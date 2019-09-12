Huawei, Matebook’larda Linux ön yüklü modelleri satışa sunuyor!

Huawei, yeni nesil ultrabook sınıfı Matebook serisi cihazlarında Linux işletim sistemiyle satışa sürmeye başladı. Fiyat perfomansıyla rakiplerinden ayrılan bu modellerin, açık kaynaklı yazılımlarla birlikte sınırları zorlayacak.

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Son zamanların en alınabilir cihaz ailesi olan Matebook, şimdi Linux dağıtım seçeneğiyle marketlerde yerini alıyor. Daha ilginç tarafı, Linux dağıtımları içerisinde MacOS arayüzüne en yakın işletim sistemi olarak nitelendirebileceğimiz Deepin işletim sisteminin tercih ediliyor olması.

Temiz ve güzel bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Huawei, Çin tabanlı bir yazlım tercih etmesiyle yerli imajını tazelediğini görüyoruz. Fakat cihazın yeni versiyonlarının sadece Çin’de piyasaya sürülecek olması da hayal kırıklığı yaratacak başka bir konuyu oluşturuyor.

Kesinleşen modeller arasında, Matebook 13, Matebook 14 ve Matebook X yerini aldı. Pozitif haberlere gelecek olursak, bu modellerde geleneksel tuş sıralamasının aksine Windows logosu yerini, üzerinde “Başlat” yazısı olan sade bir tuş konumlandırıldı. Üç modelin de fiyatlarının, Windows lisanslarının ortadan kalkmasıyla 42 dolar daha ucuza alabileceksiniz.

Bu durum, Huawei’nin ABDli şirketlerin kumpasından kaçmak için yavaş yavaş adımlar attığı anlamına geliyor. Çinli şirket, ambargo kesinleştiği takdirde ortada kalacağı aşikar. Son gelişmeler bu durumu ortadan kaldırmak adına yapılan atılımlar haylice umut verici diyebiliriz.

Umuyoruz ki, Çin Devi beklenenin aksine gururla bu zor durumun içinden çıkar.