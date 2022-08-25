Mart 2022’de Microsoft, Windows 10 ve 11‘deki uygulama mağazası için çeşitli iyileştirmeler açıkladı. Bu iyileştirmelerden biri de Microsoft Mağaza Reklamları projesi yer alıyor. Böylelikle Microsoft nihayet kendi pazarında reklamları test etmeye hazır.

Microsoft Mağaza Reklamları, Apple ve Google’ın vitrinlerinde kullandıkları fikrin aynısını izleyecektir. Kullanıcı bir şey aradığında mağaza, belirli müşteriye özel içeriğe dayalı reklamlar görüntüleyecek. Microsoft, standart arama sonuçlarına ek olarak, “Reklam” rozeti ile ek listeler gösterecek ve böylece geliştiricilere projelerini ve müşterilerini beğenebilecekleri içeriği keşfetmeleri için başka bir yöntem sunacaktır.

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Şirket, yalnızca Mağazada yayınlanmış içeriği olan geliştiricilerin katılabileceğini belirtiyor. Ayrıca, program şu anda test modunda.

Microsoft, Windows 11 build 25188 ile birlikte Microsoft Mağaza Reklamlarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ek olarak, uygulama için birden fazla düzeltme ve iyileştirme içeriyor. Bir reklam platformu başlatmaya ek olarak, Microsoft kısa süre önce Store’un 2.000’den fazla inceleme görüntülemesini engelleyen garip bir hatayı düzeltti.