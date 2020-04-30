Oyun Konsolu
Microsoft 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyunlarını gösterecek!
Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 7 Mayıs’taki etkinliklerinde Xbox Series X oyunlarını göstereceklerini duyurdu.
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Microsoft 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyunlarını gösterecek!
Xbox Series X ilk kez geçen yıl Game Awards’da (Oyun Ödülleri) gösterildiğinden bu yana konsol hakkında yeni bilgiler almaya devam ediyoruz. Microsoft yaklaşan konsolunun donanımı hakkında oldukça açık ve yakında yeni nesil oyunları da göreceğiz. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şirket 7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Series X etkinliği sırasında oynanış görüntülerini de paylaşılacağını açıkladı. Oyun konsolunu ilk kez gördüğümüz Game Awards etkinliği sırasında Hellblade 2 oyununda konsolun donanımı ile neler yapılabileceği gösterilmişti ancak şimdi gerçek oynanış görüntülerini izleyeceğiz. Microsoft global geliştiricilerin ve ortak oyun geliştirdikleri firmaların oyunlarını göstereceğini söylüyor. Bu yüzden etkinlikte birden fazla oyun göreceğiz. Henüz kesin olmasa da Xbox Game Studios tarafından geliştirilmiş bir oyun görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Micrososft Xbox Series X’in bütün teknik özellikleri çoktan paylaşılmıştı. Bu yüzden konsolda değişken gölgeleme gibi teknolojilerin mevcut olduğunu zaten biliyoruz. Fakat tüm bu teknolojilerin oyunlar üzerinde ne kadar etki yaratacağını görmemize çok az kaldı. Şirket yeni oyun konsollarının kontrolcüleri hakkında da daha önce bilgileri paylaşmıştı. Konsol hakkında henüz öğrenmediğimiz ve belirsizliğini koruyan iki şey fiyatı ve çıkış tarihi gibi görünüyor. 7 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikte bu konularda da daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Xbox etkinliği Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek.
Güvenlik
Nintendo 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini doğruladı!
Nintendo, 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini ve kullanıcı isimlerine, doğum tarihlerine, konumlarına ve e-postalarına erişilmiş olabileceğini doğruladı.
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Nintendo 160.000 kişinin hesaplarının hacklendiğini doğruladı!
Nintendo Cuma günü, ortalama 160.000 kişinin hesaplarına saldırı olduğunu ve güvenlik ihlali yaşandığını doğruladı. Güvenlik ihlali Nisan ayı başlarında başladı ve Nintendo Network ID giriş sisteminde meydana geldi.
Saldırıdan etkilenen kullanıcıların; kullanıcı isimlerinin, doğum tarihlerinin, konumlarının ve e-posta adreslerinin saldıran kişiler tarafından görülebileceğini ve Nintendo‘nun mağazasından alışveriş yapabilecekleri doğrulandı. Ancak Nintendo, kredi kartları bilgilerinin çalınmadığını belirtti.
Nintendo‘nun açıklamasından önce kullanıcılar sosyal medyada, hackerların Nintendo hesaplarına ulaştıklarını, Fortnite para birimi ve diğer dijital ürünlere yüzlerce dolar harcadıkları konusunda şikayette bulunmuşlardı.
Şirket, Nintendo Network ID üzerinden sisteme girişleri durdurdu ve güvenlik ihlaline maruz kalan hesapların şifrelerini sıfırlayacak. Saldırıya uğramış hesaplara mail yoluyla bilgi verilecek ve Nintendo, henüz iki aşamalı doğrulama önlemi almamış hesapların bu güvenlik önlemini aktif etmelerini tavsiye etti.
Nintendo yaptığı açıklamasında “Müşterilerimize verilen rahatsızlıktan ve endişeden dolayı içtenlikle özür dileriz. Gelecekte, güvenliği sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına daha fazla çaba sarf edeceğiz.” dedi.
Genel
Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X haziran ayında geliyor!
Cyberpunk 2077 çıkışına yakın yen şeyler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Xbox One X, haziran ayında Cyberpunk 2077 temasıyla karşımıza çıkacak.
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Cyberpunk 2077 çıkmadan temalı Xbox One X!
CD Projekt Red‘in son yıllarda en çok merak edilen oyunu olan Cyberpunk 2077, çıkışına yakın heyecan yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda Witcher serisi ile beğenileri toplayan firma, yeni oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki oyunlarının aksine daha farklı bir zaman diliminde geçecek oyun için şimdiden beklentiler yüksek. Hal böyle olunca CD Projekt Red firması da bunu kullanmak istiyor olabilir. Xbox ile anlaştığı öğrenilen firmanın, oyuna özel bir konsol çıkaracak. Özel sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak konsol, oyunun temasına uygun tasarım detayları barındıracak.
Xbox‘ın YouTube kanalı üzerinden duyurusu yapılan yeni konsol, haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Yalnız ortada bir kaç sorun var ki kullanıcıların kafaları oldukça karışıyor. Öncellikle oyun eylül ayında piyasaya çıkacak. Yani Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolundan aylar sonra. Bu durum karşısında elimize konsolu alanların oyuna erkenden sahip olacağı bilgisi gelmedi. Her ne kadar konsol “bundle” başlığı altına satılacak olsa bile oyunun çıkışından çok önce piyasaya sürülecek. Bir diğer sıkıntı ise yeni nesil konsolların gelmelerinin çok yakında olması. Hem PlayStation hem de Xbox tarafı yeni nesil konsollarını çok yakın bir zaman da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken kullanıcılar eski nesil bir konsola para vermek ister mi bilinmiyor.
Oyun
Valve yeni Steam konrolcüsü üzerinde çalışıyor olabilir!
Valve, Steam için piyasaya çıkardığı kontrolcüsüne yeni versiyon getirebilir. Oyun dünyasında hareketli günler yaşanırken, Valve‘ın muhtemel yeni kontrolcüsü için aldığı bazı patentler ortaya çıktı.
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2018 yılında alınan patent ortaya çıktı!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sony ve Microsoft gibi konsol dünyasının öncülerinin yeni serilerini tanıttığı şu dönemde Valve firması da yeni kontrolcüsü için çalışmalarını başlatmışa benziyor. 2018 yılının sonunda alındığı ortaya çıkan bir patent, firmanın yeni kontrolcü için çalışmalara çoktan başladığı yönünde yorumlara sebep oldu. Valve, yeni Steam kontrolcüsü için oyuncularının diledikleri gibi tasarım yapabileceği bir konsept getirebilir. VNN isimli internet sitesinin kurucusu olan Tyler McVicker, Twitter hesabından daha önce alınmış patentin görselini paylaşarak, Valve firmasının olası yeni kontrolcüsü için aldığı patenti duyurduğunu bildirdi. Kontrolcünün şemasından görüldüğü üzere tasarım hatlarında çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Valve, yeni eklediği özellikler ile Xbox Elite‘in kontrolcüsünde gördüğümüz kişiselleştirme özelliğinden esinlenmiş. Analog tuşların değiştirilebilir bir yapıda olduğu şemada görülen kontrolcünün, ayrıca bir adet de iletişim tuşuna sahip olabileceği gözlemlendi. Aynı zamanda pedal tuşlarının kişiselleştirilmesinin de kullanıcıların özgürlüğüne bırakıldığı anlaşılmakta.
A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm
— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020
Valve, 2015 yılında çıkardığı Steam kontrolcüsü üzerinden yeterli başarıyı sağlayamamıştı. 2019 sonunda üretimi durdurulan cihazın, satış rakamları pek iç açıcı olmamıştı. Hali hazırda Steam de arayüzünde PlayStation ve Xbox kontrolcülerini sorunsuz destekliyor. Bu durum karşısında yeni Steam kontrolcüsü ilgi çekecek mi merak konusu. Türkiye‘de resmi garantili satışı olmayan cihazı üçüncü parti siteler üzerinden temin edebilirsiniz.