Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Finans
NFT şeklinde sunulan Jack Dorsey’in tweet’i 3 milyon dolara satıldı!
NFT çılgınlığı son hızıyla devam ediyor. Her geçen gün daha yüksek fiyatlar gördüğümüz piyasada artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Öyle ki, bu çılgınlıklara bugün bir yenisi daha eklendi. Twitter CEO’su Dorsey’in 5 Mart’ta NFT şeklinde pazara çıkardığı ilk tweet’i, bugün alıcısını buldu. Açıkçası, her ne kadar piyasadaki astronomik rakamlara şaşırmaz hale gelsek de, tweet’in fiyatı yine dudak uçuklatacak cinsten…
Sıcak havalar kapıda. Öyleyse, bu kişisel bakım listemizi sizlerle paylaşmanın tam sırası!
NFT şeklindeki tweet tam 2.915.835,47 Dolar etti
Her şey Twitter CEO’sunun ilk tweet’ini yaklaşık 3 hafta önce NFT olarak Valuables by Cent platformunda açık arttırmaya koymasıyla başladı. Bunun sonrasında ise attığı bir tweet’le bunu takipçilerine duyurdu. Buna ek olarak, ünlü teknoloji patronu, tweet’in satışından elde edeceği geliri bitcoin’e dönüştürüp, GiveDirectly adlı hayır kuruluşunun Afrika çalışmalarına bağışlayacağını söyledi. Tabi, beklenildiği gibi, Dorsey’in ilk tweet’i bir hayli ilgi çekti. Tweet, piyasada bulunduğu yaklaşık 20 gün içinde açık arttırmada birçok teklif aldı. Ancak, Dorsey’in söz verdiği gibi, açık arttırma henüz bugün, yani tweet’in 15. yıldönümünde, kapandı.
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Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV
— jack (@jack) March 22, 2021
6 Mart’tan beri 2,6 milyon dolarla en yüksek teklifi elinde bulunduran Sina Estavi, bugün itibariyle tweet’in 2.915.835,47 Dolar (1630.5825601 ETH) karşılığında sahibi oldu. Tabi, akabinde birçok insan gözlerini Jack Dorsey’e çevirdi. Herkes Dorsey’in bağış konusundaki sözünü tutup tutmayacağını merak ediyordu. Neyse ki, bu merakımızın dinmesi uzun sürmedi. Zira, Twitter’ın kurucusu, satış gerçekleşir gerçekleşmez parayı bitcoin şeklinde söz verdiği gibi bağışladı. Tabi, bu bağışlanan para 3 milyon doların tamamı değil. Çünkü NFT’nin satıldığı platform (Valuables by Cent) %5 bir komisyon kesmekte. Yani, hayır kuruluşu yaklaşık 2,75 milyon doların sahibi oldu. Umarız Dorsey’in bu hareketi, diğer Big Tech patronları için de örnek teşkil eder ve bu tarz satışlardan elde ettikleri gelirleri güzel bir amaç için kullanırlar.
Kaynak: TheVerge, BusinessInsider
Finans
NFT olarak satılan en pahalı 10 sanat eserini sizler için derledik
NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ve yüksek fiyatlı NFT alışverişleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dahası, her geçen gün daha astronomik fiyatlı alım satımlara şahit olduğumuz piyasa yakın zamanda durulacağa da hiç benzemiyor. Bundan dolayı, biz de sizler için bugüne kadar NFT şeklinde satılan en değerli sanat çalışmalarını derlemek istedik. Keyifli okumalar…
Eğer NFT nedir ve ne işe yarar öğrenmek istiyorsanız: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT dünyasının en pahalı 10 sanat eseri
İşte o eserler ve dudak uçuklatan fiyatları…
#10- Chris- “Nyan Cat”
Belki de NFT denilince birçok insanın aklına gelen resim Nyan Cat çalışması. Bu çalışma geçtiğimiz ay 300 ETH, yani tam 590 bin ABD Doları’na satıldı. Açıkcası, satın alana güle güle kullanmasını dilemekten başka diyecek bir lafımız yok.
#9- Beeple- “The Complete Mf Collection”
Bu belki de listenin en ilginç ürünü. Çünkü, sanatçının imzalı bir resmi şeklinde fiziksel bir obje içeren tek satış. Ayrıca, hazır olun… Sanatçının saç teli de pakete dahil. Evet, buna 777 bin ABD Doları ödeyen “şanslı kişi” sanatçının saç teline de sahip oldu.
Yaz ve sıcak havalar kapıda. Bundan dolayı sizler için özenle bir kişisel bakım listesi hazırladık ve göz atmanızı kesinlikle öneriyoruz!
#8- Steve Aoki- “Hairy”
Bu çalışma müzisyen Aoki’nin bir şarkısı. Tabi, bir de yukardaki görseldeki gördüğünüz tuhaf yaratığı barındıran bir klip içeriyor. Tam 888 bin ABD Doları’na satıldı.
#7- WhIsBe- “Not Forgotten, But Gone”
Bu eserimiz ise yukarda gördüğünüz oyuncak ayının altın versiyonun dans ettiği 16 saniyelik bir klip. WhIsBe bu klibi 1 Milyon ABD Doları’na sattı.
#6- 3LAU- “Auction Winner Picks Name”
Belki de en akıllıca NFT çalışmalarından biri bu eser. Aslında, normal bir şarkı olan bu NFT’nin en büyük özelliği ise satın alana bahsi geçen şarkının ismini koyma şansı vermesi. Şarkı 1.33 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu. İsmini ne koydu derseniz, o konuda henüz bir bilgimiz yok.
#5- CryptoPunk #6965
Bu gördüğünüz resim, pardon “sanat çalışması” ise kendine tam 1.55 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu.
#4- Jack Dorsey’in ilk tweet’i
Gördüğünüz tweet biz bu yazıyı yazarken henüz alıcı bulmuş değil. Daha doğrusu, açık arttırma tam da bugün kapanıyor. Şu anki en yükse teklif ise 2.5 Milyon ABD Doları değerinde.
#3- Beeple- CROSSROAD
Bu yukarda gördüğünüz çalışma tam tamına 6.6 Milyon ABD Doları’na sahibini buldu. Dudak uçuklatacak rakamlar demiştik. Dahası, bundan daha pahalıları da var…
#2- CryptoPunks #7804 ve #3100
Listemizin 6. sırasından hatırlayacağınız, yetenekli sanatçımız CryptoPunk yine iş başında. Foterli karakterine ek olarak, bu seferki karakterinin bir de piposu var ağzında. Bundan dolayı da daha pahalı (işin şakası tabi). CryptoPunk bu eserini 7.6 Milyon ABD Doları’na sattı.
#1- Beeple- “Everydays: The First 5000 Days”
İşte karşınızda en pahalı NFT sanat eseri. Listemizden tanıdığımız bir isim olan Beeple’dan geliyor. Ne kadara mı satıldı? 69 Milyon ABD Doları. Evet, yanlış duymadınız. Bir kez de yazıyla yazalım: altmış dokuz milyon ABD Doları. Son olarak, çalışmanın Beeple’ın 5000 eserinin bir birleşimi olduğunu da belirtelim. 5000 sanat çalışması, 69 Milyon Dolar. Çok da kötü değil aslında sanki?
Kaynak: BusinessInsider
Finans
DC Comics çizerlerini uyardı: “NFT işinden uzak durun”
DC Comics, sevdiğimiz birçok popüler kültür süper kahramanının arkasındaki şirket. Bugüne kadar genellikle film, kitap, oyun vb. içeriklerdeki haberleriyle göz önüne gelen firma, bu kez tamamen ayrı bir konuyla gündemimizde. Görünüşe göre, firma, son günlerin en popüler konularından olan NFT (non-fungible token) işine de el attı. Ancak, yayınevinin bu hamlesi pek iç açan cinsten değil. Zira, DC Comics, sanatçılarının NFT’den uzak durmasını istiyor…
Yaz ayları yaklaşıyor. Bundan dolayı, sizler için kişisel bakım odaklı bir liste oluşturmak istedik. Göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederiz!
DC Comics, sanatçılarının NFT için içerik üretmesini istemiyor
Aslında, belki de DC’nin NFT konusuna dikkatini tek bir olay çekti. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda eski DC çizeri Jose Delbo kendi çizdiği bir Wonder Woman NFT’sini tam 1.85 Milyon ABD Doları’na sattı. Şüphesiz ki, bu olay DC’nin de dikkatinden kaçmadı. Dahası, görünüşe göre DC bu gelişmeden ve bunun çizerleri arasında yaratacağı muhtemel etkiden pek de memnun değil. Bugün gelen haberlere göre, firma sanatçılarına bu konuda bir yazı gönderdi.
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Şirketin Hukuk İşleri Başkanı Jay Kogan tarafından gönderilen metin, özetle, sanatçıları NFT’lerden uzak durması konusunda uyarıyor. Yazı, ilk olarak, DC’nin NFT’lerin popülaritesinden haberdar olduğunu ve pazarı araştırdığını belirterek başlıyor. Akabinde, Kogan, şirketin NFT pazarına en iyi şekilde ve en kısa zamanda gireceğini belirtiyor. İşte yazının tartışmalı kısmı da tam burada başlıyor. Kogan, çizerlere “Batman, Wonder Woman vb. DC’nin fikri mülkiyeti olan içerikleri kendi NFT’lerinizi yaratmak için kullanmayın. Buna kendi boş zamanınızda çizdiğiniz veya DC’ye iş olarak yapmadığınız çalışmalar da dahil. Eğer birisi size NFT çizimi yaptırmak için bir teklif sunarsa da bize haber verin.” şeklinde gözdağı veriyor.
Tabi, ilk bakışta bu sözlerde çok da bir sıkıntı yok. Batman, Wonder Woman vs. DC’ye ait mülkiyetler, doğal olarak da DC Comics bunları istediği gibi kontrol edebilir. Fakat, olaya farklı bir açıdan bakınca işin rengi değişiyor. Mesela, bir Batman yağlı boya resmi çizip internette sattığınız düşünün. DC Comics, her ne kadar yasal olarak hakkı olsa da, buna genelde karışmıyor. Ya da, DC’nin de yazıda belirttiği gibi, şirketin gelecekte resmi olarak NFT işine girdiğini düşünelim. Bu durumda, bu NFT’lerin üreticisi sanatçılar DC’nin bu sektördeki yeni gelirinden bir ekstra ücret alacak mı? Umarız, DC veya diğer mülkiyet sahibi büyük şirketler bu yeni pazarda yer alırken adil davranır ve içerikleri üreten insanların da hakkını teslim eder…
Kaynak: Gizmodo, BoingBoing
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