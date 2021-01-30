Netflix
Netflix uyku zamanlayıcısını Android’de test etmeye başladı!
Netflix birçoğumuzun dizi ve film izlemek için ilk gittiği adres. Bu tabi ki, uygulamanın eksikleri olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de o eksiklerden en büyüğü, kullanıcıların uzun zamandır beklediği uyku zamanlayıcısı. Bu yüzden, uygulama geliştiricileri bu eksikleri kapatmak için hızla çalışmaya başlamış gibi. Birçoğumuzun heyecanla beklediği özellik test aşamasına girdi ve yakında bizlerle olabilir…
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Netflix izlerken uyumak isteyenlere iyi haber!
Netflix’in yeni uyku zamanlayıcısı özelliği şu an dünya çapında test aşamasında. Ancak bu test yalnızca bazı Android cihazları kapsıyor. Yeni özelliğin amacı ilk olarak mobil cihazlarda pil tüketimini azaltmak. Fakat zamanlayıcı sayesinde otomatik oynatma duracağından, biz kullanıcılar için bir başka büyük avantajı da kaldığımız yeri kaybetmememiz olacak. Netflix’in açıklamasına göre, testler bittikten sonra, geliştiriciler kullanıcıların özelliği ne kadar sevdiğine bakacaklar. Daha sonra ise, özelliğin tutması durumunda diğer platformlara da uyku zamanlayıcısını ekleyecekler.
İlk olarak seçili Android cihazlarda olan özellik, yalnızca yetişkin profillerinde etkin durumda. İleride ne olur bilinmez ama, çocuk profillerine de uygulanırsa, ebeveynler bunu ekran zamanını kısıtlamak için de kullanabilirler.
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Android telefonunuzda uyku zamanlayıcıyı kullanmak için yapmanız gerekenler
Eğer Netflix’i Android işletim sistemli bir telefon veya tabletten izliyorsanız, özelliğin sizin için aktif olup olmadığını kontrol etmeniz çok kolay. Netflix’ten herhangi bir dizi veya film açtığınızda, sağ üst köşede bir zamanlayıcı ikonu görüyorsanız, teste dahil edilmişsiniz demektir. Özelliği kullanmak için:
- Bir film veya diziyi açın
- Sağ üst köşedeki zamanlayıcıya dokunun
- 15, 30 veya 45 dakikadan birini seçin
- Eğer içeriği sonuna kadar izleyip öyle durdurmak istiyorsanız, bölüm sonunu da seçebilirsiniz.
Şimdilik testler ne zaman biter bilmiyoruz. Ama uyurken bir şeyler izlemeyi seviyorsanız bu özellik tam size göre diyebiliriz.
Kaynak: TheVerge
Dizi/Film/Kitap
Tomb Raider animesi Netflix’e geliyor!
Tomb Raider anime haliyle Netflix‘e geliyor. Dizi olarak planlanan yapımın sevilen oyun serisi ile bağlantılı olarak bizleri karşılayacak.
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Tomb Raider anime oluyor!
Oyun dünyası ve film dünyası ortak işlerle hayranlarını karşılamaya devam ediyor. Son dönemde popülaritesi artan oyun içerikli dizi film serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle bu konuda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Netflix, şimdi Tomb Raider hayranları için içerik üretecek. Firma sevilen oyun serisini dizi olarak hayranlarına sunmayı planlıyor. Hollywood Reporter isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, dizi anime olacak. Ancak anime olarak izleyenleri karşılayacak yapım 2018 yapımı film ile herhangi bir bağlantıya sahip olmayacak.
Dizi 2013’te yeniden yapılan Tomb Raider oyun serisiyle bağlantılı olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığında Tasha Huo yer alıyor. Bir diğer Netflix yapımı The Witcher: Blood Origin‘de yazarlık yapan Tasha Huo, bu proje için en uygun isim olarak gösterilmekte. Bununla birlikte anime serisinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Teknik detayları da belli olmayan anime serisinin, ne yazık ki çıkış tarihi de belli değil. Ancak var olan haberler bile hayranların heyecanını arttırmayı başardı. Bakalım Netflix yeni anime serisiyle birlikte The Witcher‘da yakaladığı başarıyı sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix dizisi 50m2 yayınlandı: Konusu ve oyuncuları!
Netflix Türkiye, kara mizah türündeki orijinal dizisi 50m2 yani Elli Metrekare’yi yayınladı. Sekiz bölümden oluşan dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken; Selçuk Aydemir ve Burak Aksak gibi usta isimler de senarist koltuklarında oturuyor.
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Netflix, son yayınladığı Türk dizisi Bir Başkadır sayesinde Türkiye’deki popülerliğine büyük bir ivme kazandırmıştı. Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, bugün itibarıyla yeni Türk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. 50m2 olarak yazılan, Elli Metrekare şeklinde okunan kara-mizah türündeki dizinin başrolünde Engin Öztürk yer alıyor. Bu arada BKM Film’in yapımcısı olduğu dizinin toplam 8 bölümden oluştuğunu belirtelim.
Elli Metrekare dizisinin senarist ve yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın oturduğunu vurgulamamızda çok büyük fayda var. Zira Burak Aksak, aynı zamanda Leyla ile Mecnun gibi bir başyapıtı ülkemize kazandırmış ve bu nedenle de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Hatta eminim ki çoğu Netflix kullanıcısı, sırf Burak Aksak yüzünden 50m2’yi uzun süredir heyecanla bekliyor.
Senaryosuna Selçuk Aydemir’in de eşlik ettiği, Burak Aksak’ın ilk Netflix projesi olan 50m2 (Elli Metrekare) dizisini buradaki bağlantıya tıklayarak hemen şimdi izleyebilirsiniz. Bu arada dizinin sekiz bölümden oluşup, her bir bölümün ortalama 40 dk. olduğu bilgisini ekleyelim. Yani bir oturmaya tamamını izlemek istiyorsanız, gününüzün 5 saatini feda etmeniz gerekecektir.
50m2 (Elli Metrekare) oyuncuları kimler?
50m2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt olmak üzere üç önemli oyuncu paylaşıyor. Kürşat Alnıaçık’ın da aralarında olduğu Elli Metrekare oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt gibi isimler bulunuyor.
Elli Metrekare dizisinin konusu nedir?
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
Haber
Netflix Türkiye ofisi için 5 yıl deneyimli Ofis Müdürü arıyor
2021’in ikinci yarısında İstanbul ofisi yürürlüğe girecek Netflix, Türkiye ekibini genişletmek için ilan verdi. Ofis Müdürü pozisyonunda verilen iş ilanında aranılan en büyük özellik, 5 yıl deneyime sahip olmak. Bunu ve haberimizin devamında bahsettiğimiz nitelikleri taşıyorsanız, LinkedIn üzerinden Netflix’e iş başvurusu yapabilirsiniz.
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Aralık ayında aldığı sürpriz bir kararla İstanbul, Türkiye ofisi açacağını duyuran Netflix, 2021’in ikinci yarısında ofisini faaliyete sokacak. Yalnız şimdilik ofisin tam açılma tarihine dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ama 2021’in ikinci yarısına az bir zaman kaldı. Ve her an Netflix’ten gelecek resmi duyuruyla ofisin faaliyetlerine başladığını görebiliriz.
Netflix, İstanbul/Türkiye ofisi için iş ilanı vermeye başladı
Netflix, Türkiye’de açacağı ilk ofisi için şimdiden resmi web sayfasında iş ilanı verdi. Hem LinkedIn üzerinden hem de direkt kendi web sitesi üzerinden iş başvurularını kabul eden Netflix, Türkiye ekibinde Ofis Müdürü (Workplace Manager) unvanıyla bulunan kişiden, alanında en az 5 yıl deneyimli olmasını bekliyor. Netflix’in EMEA Bölgesi Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin de bir parçası olan Ofis Müdürünün; İstanbul ofisinin yönetiminde de kilit bir rolü olacak.
Bu konuyla ilgili, Netflix Türkiye tarafından oluşturulan web sayfasında şu bilgiler yer alıyor: “EMEA Bölgesi’ndeki büyümemizi artırmak için, deneyimli bir Ofis Müdürü arıyoruz. Başarılı aday, proaktif ve yaratıcı olacaktır. Ayrıca, sağladığımız imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak suretiyle, işyerindeki çalışma deneyimini iyileştirecek fikirler üretebilmesi için kendisini destekleyeceğiz. Aynı zamanda başarılı aday, EMEA Direktörümüze de düzenli olarak rapor verecektir.”
Netflix’in aradığı nitelikler:
- Başarılı olmak için benzer bir pozisyonda en az 5 yıl deneyim gereklidir.
- Tüm iç ve dış paydaşlarla başarılı ilişkiler sürdürme becerisine sahip.
- Kendi kendini motive eden ve proaktif, büyük veya küçük herhangi bir sorunu çözmekten korkmayan.
- Netflix Türkiye ofisi içerisinde, detaylara ve mükemmel organizasyon becerilerine büyük önem veren.
- Aynı şekilde, aday tempolu bir ortamda çoklu göreve alışkın ve ekip ihtiyaçlarını tahmin etmeli. Bu ihtiyaçları giderebilme potansiyeline sahip olmalı.
- Esnek tutumla birlikte kimi zaman, normal çalışma saatleri dışında da çalışma şevkine sahip.
- Gmail, Google Dokümanlar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
- İyi derecede Türkçe ve İngilizce sözlü-yazılı iletişim becerisi.
- Bu arada, adayın Netflix’in iş kültürü hakkında net bilgi sahibi olması gerekiyor.
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Türkiye’de 3 milyon Netflix üyesi var
Bu arada Netflix Türkiye ofisi, sadece finansal işlerin Türkiye’den yönetilmesi için veya sadece temsilci barındırması için açılan basit bir ofis olmayacak; Netflix, dünyanın tüm ülkelerinde gösterime giren Türkçe orijinal yapımları da dahil olmak üzere Türkiye’yi ilgilendiren faaliyetlerini İstanbul ofisinin koordinesinde yürütecek.
Konuyla ilgili Netflix CEO’su Reed Hastings bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında Netflix’in Türkiye’deki üye sayısı hakkında demeç veren Hastings, memnuniyetini dile getirmişti. Türkiye’de tamı tamına 3 milyonu aşkın Netflix üyesi olduğunu belirten Hastings’in açıklamaları şu şekilde:
“Türkiye’ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”
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