Güncelleme
Microsoft Edge şifrelerin açığa vurulması durumunda uyaracak
Şifre yöneticisi veya çift aşamalı onaylama türü teknolojiler kullanılsa da şifrelerin ifşa edilmesi gibi bir durum yine de söz konusu. Microsoft ise Edge tarayıcısı için Şifre Ekranı denilen bir özellik getiriyor. Böylelikle bir sitedeki şifrenin ifşa olup olmadığını bulabilmek için sitelere bağlı kalınmak gerekmeyecek.
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Edge tarayıcısına kaydettiğiniz şifrelerin bir tanesinin üçüncü parti veri ihlaline dahil olması durumunda bu şifreyi değiştirmeniz için size bir uyarı gelecek. Böylelikle, özellikle de aynı şifre başka bir yerde de kullanılmış durumda ise, potansiyel tehlikelerin ihtimali daha azaltmış olacak.
Aslında bir açıdan bakacak olursak Microsoft burada da biraz geriden geliyor. Çünkü Google Chrome ve Firefox tarayıcıları buna benzer özelliklerini birkaç yıl öncesinde sunmuşlardı. Aynı şekilde 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri de aynı işlevi görebiliyor. Ancak Microsoft’un sunacağı sistemin ilgi çeken başka bir kısmı da duruma nispeten daha değişik bir yaklaşım sergilemesi. Bu yaklaşım ise Homomorfik şifreleme ismi verilen özellik ile şirkettekiler de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü partinin şifrelere erişemeyecek olması.
Algoritmanın verileri korumasının yollarından birisi de bir bilgisayarın şifrelenmiş verilerle şifrelerini çözmeden etkileşime geçmesine imkan vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, nispeten eski bir işlemciye sahip olanlar da dahil, geniş bir cihaz yelpazesi için de çalışır durumda. Dolayısıyla çok daha geniş bir topluluk Şifre Ekranı özelliğinden yararlanabilecek gibi duruyor.
Apple
Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?
Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Apple’ın iOS 15 ile birlikte desteği bırakmayı planladığı cihazlarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Bilgiler, geçen yılın sonunda gördüğümüz raporlarla da eşleşerek, iPhone 6s, 6s Plus ve 1. nesil iPhone SE‘nin iOS 15 güncellemesi almayacağını öne sürdü.
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Bilgilerin doğrudan Apple’dan geldiğini öne süren raporda, önümüzdeki Haziran ayında iOS 15 beta‘yı barındıracak Apple cihazlarının ilk listesinden bahsediliyor.
Bu noktada Apple, A9 yongaya veya daha eski modellere sahip iPhone’lar için desteği bırakmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu birçok kişi için üzücü bir durum gibi görünse de, iPhone 6s’in çıkış tarihine ve donanım özelliklerine bakıldığında kullanıcılar için fazlasıyla normal karşılanması gerekiyor.
iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, ilk olarak Eylül 2015‘te piyasaya sürüldü ve ardından ilk iPhone SE Mart 2016‘da piyasaya çıktı. Bu cihazlar oldukça popüler oldu ve Apple tarafından beş yıl boyunca yazılım güncellemesi aldı. Bu durum göz önüne alındığında Apple ve iPhone 6s aslında işini fazlasıyla yapmış gibi gözüküyor.
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iOS 15 desteği almayacak iPhone’lar;
- iPhone 6s
- 6s Plus
- iPhone SE (2016)
Bilgiler, geçen Kasım ayında gördüğümüz raporları destekliyor. Ancak bu bilgilerin de ötesine geçen kaynak, iOS 15‘in bu cihazlarla da “muhtemelen kullanılamayacağını” söylüyor:
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad 5
iOS/iPadOS 15 desteği alacak cihaz listesi;
- 2021 iPhone serisi
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iPad için;
- 2021 iPad serisi
- 12.9 inç iPad Pro
- 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6/7/8
- iPad mini 5
Apple
MacOS için VLC Media Player güncellendi
Popüler MacOS medya oynatıcı VLC Media Player, bugün 3.0.12 sürümüne güncellendi. Güncelleme Apple’ın en yeni M1 donanımlı MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini modelleri dahil olmak üzere Apple Silikon Mac’ler için yerel destek getirdi.
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VLC 3‘ün yetenekleri arasında 4K ve 8K oynatma için otomatik donanım kod çözme, 10 bit HDR desteği, 360 derece video, 3D ses ve yerel olmayan formatları destekleyen Chromecast akışı bulunuyor. Yani uygulama artık Apple silikon için tamamen optimize edilmiş durumda. Güncelleme bu özellikleri sağlamanın yanında bazı önemli performans ve enerji verimliliği avantajları getirdi.
3.0.12 güncellemesi sadece Apple silikon için destek eklemekle sınırlı değil. macOS Big Sur tasarım imzasıyla uyumlu hale getirmek için görsel iyileştirmeler ve oynatmaya başlarken ses bozulmasına yönelik düzeltmeler de içeriyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
VLC 3.0.12 is now out!
Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU
— VideoLAN (@videolan) January 18, 2021
Yeni VLC henüz evrensel bir ikili program değil. Bu nedenle M1 için optimize edilmiş kod uygulama paketinin bir parçası da değil. Ancak, VLC’yi Apple Silikon üzerinde çalıştırırsanız ve VLC Media Player> Güncellemeyi Kontrol Et öğesini seçerseniz, bir sonraki 3.0.12.1 güncellemesini görüyorsunuz.
VLC 3.0, VideoLan web sitesi üzerinden Mac için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Apple kısa süre önce, Mac App Store’da bulunan Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, BBEdit, Instapaper ve Twitter gibi M1 çipli Mac’ler için optimize edilmiş popüler uygulamaların bir listesini de paylaşmıştı.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı
OnePlus 7 ve OnePlus 7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sisteminin Açık Betası, OTA kanalı üzerinden yayınlandı. OnePlus güncellemeyi daha önce yayınlamayı planlıyordu fakat teknik sebepler nedeniyle ertelemişti. Görünüşe bakılırsa söz konusu teknik problemler giderilmiş ve Android 11 en azından beta formunda yayınlanabilecek hale gelmiş.
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Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11’in piyasaya sürülmesinden beri, akıllı telefon üreticileri telefonlarına güncellemeyi vermeye başladılar. Şimdiye kadar OnePlus, Xiaomi, Huawei diğer popüler Android üreticileri Android 11’i gerek beta süreciyle gerekse kararlı haliyle OTA kanalı vasıtasıyla kullanıcılarına gönderdi.
Beta çalışmalarında OnePlus 8 serisiyle başarılı bir şekilde başlatan OnePlus, teknik aksaklıklar nedeniyle 7 ve 7T serisi için güncellemeyi ertelemişti. Ancak OnePlus o teknik aksaklıkları gidermiş olsa gerek, bugün itibarıyla 7/7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesini yayınladığını duyurdu. OnePlus’ın resmi forumlarında paylaşılan bilgilere göre, güncelleme OnePlus 7/7 Pro ile birlikte 7T/7T Pro kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.
Bu arada güncelleme şimdilik beta aşamasında olduğu için birkaç tane problemi var. Bu nedenle telefonunuz sizin için hayati önem taşıyorsa ve risk alabilecek durumda değilseniz, güncellemeyi yüklememenizde fayda var. OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesinde tespit edilen problemlere ve özelliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
Bilinen sorunlar
- Güç tüketimi ve işletim sistemi stabilitesi kararlı değil.
- Bazı durumlarda galeri uygulamasının yavaş açılabilir ve bazı resimler galeride açılmayabilir.
- Bluetooth aracılığıyla bağlanan cihazlarda (kulaklık, hoparlör, vb.) ses sorunları meydana gelebilir.
- Parlaklık ayarında yapılan değişiklikler geç uygulanabilir.
OxygenOS 11 beta ile OnePlus 7/7T serisine gelen yenilikler
Sistem
- Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.
- Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü eklendi.
- OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ambient display
- OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
- 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili
Zen Modu
- 5 yeni tema ve zamanlama seçenekleri eklendi.
- Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte kullanabilirsiniz.
Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.
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