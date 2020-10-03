Oyun
Flight Simulator VR deneyimi için beta sürecine kayıtlar başladı
Microsoft Flight Simulator için VR deneyimine yönelik ilk somut adım atıldı. Microsoft, uçuş simülatörünün VR desteğini sınırlı sayıda kullanıcı kitlesine sunacağı beta süreci için kayıtları almaya başladığını duyurdu.
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Microsoft’un uçuş simülasyonu oyunu Flight Simulator, son zamanların en çok konuşulan ve beğenilen oyunlarından biri oldu. Bu oyun şüphesiz VR desteğiyle taçlandırıldığında, oyun severleri zevkin doruklarına daha beter çıkaracak. Microsoft’un oyuna VR deneyimini ne zaman kazandıracağı tam belli değilken, bugün yaşanan bir gelişme çok da uzakta olmadığını ortaya koydu.
Microsoft Flight Simulator VR için beta kayıtları başladı!
Microsoft, Flight Simulator için sanal gerçeklik deneyiminin kapalı beta sürecine yeni kayıtları kabul ediyor. Bugünden itibaren, gereksinimleri karşılıyorsanız ilgili siteden siz de kaydınızı yaptırabilirsiniz. Üstelik Microsoft, başlangıçta ilk olarak yalnızca HP Reverb G2 ile Flight Simulator VR desteğini sunacağını söylemişti. Ancak yeni açıklanan gereksinimlere bakılırsa herhangi bir Windows Karma Gerçeklik (WMR HMDs) başlığı yeterli olacak.
Microsoft Flight Simulator VR için gereksinimler:
- Sim sahibi olma
- Windows Karma Gerçeklik başlığına sahip olma
- Insider kullanıcısı olma
- Microsoft’a DxDiag bilgilerini gönderme
- Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etme ve uyum sağlama
Bunun dışında Flight Simulator’u sanal gerçeklik deneyimiyle oynayabilmek için en az NVIDIA GTX 1080 veya muadili olan güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Microsoft’un açıkladığı diğer minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (Kasım 2019 Güncellemesi – 1909)
- DirectX: DirectX 11
- CPU: Intel i5-4460 veya Ryzen 3 1200
- GPU: NVIDIA GTX 1080 veya muadili
- VRAM: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Disk Alanı: 150 GB
- Bant genişliği: 5 Mbps
Microsoft, Flight Simulator VR deneyimi için kapalı beta sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi vermedi. Şimdilik sadece kayıt olabiliyorsunuz. Ancak daha önce, bu sonbaharda ücretsiz bir VR güncellemesi sözü vermişti. Bu bağlamda pek de uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Oculus, HTC veya başka bir VR başlığınız varsa yakında onlar için de ikinci bir kapalı beta süreci başlayacak.
Oyun
Microsoft Flight Simulator geliştiricisi Asobo, yeni projelerle geliyor!
Asobo CEO’su, kısa süre önce oyuncularla buluşan Microsoft Flight Simulator’ın ardından iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Asobo projelerini Microsoft ve Focus Home ile beraber yürütecek.
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Asobo CEO’su Sebastian Wloch, La Tribune’e verdiği röportajla beraber iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyrudu. Flight Simulator ile oldukça başarılı işlere imza atan Fransız şirket, Microsoft ile yeni bir proje üzerinde çalışıyor. GamesRadar‘da yer alan habere göre şirketin diğer projesi ise Focus Home ile beraber yürütülecek.
CEO’dan on yıllık destek sözü
Microsoft tarafından Ağustos ayında yayınlanan ve Asobo stüdyolarında yaratılan Flight Simulator, boyutu, grafikleri ve hatalarıyla tartışmalara konu olsa da global ölçekte oldukça beğenilmişti. CEO Wolch ise Microsoft Flight Simulator için 10 yıllık destek sözü verdi. Microsoft ile gerçekleştireceği ikinci proje hakkında detay paylaşmayan Asobo, diğer projesini ise Focus Home ile gerçekleştirecek.
Asobo, devam oyunu yapabilir
Focus Home adına geliştirdiği A Plague Tale: Innocence oyunuyla da oldukça beğeni toplayan Asobo, yayıncı şirketle bir devam oyunu geliştiriyor olabilir. Nitekim 2019 yılında ortaya çıkan sızıntı haber ve raporlar da iki şirketin bir devam oyunu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu.
Microsoft tarafındaki proje hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Fransız stüdyonun her iki projeyle de başarılı işler yapacağı kesin.
Oyun
NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!
NBA 2K21, oyuncuları yeni nesil konsollar için geri sayıma geçirdi. Yapımcı firma 2K Sports oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihini açıkladı.
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NBA 2K21, iki konsola da çıkış oyunu oluyor!
Sevilen basketbol oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollara gelmeye hazırlanıyor. 2K Sports tarafından geliştirilen oyun mevcut nesildeki konsollara ve PC‘ye zaten çıkış yapmıştı. Ancak yeni nesil konsolların artık piyasaya çıkmaya hazırlanması ile birlikte çoğu oyunda olduğu gibi NBA 2K21‘de de gözler yeni nesil sürüme çevrilmişti. Tam da bu noktada müjdeyi veren 2K Sports, sevilen oyunun yeni nesil konsollar için çıkış tarihini açıkladı. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkış oyunu olacak yapım, hayranlarını bekletmeyecek.
#NBA2K21 Next Gen is coming…
PS5 and Xbox Series X|S digital pre-orders ➡️ https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/I2LqkRnpIC
— NBA 2K21 (@NBA2K) September 29, 2020
Oyun 12 Kasım tarihinde Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak. PlayStation 5 içinde tüm dünya genelinde 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Oyunculara eski nesilde yaptıkları ilerlemeleri yeni nesle taşıma imkanı veren NBA 2K21, özel 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara ücretsiz nesil yükseltme imkanını sunmayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oyun içi satım alımlar yüzünden tartışmaların odağı olan oyun, şimdi de yeni nesle yükseltme konusunda adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Bakalım 2K Sports, yeni nesil konsolların teknolojisi ile birlikte oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.