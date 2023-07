Microsoft cephesinin Activision Blizzard satın alımına Türkiye’nin koşulsuz şartsız onay verdiği duyuruldu. Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, Türkiye’nin onayını Twitter hesabından duyurdu. Meğersem bizim de söz hakkımız varmış!

Türkiye’den ayrı olarak ABD’de Microsoft, FTC’ye açtığı davayı kazanmış olsa da Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) itiraz hakkı bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise itirazın gerçekleştiği öğrenildi, bu durum Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmayı riske sokabilir.

Yine de ABD dışından, özellikle de ülkemizden güzel haberler var. Türkiye’nin bu satın alıma “koşulsuz” şekilde onay verdiği haberi duyuruldu. Activision Blizzard CCO’su Meservey’nin paylaştığı tweette Türkiye’nin onayının önemine değinerek şunları söyledi: “Bugün Türkiye Microsoft ile birleşmemize koşulsuz onay verdi. Şimdi bir ülke daha, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı.”

Today, Turkey unconditionally approved our merger with Microsoft.

Now, yet another country has arrived at a thoughtful decision that protects consumers and competition rather than the entrenched dominance of the market leader.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) July 13, 2023