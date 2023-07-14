Microsoft cephesinin Activision Blizzard satın alımına Türkiye’nin koşulsuz şartsız onay verdiği duyuruldu. Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, Türkiye’nin onayını Twitter hesabından duyurdu. Meğersem bizim de söz hakkımız varmış!

Microsoft’un Eli Giderek Güçleniyor!

Türkiye’den ayrı olarak ABD’de Microsoft, FTC’ye açtığı davayı kazanmış olsa da Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) itiraz hakkı bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise itirazın gerçekleştiği öğrenildi, bu durum Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmayı riske sokabilir.

Yine de ABD dışından, özellikle de ülkemizden güzel haberler var. Türkiye’nin bu satın alıma “koşulsuz” şekilde onay verdiği haberi duyuruldu. Activision Blizzard CCO’su Meservey’nin paylaştığı tweette Türkiye’nin onayının önemine değinerek şunları söyledi: “Bugün Türkiye Microsoft ile birleşmemize koşulsuz onay verdi. Şimdi bir ülke daha, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı.”

Today, Turkey unconditionally approved our merger with Microsoft. Now, yet another country has arrived at a thoughtful decision that protects consumers and competition rather than the entrenched dominance of the market leader. — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) July 13, 2023

Her ne kadar Türkiye’nin onayı büyük anlam ifade etse de, Microsoft’un karşısındaki en büyük engel olarak FTC görülüyor. FTC’nin son itirazı ise satın alma sürecinde önemli bir belirsizlik yaratıyor. Anlaşmanın sonuçlandırılması için ise iki şirketin 18 Temmuz tarihine kadar harekete geçmesi gerekiyor.

Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki satın alma davasında Türkiye’nin “koşulsuz” onay vermesi, satın alma sürecinde olumlu bir gelişme olduğunu gösteriyor. Ancak FTC’nin itirazı, süreci karmaşık hale getirerek anlaşmanın gerçekleşmesini riske atıyor. Şirketlerin süreci nasıl yönetecekleri ve FTC ile anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce son 10 yılın en büyük satın alımlarından biri olan bu satın alım gerçekleşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!