Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın Lansman Tarihi Açıklandı!

Uzun süredir beklenilen Xiaomi Mi 11 Pro ve Ultra‘nın lansman tarihleri açıklandı. İşte Mi 11 ve Mi 11 Ultra‘yı canlı kanlı göreceğimiz tarih.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri ile çok yakında karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin beklenilen modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra için geri sayım başladı. Xiaomi yüksek performanslı modellerinin lansman tarihlerini resmi olarak açıkladı. Şimdi gelin Xiaomi Mi 11 modellerinin özelliklerine ve tanıtım tarihlerine göz atalım.

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Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın lansman tarihlerini açıkladı. Sizleri çok bekletmeden Xiaomi Mi 11 modellerinin lansman tarihlerinin çok yakın olduğunu belirtmek isterim. Xiaomi, her iki model için de lansman tarihini 29 Mart olarak belirlemiş.

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Xiaomi 29 Mart tarihinde saat (UTC)11:30’de yapacağı lansman ile yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Ek olarak bahsi geçen cihazların ise hemen ertesi gün satışa sunulması bekleniliyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro’nun özellikleri!

Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modellerinin özelliklerine gelecek olursak, her iki cihazında arka kısmında Samsung ISOCELL GN2 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera taşıdığını biliyoruz. Ek olarak Mi 11 Ultra 48MP‘lik 10x periskop telefoto kameraya sahip. Mi 11 Pro ise yine 48MP‘lik 5x telefoto kameraya sahip.

Bunlara ek olarak Mi 11 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik OLED bir ekran taşıyacak. Ön tarafında 20MP‘lik selfie kamerası ile gelen cihaz, 67W hızlı şarj desteği, 5000mAh batarya ve Snapdragon 888 ile birlikte gelecek. Tüm bu özelliklerin yine Mi 11 Pro’da da bulunması bekleniliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazların teknik özellikleri şimdilik sızıntılardan ibaret. Xiaomi, 29 Mart tarihinde gerçekleştireceği lansmanda cihazların özelliklerini son haliyle ortaya dökecek. Bakalım Mi 11 Serisi ne kadar ilgi çekecek.

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