Flight Simulator VR deneyimi için beta sürecine kayıtlar başladı

Microsoft Flight Simulator için VR deneyimine yönelik ilk somut adım atıldı. Microsoft, uçuş simülatörünün VR desteğini sınırlı sayıda kullanıcı kitlesine sunacağı beta süreci için kayıtları almaya başladığını duyurdu.

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Microsoft’un uçuş simülasyonu oyunu Flight Simulator, son zamanların en çok konuşulan ve beğenilen oyunlarından biri oldu. Bu oyun şüphesiz VR desteğiyle taçlandırıldığında, oyun severleri zevkin doruklarına daha beter çıkaracak. Microsoft’un oyuna VR deneyimini ne zaman kazandıracağı tam belli değilken, bugün yaşanan bir gelişme çok da uzakta olmadığını ortaya koydu.

Microsoft Flight Simulator VR için beta kayıtları başladı!

Microsoft, Flight Simulator için sanal gerçeklik deneyiminin kapalı beta sürecine yeni kayıtları kabul ediyor. Bugünden itibaren, gereksinimleri karşılıyorsanız ilgili siteden siz de kaydınızı yaptırabilirsiniz. Üstelik Microsoft, başlangıçta ilk olarak yalnızca HP Reverb G2 ile Flight Simulator VR desteğini sunacağını söylemişti. Ancak yeni açıklanan gereksinimlere bakılırsa herhangi bir Windows Karma Gerçeklik (WMR HMDs) başlığı yeterli olacak.

Microsoft Flight Simulator VR için gereksinimler:

Sim sahibi olma

Windows Karma Gerçeklik başlığına sahip olma

Insider kullanıcısı olma

Microsoft’a DxDiag bilgilerini gönderme

Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etme ve uyum sağlama

Bunun dışında Flight Simulator’u sanal gerçeklik deneyimiyle oynayabilmek için en az NVIDIA GTX 1080 veya muadili olan güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Microsoft’un açıkladığı diğer minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 (Kasım 2019 Güncellemesi – 1909)

DirectX: DirectX 11

CPU: Intel i5-4460 veya Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GTX 1080 veya muadili

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Disk Alanı: 150 GB

Bant genişliği: 5 Mbps

Microsoft, Flight Simulator VR deneyimi için kapalı beta sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi vermedi. Şimdilik sadece kayıt olabiliyorsunuz. Ancak daha önce, bu sonbaharda ücretsiz bir VR güncellemesi sözü vermişti. Bu bağlamda pek de uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Oculus, HTC veya başka bir VR başlığınız varsa yakında onlar için de ikinci bir kapalı beta süreci başlayacak.