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Microsoft Edge, Linux işletim sistemine geliyor
Microsoft son yıllarda Linux işletim sistemine oldukça önem veriyor. Şirket şimdi de Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge’i, Linux işletim sistemi için tasarlıyor.
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Microsoft Edge, ekim ayı itibarıyla kullanıma sunulacak
Microsoft, ekim ayından itibaren Linux işletim sistemi için bir geliştirici ön izleme sürümünü kullanıma sunacak. Linux kullanıcıları, Microsoft Edge Insider üzerinden ya da Linux yerleşik paket yöneticisinden tarayıcıyı edinebilecekler.
Chromium ile birlikte işlevselliği artan Edge tarayıcı, adeta bambaşka bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Hız, performans, uyumluluk, gizlilik/güvenlik, geliştirilmiş bellek yönetimi ve Chrome tarayıcı ile kullanmakta olduğumuz uzantıları desteklemesiyle, adeta seviye atlamış durumda.
Açık kaynak ile yıllarca savaşan Microsoft’un bu hamlesi, şirketin açık kaynak kodlu oluşumlara bakış açısını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.
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Nokia’nın yeni telefonları Nokia 2.4 ve 3.4 tanıtıldı
Nokia’nın üst oluşumu HMD Global, yaptığı etkinlikte Nokia’nın iki yeni telefonunu tanıttı. Nokia 2.4 ve 3.4 olarak adlandırılan telefonlar giriş-orta seviyeye konumlandırılıyor. Her iki telefon da Android One programının bir parçası olacak.
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Nokia 2.4 ve 3.4 teknik özellikleri
Nokia 2.3’ün halefi Nokia 2.4 6.5 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Ön tarafta damla çentik tasarımlı 5 MP kameraya yer verilmiş. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. Kameranın altında da parmak izi okuyucu bulunuyor. MediaTek’in 8 çekirdekli Helio P22 işlemcisinden gücünü alan telefona 2/3 GB RAM ve 32/64 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. 4500 mAh bataryası bulunan telefon, 5W şarj desteğiyle geliyor. Micro USB portuna ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip telefon, çift sim kart ve NFC desteğine sahip. Telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. HMD, iki yıl arayüz güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunacağını söylüyor. Üç farklı renk seçeneği bulunan telefonun fiyatı 120 eurodan başlıyor.
Nokia 3.4 ise 6.39 inç 19.5:9 en boy oranına sahip HD+ 400 nit parlaklığa sahip LCD bir ekrana sahip. Nokta çentik tasarımlı 8 MP ön kameraya 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere üç kamera eşlik ediyor. Arka tarafa parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 460 işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama yer alıyor. 4000 mAh bataryaya sahip telefon, Type-C portu üzerinden 10W şarj destekliyor. Ancak kutudan çıkan adaptör 5W’a kadar şarj destekliyor. 3.5 mm kulaklık jakı bulunurken kablosuz kulaklıklar için aptX desteği mevcut. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan telefon iki yıl arayüz, üç yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip. Tek renk seçeneğine sahip telefon, 160 euro başlangıç fiyatına sahip ve Ekim başı satışa çıkacak.
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Elektrikli 2021 Cupra el-Born, kamuflajlı olarak görüntülendi
Haziran ayının başlarında SEAT, kompakt sınıf elektrikli otomobili el-Born‘un, ana marka altında değil, grubun performans birimi Cupra markası altında satılacağı açıklanmıştı.
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Temel olarak baktığımızda VW ID.3‘ün biraz daha vahşi bir versiyonu diyebiliriz el-Born için. 2021’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen aracın, testlerinde ileri bir aşamada olduğu düşünülüyor. Casus fotoğrafçıların kaydettiği görüntülerdeki prototipte, seri üretim tasarımını gizlemek adına paneller kullanılmasa da aracın tamamını kaplayan kamuflaj kaplaması yer alıyor.
el-Born’un tasarımını hakkında hiçbir fikrimiz yok diyemeyiz. Çünkü hem 2019 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan konsepte hem de kamuflajlı araca baktığımızda hatların oldukça benzer olduğunu görmek mümkün. Büyük ihtimalle fuarda tanıtılan aracın tamamen korunacak. Sadece SEAT logolarının yerini Cupra logoları alacak.
Cupra el-Born’un bilinen teknik detayları
Araç, VW ID.3’te kullanılan MEB mimarisini kullanacak ve VAG grubunun Zwickau‘daki tesislerinde üretilecek. el-Born, ID.3’e kıyasla daha “ruhu olan” bir model olarak pazarlanacağı için 201 beygir gücünde bir motor ve 82 kWh değerinde bir bataryaya sahip modelin de bulunduğu seçeneklere sahip olacak.
0-50 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı söylenen aracın, tek şarjla 500 km menzile sahip olacağı söyleniyor. el-Born sadece tasarım olarak değil, DCC Sport dinamik şasi ayarı ile sahip olduğu daha iyi yol tutuş ve daha çevik yapısıyla ID.3’ten ayrılacak.
Tabi bu tip el-Born’a özel yetenekler ve Cupra’nın belli bir kitleye hitap eden politikasından dolayı fiyatın, ID.3’ten daha yüksek bir tabana sahip olması muhtemel bir durum.
Kaynak: Carscoops
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Huawei bilgisayar ve monitör pazarına girmeyi planlıyor!
Son dönemde Amerika yasakları dolayısıyla sık sık gündeme gelen Huawei, tüm zorluklara rağmen yeni ürünlerle yoluna devam ediyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen habere göre şirket monitör ve masaüstü bilgisayar pazarına girmek için hazırlıklarını yapmaya başladı.
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Bu kararın sebebinin Xiaomi’nin monitör pazarındaki hareketliliği mi yoksa ABD yasakları nedeniyle farklı alanlara yönelme düşüncesi mi olduğu bilinmiyor. Ancak Huawei gibi bir şirket mutlaka bu pazarlara da rekabet getirecektir.
Huawei nasıl ürünler sunacak?
Gelen bilgilere göre Huawei, hem düz hem de kavisli monitörler satışa sunacak. Kavisli monitörler TPV Technology adlı firmadan temin edilecekken düz olanlar BOEVT tarafından üretilmiş olacak. Her iki şirket de Hong Kong merkezli bu sebeple üretim ve ihracat konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Kavisli ekranların daha oyuncu odaklı olması ve 27 ile 34 inç olmak üzere iki farklı seçenekle sunulması bekleniyor. BOEVT’den imal edilecek düz ekranlar hakkında net bir bilgi elde edilmezken üç farklı modele kadar çıkabileceği söyleniyor.
Ayrıca söylentilere göre dizüstü piyasasında elde ettiği başarılardan sonra Huawei, masaüstü bilgisayar üretmeyi de planları arasına ekledi. Sızdırılan ilk bilgisayar modeli ise kendi ürettikleri HiSilicon 7nm Kunpeng 920 3211K işlemcisini içeriyor. HiSilicon’un verilerine göre bu işlemci şu anda endüstride bulunan ARM tabanlı işlemciler arasında en yüksek performansa sahip. Bu bilgisayar, işletim sistemi olarak ise China Electronics Group and Wuhan ShenZhiDuo Technology tarafından geliştirilen UOS’u kullanacak. Bu bilgisayarla pazara girmeyi düşünen Huawei, cihazı Foxconn’a imal ettirecek. Üretilen ilk partinin şirketin kurumsal müşterilerine gönderilmesi bekleniyor.