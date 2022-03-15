2020’nin başlarında Xbox Series X/ Series S‘nin piyasaya sürülmesinin ardından Microsoft, yeni oyun konsollarının en önemli teknolojilerinden biri olan DirectStorage API‘nin Windows destekli bilgisayarlara geleceğini duyurdu. Oyunların yüklenme sürelerini önemli ölçüde azaltan teknoloji, sonunda geliştiricilerin oyunlarına entegre olmaları için kullanıma sunuldu.

Microsoft, Windows PC’ler için DirectStorage API’sini Sunuyor

DirectStorage API, bir sistemin, başlangıçta sıkıştırmayı açmak için CPU‘ya güvenmek yerine, süper hızlı NVMe SSD‘ler aracılığıyla büyük miktarda veriyi doğrudan GPU‘ya aktarmasına olanak tanır. Bu, Windows PC‘lerde oyun yükleme sürelerini ve kapsamlı sanal ortamları büyük ölçüde azaltır ve ayrıca daha iyi verimlilik sağlar.

Ayrıca, teknoloji Windows 11 üzerinde çalışmanın yanı sıra Windows 10 bilgisayarlarda da çalışacak. Teknolojinin nasıl çalıştığını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Microsoft Windows oyunları için DirectStorage API‘sinin kullanıma sunulduğunu duyurmak için resmi bir blog gönderisi paylaştı. Şirket, teknolojinin “geliştiricilerin en yeni depolama cihazlarının hızını daha tam olarak kullanmalarına izin vererek PC oyunlarında hızlı yükleme süreleri ve ayrıntılı dünyalar için yeni bir çağın” başlatacağını söylüyor.

İlginizi çekebilir; iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 Tüm Kullanıcılar İçin Yayınlandı; İşte Yenilikler

Ayrıca teknolojiden yararlanmak için sisteminizde kurulu bir NVMe 4.0 SSD sürücüye ve uyumlu bir anakarta sahip olmanız gerekeceğini de belirtmekte fayda var. Ayrıca Microsoft, API‘yi yalnızca ortak şirketleri için yayınlamıştır. Bu nedenle, oyun geliştiricilerinin son kullanıcılara göndermeden önce oyunlarına entegre etmeleri biraz zaman alacaktır.

DirectStorage API‘sini entegre eden ilk oyunlardan biri, yakın zamanda 11 Ekim’e ertelenen Luminous Productions’ Forspoken olacak. Luminous Productions, bu ayın sonlarında GDC 2022‘de Microsoft‘un yeni depolama sistemini nasıl kullandığını açıklayacak.

Microsoft ayrıca 22 Mart’taki Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda DirectStorage API‘sine bazı ipuçları ve püf noktaları ile birlikte derinlemesine bir giriş sunacağını belirtti.