Microsoft Flight Simulator geliştiricisi Asobo, yeni projelerle geliyor!

Asobo CEO’su, kısa süre önce oyuncularla buluşan Microsoft Flight Simulator’ın ardından iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Asobo projelerini Microsoft ve Focus Home ile beraber yürütecek.

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Asobo CEO’su Sebastian Wloch, La Tribune’e verdiği röportajla beraber iki yeni proje üzerinde çalıştıklarını duyrudu. Flight Simulator ile oldukça başarılı işlere imza atan Fransız şirket, Microsoft ile yeni bir proje üzerinde çalışıyor. GamesRadar‘da yer alan habere göre şirketin diğer projesi ise Focus Home ile beraber yürütülecek.

CEO’dan on yıllık destek sözü

Microsoft tarafından Ağustos ayında yayınlanan ve Asobo stüdyolarında yaratılan Flight Simulator, boyutu, grafikleri ve hatalarıyla tartışmalara konu olsa da global ölçekte oldukça beğenilmişti. CEO Wolch ise Microsoft Flight Simulator için 10 yıllık destek sözü verdi. Microsoft ile gerçekleştireceği ikinci proje hakkında detay paylaşmayan Asobo, diğer projesini ise Focus Home ile gerçekleştirecek.

Asobo, devam oyunu yapabilir

Focus Home adına geliştirdiği A Plague Tale: Innocence oyunuyla da oldukça beğeni toplayan Asobo, yayıncı şirketle bir devam oyunu geliştiriyor olabilir. Nitekim 2019 yılında ortaya çıkan sızıntı haber ve raporlar da iki şirketin bir devam oyunu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu.

Microsoft tarafındaki proje hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Fransız stüdyonun her iki projeyle de başarılı işler yapacağı kesin.