Microsoft Edge, internet alışverişlerinde yardımcı olacak

Microsoft Edge, internet üzerinden alışveriş yapmayı daha kolay ve hesaplı bir hale getiriyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptığımızda, almak istediğimiz ürünün diğer e-ticaret platformlarındaki fiyatlarını görebilmek adına fiyat karşılaştırması yapan platformlara gereksinim duyuyoruz. Microsoft, Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısına fiyat karşılaştırma aracını entegre ederek, e-ticaret tutkunu kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

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Microsoft Edge fiyat karşılaştırma aracı nasıl çalışıyor?

Fiyat karşılaştırma aracı, göz atma penceresinin sağ tarafında bir kenar barı olarak beliriyor. Satın almak istenilen ürün fiyat karşılaştırma aracına eklediğinde, diğer e-ticaret platformlarındaki fiyatları görülebiliyor. Ürün daha sonra satın alınmak istenirse, fiyat karşılaştırma aracına kaydedilebiliyor. Bu sayede sık sık fiyat kontrolü sağlama imkanı da tanınmış oluyor.

Microsoft’un zamanlaması harika

Microsoft’un fiyat karşılaştırma aracı oldukça iyi bir hamle fakat şirketin asıl hedefi başka olabilir. Şirket, ABD’deki tatil sezonunun başlamasından hemen önce söz konusu özelliği kullanıcılarının beğenisine sunmayı hedefliyor. Bu yılki tatil sezonu ise COVID-19 salgını sebebiyle evlerde geçecek. Microsoft, e-ticaretin bu dönemde zirve yapacağını düşünüyor ve fiyat karşılaştırma aracını piyasaya sunmak için çok iyi bir zaman olduğunun farkında. Şirket, fiyat karşılaştırma aracına artacak olan taleple birlikte, pazardaki en büyük rakipleri Google Chrome ve Mozilla Firefox’tan kullanıcı çekmeyi de hedefliyor. Söz konusu aracın, kullanıcıların mevcut internet tarayıcısını değiştirmesi için yeterli bir sebep olup-olmayacağını ise zaman gösterecek.