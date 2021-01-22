Microsoft Edge şifrelerin açığa vurulması durumunda uyaracak

Şifre yöneticisi veya çift aşamalı onaylama türü teknolojiler kullanılsa da şifrelerin ifşa edilmesi gibi bir durum yine de söz konusu. Microsoft ise Edge tarayıcısı için Şifre Ekranı denilen bir özellik getiriyor. Böylelikle bir sitedeki şifrenin ifşa olup olmadığını bulabilmek için sitelere bağlı kalınmak gerekmeyecek.

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Edge tarayıcısına kaydettiğiniz şifrelerin bir tanesinin üçüncü parti veri ihlaline dahil olması durumunda bu şifreyi değiştirmeniz için size bir uyarı gelecek. Böylelikle, özellikle de aynı şifre başka bir yerde de kullanılmış durumda ise, potansiyel tehlikelerin ihtimali daha azaltmış olacak.

Aslında bir açıdan bakacak olursak Microsoft burada da biraz geriden geliyor. Çünkü Google Chrome ve Firefox tarayıcıları buna benzer özelliklerini birkaç yıl öncesinde sunmuşlardı. Aynı şekilde 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri de aynı işlevi görebiliyor. Ancak Microsoft’un sunacağı sistemin ilgi çeken başka bir kısmı da duruma nispeten daha değişik bir yaklaşım sergilemesi. Bu yaklaşım ise Homomorfik şifreleme ismi verilen özellik ile şirkettekiler de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü partinin şifrelere erişemeyecek olması.

Algoritmanın verileri korumasının yollarından birisi de bir bilgisayarın şifrelenmiş verilerle şifrelerini çözmeden etkileşime geçmesine imkan vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, nispeten eski bir işlemciye sahip olanlar da dahil, geniş bir cihaz yelpazesi için de çalışır durumda. Dolayısıyla çok daha geniş bir topluluk Şifre Ekranı özelliğinden yararlanabilecek gibi duruyor.