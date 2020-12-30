Güvenlik
Microsoft 365 hesaplarının açıklarını anlamak kolaylaşıyor
Siber güvenlik ve Altyapı Güvenlik Kuruluşu (CISA); hem Azure hem Microsoft 365 çevrelerinde açığı olan hesapları tespiti kolaylaştıracak yeni bir PowerShell tabanlı araç yayınladı.
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Microsoft’un yakın zamandaki paylaştığı iki blog yazısında siber suçluların çalıntı bilgilerle Azure kullanıcılarını hedef almalarından bahsetmesinin ardından araç kullanıcılara sunuldu. Bu iki paylaşımda da dikkatli okunması durumunda Azure yöneticilerinin açık sahibi hesapları tespit etmesi için gerekli bilgiler mevcut durumda.
Microsoft 365 ve Azure sistem güvenliğini sağlayanlar için bir araç sunuluyor
CISA, GitHub’tan indirilebilecek olan yeni PowerShell aracıyla alakalı daha detaylı bir açıklama da sunuyor. Bu bilgilere göre CISA, kullanıcılar ve uygulamalar için kötü amaçlı aktiviteye neden olabilecek hesapların tespiti için ücretsiz bir araç sunduklarını belirtiyor. Ancak aracın daha çok ağ güvenliğini sağlayan kişilerin kullanımı için düzenlendiğini ve farklı sektörlerde yakın zamanda görülmüş kimlik saldırılarına odaklandığını belirtelim.
Sparrow ismi verilen araç, geniş arama modüllerini küçültüp yakın zamandaki kimlik kaynaklarına ve uygulamalara olan saldırılara odaklanabiliyor. Aynı zamanda Azure ve Microsoft 365 denetim günlüklerini de muhtemel açık belirtileri için kontrol edip ve servislerdeki öncelikleri ve etkinlikleri listeleyebiliyor. Böylelikle de zararlı aktiviteleri bulma konusunda önemli bir adım atmış oluyor.
CISA bunu yapan tek firma değil
Daha önce Microsoft, yakın zamandaki SolarWinds saldırılarından dolayı sistemlerinin etkilenip etkilenmediğini anlayabilmek için araştırmalar yapan bir başka siber güvenlik firması CrowdStrike’a da açık veren Azure bilgilerinin kullanılarak hesaplarına girilmeye çalışıldığını bildirmişti. Yine bu çevreleri daha iyi inceleyebilmek ve kavrayabilmek için CrowdStrike da, Azure için CrowdStrike raporlama aracını çıkartmıştı.
Yani anlaşılan bu tip platformlardaki saldırılara karşılık şirketler de güvenliklerini geliştirmek için çaba sarf etmeye devam ediyorlar.
Güvenlik
TP-Link yetkilileri, çocuklar için güvenli bir internet ortamı yaratmayı amaçlıyor
Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle evde ve internet ortamında daha fazla zaman geçirmeye başlayan çocuklar için riskler de arttı. TP-Link yetkilileri, ağ ürünlerindeki bazı uygulamalarla, çocuklar için daha güvenli bir internet ortamı sağlanabileceğini belirtiyor.
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Covid-19 ile, değişen koşullara ayak uydurmak önemli
Covid-19 salgını, gerek uzaktan eğitim için gerekse araştırma yapmak amacıyla çocukların internet ortamında daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Uzaktan eğitim için bilgisayar başında sık vakit geçiren çocuklar, aynı zamanda kendilerini etkileyen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle genelde evlerinde ve internet ortamında zaman geçiriyorlar. Bunun sonucunda ise; siber saldırılarda ve kötü amaçlı kişilerin sanal ortamdaki eylemlerinde önemli bir artış oldu. Kuşkusuz bu artıştan olumsuz etkilenecek en riskli grubun başında da, çocuklar yer alıyor.
TP-Link ise, bu duruma kayıtsız kalmayarak; çocukların internet ortamında daha güvenli olmalarını sağlayacak önlemleri listeledi. Ailelerin öncelikle çocuklarıyla iletişiminin önemli olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, ailelerin öncelikle uzmanların verdiği önerileri dikkate almaları gerektiğini vurguladılar. Çocukları bilinçlendirmenin önlemlerin en önemlisi olduğunu söyleyen yetkililer, ailelerin de sanal ortam konusunda bilgili ve ilgili olmasının önemine değindiler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda rehber çalışmaları olduğunu ve ailelerin bu çalışmalardan mutlaka yararlanması gerektiğini belirten yetkililer, bunun yanı sıra modem ve yönlendiricilerde yer alan Ebeveyn Denetimi gibi bazı özellikler ile hem ağın hem de başta çocuklar olmak üzere aile fertlerinin güvenliğinin sağlanabileceğini açıkladılar.
TP-Link ürünlerinde bulunan Ebeveyn Denetimi özelliği, çocukların internet ortamındaki güvenliği konusunda ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor
TP-Link’in tüm yeni modemlerinde ve yönlendiricilerinde Ebeveyn Denetimi özelliği bulunuyor. iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması ile anne-babalar akıllı telefonlarından Ebeveyn Denetimi özelliğini kolayca kullanabilirler. Çocukların ağa bağlandığı cihazlara bu uygulama üzerinden bazı kısıtlamalar getirilebiliyor. Profiller oluşturup her profil için farklı bağlantı ayarları yapabiliyorlar. Bağlanılacak saat dilimini belirlemeden bazı sitelere erişimi engellemeye değin birçok ayar bu uygulama ile mümkün. Ayrıca çocuğun başında durmadan ya da onu sorgulamadan ne kadar süre ağa bağlı kaldığı da bu uygulamadan rahatlıkla izlenebiliyor. Bu sayede anne-baba evde olmadığı zamanlarda da çocukların internette takibini yapabiliyor. Tamamen Türkçe olan Tether uygulaması ile bu ayar ve denetimler çok rahat ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.
Türkiye’de kullanıcıların büyük çoğunluğunun ağ adı ve şifresini değiştirmeden kullanma eğiliminde olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, bunun son derece sakıncalı olduğunu söylüyorlar. Ağ adı ve şifresinin mutlaka değiştirilmesi gerektiği ve güçlü, güvenli, hemen bulunamayacak ve tahmin edilemeyecek bir şifrenin önemli olduğu vurgulanıyor. Çocuklar başta olmak üzere tüm aile fertlerinin, ağ şifresini başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılması da öneriliyor.
Ailelerin ayrıca ağ güvenliğine katkıda bulunabilecek güvenlik yazılımları da kullanmaları gerektiğini bildiren yetkililer, TP-Link’in bazı modelleri ile sunulan (örneğin Deco Mesh Wi-Fi çözümleri gibi) HomeCare uygulamasında hem gelişmiş Ebeveyn Denetimi özelliklerinin hem de antivirüs yazılımının olduğu belirtiliyor. Bu ürünleri alan kullanıcılar ücretsiz olarak HomeCare uygulamasına ve dolayısıyla güvenlik yazılımına da sahip oluyorlar.
Genel
Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor
Google Chrome ve benzeri tarayıcılardan tutun, entegre önbellek sahibi işlemcilere kadar, önbelleklerin kapasiteleri performans açısından oldukça önem taşıyor ve yapılan işlemlerin oldukça hızlanmasını sağlıyor.
Dolayısıyla birçok geliştirici bu özelliğin farklı uygulamalardaki işlevini geliştirmek için çaba gösteriyor. Genellikle performansı geliştirmek odaklı çalışmalar yapılsa da, işlevin güvenliği alanında da mesai harcanıyor. Google Chrome için v85 güncellemesinden itibaren de böyle bir durum söz konusu. Öyle ki tarayıcı, önbellek yönetimi için artık farklı bir sistem izliyor.
Bahsettiğimizden önceki versiyonlarda ziyaret edilen farklı sitelerden alınan bilgilerin hepsi aynı alanda önbelleğe toplanıyorlardı. Bu da zararlı bir yazılımın o topluluğun içinde olması durumunda muhtemel saldırıları kolaylaştırma potansiyeline sahipti. Ancak v85 güncellemesi ve sonraki versiyonlarda bu tehdide alınan önlem kapsamında tarayıcı artık her site için özel bir önbellek alanı açıyor ve siteler kendi alanlarından önbellek okuması yapabiliyorlar.
Ancak bununla beraber ufak bir verim sorunu ortaya çıkıyor. Her bir site için bilgi saklama dosyası oluşturulacağından dolayı daha fazla verim alabilmek için önbellekte küçültmeye gidilmiş durumda. Dolayısıyla saklayabileceği verilerde azalma olduğu için bazı bilgileri önbellek yerine servis sağlayıcısından tekrar sağlamak gerekebiliyor.
Tarayıcının geliştiricileri şimdi ise önbelleğin verimini artırabilmek için yeni bir değişiklik getirmeyi düşünüyorlar. BleepingComputer tarafından iletilene göre geliştiriciler, her site için önbelleğe atanan yer kapasitesinde yükseltmeye gidilmesi özelliğini denemeye başladılar. Böylelikle de Google Chrome tarayıcısının sitelerden daha fazla bilginin kopyasını oluşturabilmesi ve yükleme sürelerinin hızlandırılması amacı güdülüyor.
Bu tip bir özellik akıllara Chrome’un daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyacağı fikrini getirebilir. Ancak bahsettiğimiz önbellek verileri disk üzerinde korunduklarından dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Bununla beraber şirketin tarayıcının hafıza ve RAM tüketimi konusunda da çalışmalar yaptığını belirtmekte fayda var.
Güncelleme
Windows 10 sisteminin eski bir hatası tekrar ediyor
Windows 10 üzerinde yapılan bir araştırma sonucu, Mayıs ayında hedef bir cihazın güvenliğini tehdit edebilecek bir hata bulunmuştu. Ardından ise Microsoft bunu düzeltmek için bir yama yayınlamış, ancak buna karşın alternatif bir açık daha ortaya çıkmıştı.
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Google Project Zero araştırmacılarından Maddie Stone’a göre ise, Windows 10 sistemindeki bu açık saldırı yöntemindeki birkaç değişiklikle hala kullanılabilir durumda. Stone Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, orijinal güvenlik açığını açıklarken Microsoft’un sunduğu çözümün yüzeysel kaldığını belirtiyor. Ana sorun ise burada ortaya çıkıyor. Yüzeysel çözümlerdeki yeni açıkları ve eski tecrübelerini kullanabilen saldırganlar, farklı saldırılar gerçekleştirebiliyorlar.
İlk olarak Kaspersky tarafından tespit edilen bu sorun Windows 10, Windows Server, Windows 7 ve Windows 8 gibi farklı işletim sistemlerini etkileyebiliyor. Common Vulnerability Scoring System (CVSS) tarafından genel olarak 7.5/10 önem derecesi alan sistem açığı; Windows 10 özelinde ise en yüksek notu alıyor.
Özellikle Internet Explorer 11 tarayıcısında mevcut bir hata ile birleştirildiğinde bu sistem açığı, saldırganlara etkilenen cihazlara daha kolay erişebilme imkanı verecek kötü amaçlı yazılım yerleştirme fırsatını sağlıyor. Hatta sistemin açığının devam ettiğini gösterebilmek için Stone, Kaspersky tarafından sağlanan verileri kullanıp oluşturduğu bir kodu kanıt olarak sunuyor.
Microsoft, bu sistem açığının devam ettiği konusunda Eylül ayı gibi tekrardan uyarılmış ve harekete geçmişti. Kasım’da çıkaracağı başka bir yama ile de bunu çözmeyi planlıyorlardı. Ancak sonradan oluşan süreç bu yamayı Ocak ayına ertelemelerine neden oldu.
Dolayısıyla bu açıktan etkilenen cihazların yeni yılla gelmesi planlanan güncellemeyi beklemeleri gerekecek.
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