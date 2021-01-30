Netflix uyku zamanlayıcısını Android’de test etmeye başladı!

Netflix birçoğumuzun dizi ve film izlemek için ilk gittiği adres. Bu tabi ki, uygulamanın eksikleri olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de o eksiklerden en büyüğü, kullanıcıların uzun zamandır beklediği uyku zamanlayıcısı. Bu yüzden, uygulama geliştiricileri bu eksikleri kapatmak için hızla çalışmaya başlamış gibi. Birçoğumuzun heyecanla beklediği özellik test aşamasına girdi ve yakında bizlerle olabilir…

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Netflix izlerken uyumak isteyenlere iyi haber!

Netflix’in yeni uyku zamanlayıcısı özelliği şu an dünya çapında test aşamasında. Ancak bu test yalnızca bazı Android cihazları kapsıyor. Yeni özelliğin amacı ilk olarak mobil cihazlarda pil tüketimini azaltmak. Fakat zamanlayıcı sayesinde otomatik oynatma duracağından, biz kullanıcılar için bir başka büyük avantajı da kaldığımız yeri kaybetmememiz olacak. Netflix’in açıklamasına göre, testler bittikten sonra, geliştiriciler kullanıcıların özelliği ne kadar sevdiğine bakacaklar. Daha sonra ise, özelliğin tutması durumunda diğer platformlara da uyku zamanlayıcısını ekleyecekler.

İlk olarak seçili Android cihazlarda olan özellik, yalnızca yetişkin profillerinde etkin durumda. İleride ne olur bilinmez ama, çocuk profillerine de uygulanırsa, ebeveynler bunu ekran zamanını kısıtlamak için de kullanabilirler.

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Android telefonunuzda uyku zamanlayıcıyı kullanmak için yapmanız gerekenler

Eğer Netflix’i Android işletim sistemli bir telefon veya tabletten izliyorsanız, özelliğin sizin için aktif olup olmadığını kontrol etmeniz çok kolay. Netflix’ten herhangi bir dizi veya film açtığınızda, sağ üst köşede bir zamanlayıcı ikonu görüyorsanız, teste dahil edilmişsiniz demektir. Özelliği kullanmak için:

Bir film veya diziyi açın Sağ üst köşedeki zamanlayıcıya dokunun 15, 30 veya 45 dakikadan birini seçin Eğer içeriği sonuna kadar izleyip öyle durdurmak istiyorsanız, bölüm sonunu da seçebilirsiniz.

Şimdilik testler ne zaman biter bilmiyoruz. Ama uyurken bir şeyler izlemeyi seviyorsanız bu özellik tam size göre diyebiliriz.

Kaynak: TheVerge