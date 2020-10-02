Oyun
Microsoft Flight Simulator geliştiricisi Asobo, yeni projelerle geliyor!
Asobo CEO’su, kısa süre önce oyuncularla buluşan Microsoft Flight Simulator’ın ardından iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Asobo projelerini Microsoft ve Focus Home ile beraber yürütecek.
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Asobo CEO’su Sebastian Wloch, La Tribune’e verdiği röportajla beraber iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyrudu. Flight Simulator ile oldukça başarılı işlere imza atan Fransız şirket, Microsoft ile yeni bir proje üzerinde çalışıyor. GamesRadar‘da yer alan habere göre şirketin diğer projesi ise Focus Home ile beraber yürütülecek.
CEO’dan on yıllık destek sözü
Microsoft tarafından Ağustos ayında yayınlanan ve Asobo stüdyolarında yaratılan Flight Simulator, boyutu, grafikleri ve hatalarıyla tartışmalara konu olsa da global ölçekte oldukça beğenilmişti. CEO Wolch ise Microsoft Flight Simulator için 10 yıllık destek sözü verdi. Microsoft ile gerçekleştireceği ikinci proje hakkında detay paylaşmayan Asobo, diğer projesini ise Focus Home ile gerçekleştirecek.
Asobo, devam oyunu yapabilir
Focus Home adına geliştirdiği A Plague Tale: Innocence oyunuyla da oldukça beğeni toplayan Asobo, yayıncı şirketle bir devam oyunu geliştiriyor olabilir. Nitekim 2019 yılında ortaya çıkan sızıntı haber ve raporlar da iki şirketin bir devam oyunu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu.
Microsoft tarafındaki proje hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Fransız stüdyonun her iki projeyle de başarılı işler yapacağı kesin.
Oyun
NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!
NBA 2K21, oyuncuları yeni nesil konsollar için geri sayıma geçirdi. Yapımcı firma 2K Sports oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihini açıkladı.
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NBA 2K21, iki konsola da çıkış oyunu oluyor!
Sevilen basketbol oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollara gelmeye hazırlanıyor. 2K Sports tarafından geliştirilen oyun mevcut nesildeki konsollara ve PC‘ye zaten çıkış yapmıştı. Ancak yeni nesil konsolların artık piyasaya çıkmaya hazırlanması ile birlikte çoğu oyunda olduğu gibi NBA 2K21‘de de gözler yeni nesil sürüme çevrilmişti. Tam da bu noktada müjdeyi veren 2K Sports, sevilen oyunun yeni nesil konsollar için çıkış tarihini açıkladı. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkış oyunu olacak yapım, hayranlarını bekletmeyecek.
#NBA2K21 Next Gen is coming…
PS5 and Xbox Series X|S digital pre-orders ➡️ https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/I2LqkRnpIC
— NBA 2K21 (@NBA2K) September 29, 2020
Oyun 12 Kasım tarihinde Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak. PlayStation 5 içinde tüm dünya genelinde 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Oyunculara eski nesilde yaptıkları ilerlemeleri yeni nesle taşıma imkanı veren NBA 2K21, özel 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara ücretsiz nesil yükseltme imkanını sunmayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oyun içi satım alımlar yüzünden tartışmaların odağı olan oyun, şimdi de yeni nesle yükseltme konusunda adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Bakalım 2K Sports, yeni nesil konsolların teknolojisi ile birlikte oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.
Geek
Pokemon Go, COVID-19 salgınına uygun olarak güncelleniyor
Koronavirüs salgını ilkbahar ve yaz aylarında yayılırken Pokemon Go, oyuncuların katılımını arttırmak için bir dizi değişiklik yaptı. Niantic Labs, pandemi kapsamında eklediği bazı geçici bonusların aktif kalacağını ancak birçoğunun 1 Ekim‘den itibaren ortadan kalkacağını duyurdu.
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Yeni güncellemeler ne anlama gelitor?
Nisan ayında oyun, Pokemon’unuz, siz evinizden çıkmasanız bile yakındaki PokeStops’tan hediyeler toplayak şekilde güncellenmişti fakat yeni güncellemeyle bu işlemi ancak Pokemon sayınız azalıyorsa yapacak. Pokemonların yumurtadan çıkması için yürünmesi gereken mesafe, daha önceki mesafeye geri dönüyor. Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların gevşetilmesiyle, yyunun yapımcıları da hareketi teşvik etmenin bir yolu olarak değişikler yapmaya yöneldi. Sosyal medyada, birçok oyuncu Niantic’in değişiklikleri yeniden düşünmesini istedi, bunun iki sebebi olabilir; ya pandemi bonuslarından memnunlardı ya da salgından endişe ediyorlar.
Starting Thursday, October 1, 2020, at 1 p.m. PDT (GMT −7), we’ll be making some changes to temporary bonuses. Read more: https://t.co/t02oV3SMKr pic.twitter.com/kon8jTvk1O
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 29, 2020
1 Ekim’den sonra oyundaki ayarlar şu şekilde olacak; eşya çantanızda bir seferde taşıyabileceğiniz maksimum hediye sayısı 20’de kalacak, günün ilk Pokémon avınız için üç kat Stardust ve XP almaya devam edeceksiniz, tütsü süresi ise 60 dakikada kalacaktır.