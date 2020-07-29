Oyun
Microsoft Flight Simulator için kapalı beta dönemi başladı!
Simülasyon oyunu severler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Flight Simulator kapalı beta olarak oyunculara açıldı.
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Microsoft Flight Simulator’ın kapalı beta dönemi başladı!
Microsoft Flight Simulator alfa test sürecini tamamladı ve şimdi daha fazla oyuncuya ulaşabileceği kapalı beta sürecine geçti. Alfa testi aşamasına katılan kullanıcılar bu ayın başlarında kapalı betaya erken erişim elde ettiler. Şirket şimdi de kapalı beta sürecinin erken erişim aşamasını tamamladı ve yeni oyunculara erişim tanımaya başladı. Yeni sürümü olan 1.6.13 kapalı beta ile birlikte Flight Simulator kafa hareketlerini izleme çözümü olarak TrakIR desteğine sahip. Bu özellik hangar menüsünde, uçak içerisinde ve kovalamaca kamera açılarında kullanılabilir.
Bunların yanı sıra 9 yeni uçak tasarımı, dört uçuş eğitimi ve 22 iniş görevi de simülasyona eklendi. Eklenen görevler ve tasarımlar hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz. Kapalı beta sürümünde bulunan yeni uçakların listesi:
- Aviat Pitts Special S2S
- Extra 330LT
- Flight Design CTSL
- Icon A5
- JMB Aircraft VL-3
- Robin Cap10
- Zlin Aviation Savage Cub
- Textron Aviation Beechcraft King Air 350i
- Textron Aviation Cessna Citation CJ4
Flight Simulator 18 Ağustos’ta Windows 10 için Microsoft mağazası aracığıyla satın alınabilecek. Mağaza üzerinde simülasyonun birden fazla sürümü satın alınabilir olacak. Oyun ayrıca PC için Xbox Game Pass aboneliğinde de mevcut olacak. Fiziksel sürümü ise 10 adet çift katmanlı DVD ve bir el kitapçığı ile birlikte Avrupa’da satışa sunulacak. Fiziksel sürümünün ülkemizde satışa sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga seti ile birlikte yüksek performans odaklı oyuncu telefonlarının serilerini yenilediğini görüyoruz. Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini yeni özellikler ile birlikte 31 Temmuz’da tanıtacak.
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Black Shark 3S, USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Black Shark 3S’in resmi tanıtımına birkaç gün kala telefon için bazı yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Black Shark 3S UBS 3.0 üzerinden ekran yansıtma desteği sağlayan JOYUI 12’yi çalıştıracak. Cihaz üzerinden 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel olması bekleniyor. Telefonu bir bilgisayara bağlar ve Black Shark uygulamasını çalıştırırsanız telefon ekranı bilgisayarda 60 fps’de yansıtılacak. Uygulama ile birlikte klavye ve fare gibi kontrolcüleri de telefonunuz ile kullanmanız mümkün. Tanıtım sırasında bu özellik oyun oynamak için gösterilse de her türlü mobil uygulamanız ile kullanabilirsiniz.
Black Shark 3S oyuncular için geliştirilen bir akıllı telefon ve oyuncuların daha iyi kontrollere sahip olması için dahili olarak da bazı özellikler içeriyor. Dokunmatik ekrana ek olarak telefon hareket kontrollerine de sahip. Hareket sensörleri aracılığı ile algılanan kullanıcı hareketleri oyunlar içerisinde çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için atanabilmekte.
Tüm bunların yanı sıra daha fazla kontrol isteyen oyuncular için telefon harici omuz tuşlarına da desteklemekte. Diğer telefonlar ile de uyumlu olan omuz tuşlarını kullanarak oyuncuların daha fazla kontrol elde etmelerine olanak sağlamakta. Black Shark 3S’le birlikte gelecek olan yazılım ayrıca sesli komutları da desteklemekte. Bu sayede sesli komutlarınız ile ekran görüntüsü alabilir veya ekran kaydı başlatabilirsiniz. Mobil oyuncular için zaman zaman büyük bir problem haline gelebilen çağrılar da bu özellik ile birlikte daha fazla sorun olmayacağa benziyor. Sesli komutlarınız ile çağrıları cevaplayabilirsiniz ve tüm bunları yaparken oyununuza ara vermek zorunda değilsiniz.
Haber
Horizon Zero Dawn PC’nin sistem gereksinimleri belli oldu
Geçtiğimiz günlerde PC versiyonu için bir fragman yayınlanan ve kullanıcılar arasında büyük bir beklenti uyandıran yapıma ait sistem gereksinimleri belli oldu. Horizon Zero Dawn Complete Edition’ın PC versiyonu, yayıncı Sony ve geliştirici Guerrilla Games tarafından 7 Ağustos tarihinde, Steam ve Epic Games Store üzerinde piyasaya sürülecek.
Steam ve Epic Store üzerinde 77 TL gibi bir fiyatla listelenen yapım, çok geçmeden her iki platformda da zam alarak 275 TL dolaylarına kadar zamlanmıştı. Bahsi geçen bu ağır zamdan önce oyunu ön sipariş yolu ile elde eden oyuncular güzel bir fırsattan yararlandılar. Yapımın PC portunda, dahili bir benchmark aracından, oynanış ve performans yönünde iyileştirmelere kadar birçok yenilik bizleri bekliyor. 7 Ağustos tarihinde çıkış yapmasının ardından PlayStation özel oyunu olarak PC’ye geçiş yapan oyunla ilgili daha çok bilgiye sahip olabileceğiz.
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Horizon Zero Dawn PC için yayınlanan kısa fragman
PC platformu sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Oyun
Cuphead PS4’e geldi!
Xbox‘a özel olarak çıkan ve daha sonra PC ve Switch kullanıcılarına sunulan Cuphead PS4‘e de geldi. Oyun PSN Store‘da 89 TL fiyat etiketine sahip.
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Cuphead, orijinal müzik ve temalarıyla birçok oyuncunun beğenisini kazanmış bir yapım. Oyun 2017 yılında Xbox‘a özel olarak çıkmış, sonrasında PC ve Switch‘e gelmiş ancak Playstation platformuna gelmemişti. Ancak bugünden itibaren Playstation kullanıcıları da oyunu oynama imkanı bulacak.
Cuphead son dönemde oyunculara en fazla gamepad kırdıran oyunlardan biri diyebiliriz. Ancak bu zorluğun yanında oyunun kendine has müzikleri ve grafik yapısı beğeni toplamıştı. Cuphead için özel bir güncelleme de yakında Xbox sahipleriyle buluşacak. Oyunun geliştiricisi Studio MDHR, şuanda oyunun genişleme paketi The Delicious Last Course üzerinde çalışıyor. Bu genişleme paketiyle oyuna yeni bir hikaye karakteri eklenecek bu karakter ile de oyunu oynayabileceğiz.