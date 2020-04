Microsoft 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyunlarını gösterecek!

Valve, Steam için piyasaya çıkardığı kontrolcüsüne yeni versiyon getirebilir. Oyun dünyasında hareketli günler yaşanırken, Valve‘ın muhtemel yeni kontrolcüsü için aldığı bazı patentler ortaya çıktı.

Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sony ve Microsoft gibi konsol dünyasının öncülerinin yeni serilerini tanıttığı şu dönemde Valve firması da yeni kontrolcüsü için çalışmalarını başlatmışa benziyor. 2018 yılının sonunda alındığı ortaya çıkan bir patent, firmanın yeni kontrolcü için çalışmalara çoktan başladığı yönünde yorumlara sebep oldu. Valve, yeni Steam kontrolcüsü için oyuncularının diledikleri gibi tasarım yapabileceği bir konsept getirebilir. VNN isimli internet sitesinin kurucusu olan Tyler McVicker, Twitter hesabından daha önce alınmış patentin görselini paylaşarak, Valve firmasının olası yeni kontrolcüsü için aldığı patenti duyurduğunu bildirdi. Kontrolcünün şemasından görüldüğü üzere tasarım hatlarında çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Valve, yeni eklediği özellikler ile Xbox Elite‘in kontrolcüsünde gördüğümüz kişiselleştirme özelliğinden esinlenmiş. Analog tuşların değiştirilebilir bir yapıda olduğu şemada görülen kontrolcünün, ayrıca bir adet de iletişim tuşuna sahip olabileceği gözlemlendi. Aynı zamanda pedal tuşlarının kişiselleştirilmesinin de kullanıcıların özgürlüğüne bırakıldığı anlaşılmakta.

A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm

— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020