle ertelendi. Buna rağmen şirket almayı planladığını söylüyor.
İzleyiciler gelecek olan yeni anime serilerini merakla bekliyor. Blood of Zeus gibi büyük bir etki yaratacak olan seriler, izleyiciler için oldukça heyecan yaratıyor. Bununla birlikte şirket birçok seriyi de bünyesinde barındırmış olacak.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 2 gün önce
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