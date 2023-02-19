ChatGPT entegreli yeni Microsoft Bing, geçtiğimiz günlerde çeşitli hatalarla karşımıza çıkmıştı. Geçici bir süreliğine bu hataların önün geçmek isteyen Microsoft, yeni yazılıma bazı kısıtlamalar getirdi. Bing’in sohbet robotunun uygunsuz ve endişe verici davranışlarına ilişkin son kullanıcı raporlarına yanıt olarak şirket, yapay zeka için yeni konuşma sınırlarını duyurdu.

Microsoft Bing İçin Soru Kısıtlamaları Gecikmedi

Bir ChatGPT alternatifi olarak sunulan yeni Microsoft Bing sohbet robotu, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların kendisi hakkında verdiği şikayet raporlarıyla gündeme geldi. Ünlü yazılım şirketi Microsoft ise, bu şikayetlerin sonucunda uzun süren sohbet oturumlarını kısıtlayan bazı limitler getirdi. Verilen karara göre arama motorunun sohbet özelliği, Bing’in kullanıcıları potansiyel olarak aşağılamasını veya manipüle etmesini önlemek için artık kullanıcıları günde 50 soru ile sınırlandıracak.

Microsoft’un Bing ekibi bir blog yazısında bu hamlenin, kullanıcıların büyük çoğunluğunun cevaplarını bulmak için yalnızca beş dönüşe ihtiyaç duyduğunu ve konuşmaların yalnızca %1’inin 50 mesajın ötesine geçtiğini gösteren verilere dayandığını açıkladı. Yeni kararlara göre, kullanıcılar oturum başına beş soru sınırına ulaşırsa, Bing aşırı ve yararsız ileri geri oturumlardan kaçınmak için yeni bir konu başlatmayı önerecek.

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Daha önce, bazı kullanıcılar Bing subreddit’inde yapay zekadan gerçekten tuhaf yanıtlar aldıklarını ve bunların ürkütücü olduğu kadar komik de olduğunu bildirmişlerdi. Bu bağlamda Microsoft, 15’ten fazla soru içeren uzun sohbet oturumlarının Bing’in tekrarlayıcı olmasına, amaçlanan tonla uyuşmayan ve yardımcı olmayan yanıtlar vermesine neden olabileceğini kabul etti. Microsoft, her oturumu yalnızca beş soruyla sınırlandırarak kafa karışıklığını önlemeyi ve sohbet robotunun performansını tutarlı tutmayı umuyor. Şirketin Bing’in işlevselliğini geliştirmeye devam ederken, bu sohbet sınırlarının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı büyük bir merak konusu. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak gelecekte sohbet oturumlarındaki sınırlamaları genişletmeyi düşünebileceklerini de belirtti.

Microsoft, Bing İçin Hala Umutlu

Bing’in tutarsız konuşmalarına ilişkin son raporlara rağmen Microsoft, sohbet robotu için yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, arama sonuçlarını ve yanıtları iyileştirmek için teknik sorunları ele alıyor ve düzenli olarak güncellemeler sunuyor. Ancak firma, insanların Bing’in sohbet arayüzünü sosyal eğlence veya genel keşif amacıyla kullanmasını beklemediğini de söyledi. Başka bir deyişle şirket, şu anda yazılımın her alanda sağlıklı çalışamayabileceğini, bu yüzden kullanıcıların sohbet robotunu daha yalın şekilde kullanması gerektiğini söylüyor. Her şeye rağmen Microsoft, sohbet robotunun tüm kullanıcılar için yararlı ve güvenli kalmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyor.