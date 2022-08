Genellikle 22H2 veya Sun Valley 2 olarak bilinen ilk büyük Windows 11 güncellemesini bekleyen işletim sistemi kullanıcıları, bir Twitter hesabının yayınladığı, güncellemenin adının bahsedilen isimlerden olmayacağını öne sürdü.

22 Pazartesi günü, “@XenoPanther” kullanıcısı, yeni kullanıcıların Windows’un en son sürümünü öğrenmesine ve anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir Windows Mağazası uygulaması olan Başlarken uygulamasına göz atarken keşfetti. Keşfettiği görselde Windows 11’in yeni sürümü “2022” olarak adlandırılıyor.

Adı garip bularak bir ekran görüntüsünü tweetledi ve ertesi gün mesajın kaybolduğunu fark etti, bu da güncellemenin yeni adının Microsoft tarafından yanlışlıkla sızdırılmış olabileceğini gösteriyor.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId

— Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022