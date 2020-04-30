Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 7 Mayıs’taki etkinliklerinde Xbox Series X oyunlarını göstereceklerini duyurdu.

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Microsoft 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyunlarını gösterecek!

Xbox Series X ilk kez geçen yıl Game Awards’da (Oyun Ödülleri) gösterildiğinden bu yana konsol hakkında yeni bilgiler almaya devam ediyoruz. Microsoft yaklaşan konsolunun donanımı hakkında oldukça açık ve yakında yeni nesil oyunları da göreceğiz. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şirket 7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Series X etkinliği sırasında oynanış görüntülerini de paylaşılacağını açıkladı. Oyun konsolunu ilk kez gördüğümüz Game Awards etkinliği sırasında Hellblade 2 oyununda konsolun donanımı ile neler yapılabileceği gösterilmişti ancak şimdi gerçek oynanış görüntülerini izleyeceğiz. Microsoft global geliştiricilerin ve ortak oyun geliştirdikleri firmaların oyunlarını göstereceğini söylüyor. Bu yüzden etkinlikte birden fazla oyun göreceğiz. Henüz kesin olmasa da Xbox Game Studios tarafından geliştirilmiş bir oyun görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Micrososft Xbox Series X’in bütün teknik özellikleri çoktan paylaşılmıştı. Bu yüzden konsolda değişken gölgeleme gibi teknolojilerin mevcut olduğunu zaten biliyoruz. Fakat tüm bu teknolojilerin oyunlar üzerinde ne kadar etki yaratacağını görmemize çok az kaldı. Şirket yeni oyun konsollarının kontrolcüleri hakkında da daha önce bilgileri paylaşmıştı. Konsol hakkında henüz öğrenmediğimiz ve belirsizliğini koruyan iki şey fiyatı ve çıkış tarihi gibi görünüyor. 7 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikte bu konularda da daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Xbox etkinliği Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek.