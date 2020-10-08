Haber
Microsoft Edge, internet alışverişlerinde yardımcı olacak
Microsoft Edge, internet üzerinden alışveriş yapmayı daha kolay ve hesaplı bir hale getiriyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptığımızda, almak istediğimiz ürünün diğer e-ticaret platformlarındaki fiyatlarını görebilmek adına fiyat karşılaştırması yapan platformlara gereksinim duyuyoruz. Microsoft, Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısına fiyat karşılaştırma aracını entegre ederek, e-ticaret tutkunu kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor.
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Microsoft Edge fiyat karşılaştırma aracı nasıl çalışıyor?
Fiyat karşılaştırma aracı, göz atma penceresinin sağ tarafında bir kenar barı olarak beliriyor. Satın almak istenilen ürün fiyat karşılaştırma aracına eklediğinde, diğer e-ticaret platformlarındaki fiyatları görülebiliyor. Ürün daha sonra satın alınmak istenirse, fiyat karşılaştırma aracına kaydedilebiliyor. Bu sayede sık sık fiyat kontrolü sağlama imkanı da tanınmış oluyor.
Microsoft’un zamanlaması harika
Microsoft’un fiyat karşılaştırma aracı oldukça iyi bir hamle fakat şirketin asıl hedefi başka olabilir. Şirket, ABD’deki tatil sezonunun başlamasından hemen önce söz konusu özelliği kullanıcılarının beğenisine sunmayı hedefliyor. Bu yılki tatil sezonu ise COVID-19 salgını sebebiyle evlerde geçecek. Microsoft, e-ticaretin bu dönemde zirve yapacağını düşünüyor ve fiyat karşılaştırma aracını piyasaya sunmak için çok iyi bir zaman olduğunun farkında. Şirket, fiyat karşılaştırma aracına artacak olan taleple birlikte, pazardaki en büyük rakipleri Google Chrome ve Mozilla Firefox’tan kullanıcı çekmeyi de hedefliyor. Söz konusu aracın, kullanıcıların mevcut internet tarayıcısını değiştirmesi için yeterli bir sebep olup-olmayacağını ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Honor markasını elinden çıkarabilir!
Bilindiği üzere Huawei, uygulanan katı ticaret yaptırımlarından ötürü zor günler geçiriyor. Şirketin alt markası konumundaki Honor’un bu durumdan nasıl etkileneceği ise belirsizliğini koruyordu. Bazı iddialara göre Huawei’nin Honor markasını satarak özgürleştirmesi söz konusu olabilir!
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Huawei’nin Honor markasını satabileceği iddia ediliyor!
Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı iddia, varlığı tartışma konusu haline gelen Honor’un satılması üzerine şekilleniyor. Kuo’ya göre, Honor’un mevcut koşullar altında hayatta kalması pek de mümkün görünmüyor. Huawei’nin ise alt markasının varlığını devam ettirebilmesi adına farklı bir şirkete satışını gözden geçirdiği belirtiliyor. Böylece Honor markası ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara takılmadan faaliyetlerine devam edebilecek.
Ming-Chi Kuo, Honor’un satışı durumunda “kazan-kazan” formülünün devreye gireceğini öne sürüyor. Bu durumda Huawei önemli bir finansal kaynak yaratırken, güçlü marka değerinden dolayı Honor’un satışlarını arttırabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Hem Huawei, hem de Honor cephesinden gelen açıklamalar ise şimdilik böyle bir satışın planlanmadığı yönünde birleşiyor. Hatta Ming-Chi Kuo’nun verdiği bilgilerin aksine markanın yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Çeşitli kaynaklar, Honor’un farklı bir mülkiyet altına girme fikrinin uzun vadede mantıklı bir çözüm olacağını söylüyor. Çünkü ticaret kısıtlaması Huawei’nin alt markalarını da kapsadığı için Honor tarafında işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Olası bir satış durumunda ise ticaret kısıtlamaları ortadan kalkacağından dolayı marka için daha geniş bir hareket alanı oluşabilir.
Oyun Konsolu
PS5 Wi-Fi ve USB hızı konusunda Xbox Series X’in önünde
Yeni nesil konsolların piyasaya çıkmasına kısa bir zaman kala, konsolların detayları da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre PS5‘in Wi-Fi ve USB teknolojisi, Xbox Series X‘inin oldukça önünde.
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Yeni nesil konsollar çok yakın zamanda oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu dönemde yayıncılara, inceleme sitelerine gönderilmeye başlanan yeni nesil konsollarla ilgili birçok detay da ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan son bilgilere göre PS5 Wi-Fi 6 standardını destekliyor. Wi-Fi 6 standardı, Xbox Series X‘te kullanılan Wi-Fi 5 standardının 2 katından daha hızlı. Wi-Fi 6, 9.6 Gbps hızı desteklerken, Wi-Fi 5 ise 3.5 Gbps hız limitine sahip. PS5 ayrıca USB-C portuyla geliyor. Xbox Series X‘te bulunmayan USB-C portu, USB-A portuna göre 2 kat veri aktarım hız kabiliyetine sahip. 10Gbps veri aktarım hızını destekleyen USB-C portuna sahip PS5 bu konuda da rakibinin önünde bulunuyor.
Wi-Fi ve USB‘deki üstünlüğün konsolun genel performansına ne kadar katkı yapacağı henüz kestirilemese de PS5’in yeni teknolojileri kullanması önümüzdeki dönem için bir avantaj olarak gözüküyor.
Donanım
AMD Ryzen 5000 serisinin üst seviye işlemcileri stok soğutucusuz gelecek
AMD Ryzen 5000 serisi tanıtıldı. Yeni nesil işlemcilerin üst seviye modelleri olan Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X modellerinin “meraklısına” hitap edeceği bu nedenle de fansız geleceği belirtildi.
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AMD’nin 3000 serisi Ryzen işlemcileri büyük bir başarıya imza atmıştı. Birçok sistemde tercih edilen Ryzen 3000 serisi, yeterli performansa sahip stok soğutucuyla geliyordu. Ancak AMD’nin yeni nesil işlemcilerinin üst seviye olanları için ek bir soğutucu masrafı doğacak. AMD, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinde kullanıcılara stok soğutucu sunmuyor, aynı zamanda bu işlemcileri satın alacak kullanıcılara da sıvı soğutma ya da çok kaliteli bir hava soğutma çözümü bulmaları konusunda da tavsiyede bulunuyor. Serinin Ryzen 5 5600X modeli ise Wraith Stealth stok soğutucu ile geliyor.