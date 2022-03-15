Beta sürümünde biraz zaman geçirdikten sonra iOS 15.4 nihayet genel izleyici kitlesine yayılmaya başladı. Bu, Apple‘ın geçen haftaki Bahar etkinliğinde bu hafta gelişini açıklamasından sonra geliyor. Şirket, iOS 15.4 ile birlikte iPadOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 ve tvOS 15.4‘ü de piyasaya sürüyor.

iOS 15.4’teki Yenilikler Neler?

İlk olarak, yeni iOS 15.4 güncellemesi, yüz maskesi takarken iPhone‘un kilidini açma özelliğini getiriyor. Yüz maskesi açıkken Face ID kullanmanın zor olduğu düşünüldüğünde, bu en çok istenen özelliktir. Bu özellik, bir süre önce tanıtılan bir Apple Watch yardımıyla bir iPhone‘un kilidini açma özelliğine ek olarak geliyor.

Unutulmaması gereken bir şey, bu yeteneğin şu an için yalnızca iPhone 12 ve iPhone 13 serisi için mevcut olmasıdır. Diğer bir yenilik iPhone‘u temassız bir ödeme terminaline dönüştüren ve böylece üçüncü taraf ekipman ihtiyacını ortadan kaldıran “Dokun ve Öde” özelliği var. Bu, insanların Apple Pay, NFC ve daha fazlasını kullanan işletmelere temassız ödeme yapmalarını sağlayacak.

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iOS 15.4 ayrıca, yükselen bir yüz, sevinç gözyaşları ve daha fazlasını içeren 37 yeni emojiye sahip. Ayrıca, El Sıkışma emojisi yeni cilt tonu seçeneklerine kavuşuyor. Siri ayrıca cinsiyetten bağımsız yeni bir sese sahip oluyor.

Diğer değişiklikler arasında, desteklenen uygulamalar aracılığıyla doğrudan SharePlay oturumları başlatma yeteneği, kısayol otomasyonu, Notes‘a anahtar zinciri parolaları ekleme yeteneği ve daha fazlası yer alır.

iPadOS 15.4’teki Yenilikler Neler?

iPadOS 15.4 güncellemesi, iOS 15.4 özelliklerinin çoğunu içerir. Yeni değişiklikler, macOS 12.3 güncellemesinde de bulunan ve merakla beklenen Evrensel Kontrol özelliğini içeriyor. WWDC 2021’de tanıtılan bu özellik, kullanıcıların aynı klavyeyi, fareyi ve daha fazlasını kullanarak Mac’lerini ve iPad’lerini kontrol etmelerini sağlayacak. Ayrıca yeni DualSense uyarlanabilir tetikleyici için destek içerir.

Hem iOS 15.4 hem de iPadOS 15.4 güncellemeleri ayrıca çeşitli hata düzeltmelerini de içerecek.

iOS 15.4/ iPadOS 15.4 Güncellemesi Nasıl Alınır?

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. İndirmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.