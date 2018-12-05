Microsoft Edge yerini Chromium tabanlı bir tarayıcıya bırakabilir!

Microsoft Edge piyasaya sürüldüğü günden bu yana dikkatleri üzerine çekememişti. Windows Central’da çıkan duyuruya göre bu tarayıcı artık kullanılmayacak.

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Yeni tarayıcı eklenti bakımından zengin olacak!

Internet Explorer’in yerini alan Microsoft Edge tarayıcısı 3 yıldır kullanılabilir durumda. Chrome, Mozilla ve Opera gibi rakiplerin önüne geçemeyen tarayıcı, henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da yerini Chromium tabanlı yeni bir tarayıcıya bırakacakmış gibi görünüyor. Ayrıca neredeyse hiçbir Windows 10 kullanıcısı bu tarayıcıyı varsayılan olarak ayarlamamış durumda.

Microsoft, bu durumdan çıkmak için yeni bir Chromium tabanlı tarayıcı geliştirecek. Bu tarayıcının adı kesin olmasa da “Anaheim” olarak söyleniyor. Geliştirecek olan tarayıcı Chromium tabanlı olacağı için eklenti bakımından zengin ve hız konusunda oldukça iyi olacak. Bu şekilde tarayıcıda yaşanan sorunlar çözülmüş olacak. Yeni tarayıcı ARM cihazlara da destek sağlayacak ve mobil sürümlerinde Microsoft tarafından duyurulmasına olanak sağlayacak.

Yapılacak olan bu yenilik ile birlikte Windows işletim sistemini kullananlar farklı tarayıcılara yönelmeyerek varsayılan olarak Anaheim’i kullanabilir. Google Chrome tarayıcısının bu dönemlerde oldukça fazla RAM tükettiğini göz önünde bulundurursak kullanıcılar için Microsoft temelli yeni bir alternatif doğmuş olacak. Şirketin henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadığını belirtirken, ne zaman kullanıma sunulacağının da bilinmediğini belirtelim. Ancak tarayıcının kodlarının yazılmaya başlandığı da gelen bilgiler arasında.