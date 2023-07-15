Microsoft, son dönemde oyun sektörüne yönelik büyük adımlar atıyor. Xbox stüdyolarında dur durak bilmeden yeni oyunlar geliştiren şirket, gözünü Call of Duty gibi efsanelerin yaratıcısı Activision Blizzard’a dikmişti. Ancak bu satın alım öncesi birçok yerden onay gerekiyordu.

Microsoft son olarak Türkiye’den onay almasıyla gündeme gelmişti. Her ne kadar bu süreçte Türkiye sorun çıkarmamış olsa da, İngiltere ve ABD’de Microsoft’un önüne taş koyulmuştu. Şirketin bu satın alma sürecinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile başı dertteydi. Microsoft, FTC’ye karşı bir zafer daha kazandı ve Activision Blizzard satın alımının önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu!

Microsoft Oyun Dünyasını Ağlatmaya Geliyor!

FTC, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek için son bir girişimde bulundu, ancak ABD federal yargıcının kararıyla bu talep reddedildi. Yargıç Jacqueline Scott Corley, FTC’nin ihtiyati tedbir talebini kabul etmedi ve Microsoft’un anlaşmayı tamamlamasına izin verdi. Bu kararla birlikte, Microsoft için önemli bir engel daha ortadan kalktı ve anlaşmanın tamamlanma süreci hız kazandı.

Microsoft, FTC’nin engelleme çabalarına rağmen Activision Blizzard’ı satın alımında ikinci bir zafer kazandı ve bu büyük anlaşmanın tamamlanmasına bir adım daha yaklaştı. Activision Blizzard, oyun dünyasında devasa bir oyuncu ve böyle bir satın alma, Microsoft’un sektördeki hakimiyetini güçlendirecek bir adım olacak.

Ancak, İngiltere’deki CMA’nın (Rekabet ve Piyasalar Kurumu) endişeleri, anlaşmanın tamamlanmasını daha karmaşık hale getiriyor. CMA, bulut oyun pazarındaki rekabet endişeleri nedeniyle anlaşmayı başlangıçta engellemişti. Microsoft, CMA ile müzakerelere devam ediyor ve anlaşmayı tamamlayabilmek için gereken düzenlemeleri yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma süreci, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. PlayStation satışlarını düşüreceği korkusuyla Sony cephesine soğuk terler döktüren bu satın alma, Microsoft’un oyun sektöründeki gücünü artırması ve pazar hakimiyetini genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak, düzenleyici kurumların endişeleri ve incelemeleri, sürecin karmaşıklığını ve belirsizliğini artırıyor. Microsoft, bu zorluğun üstesinden gelmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte oyun dünyasında yeni bir döneme adım atılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft CMA zorluğunun da üstesinden gelebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!