Netflix, Microsoft’un en yeni satın alma hedefi ve 2023 yılına kadar Windows sahibi tarafından satın alınabilir. Reuters’in salı günü (20) bildirdiğine göre, iki şirket arasında, reklam akışlı abonelik planının başlatılması için yakın zamanda yaşanan yakınlaşma anlaşmayı kolaylaştırabilir.

Raporda belirtildiği üzere, Netflix’in Bill Gates’in kurucu ortağı olduğu kuruluşa satışını hızlandıracak bir diğer faktör de işleme aracılık eden avukat ve işletme yöneticisi Brad Smith’in varlığıdır. Bilgisayar devinin başkanlığının yanı sıra, yayın platformunun yönetim kurulunda da yer alıyor.

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Haber ajansına göre, Netflix’in Microsoft tarafından olası bir satın alımı yaklaşık 190 milyar ABD dolarına mal olacak, bu da günün döviz kuruna göre yaklaşık 980 milyar R$’a denk geliyor. Operasyon için gereken yüksek değere rağmen analistler, CEO Satya Nadella liderliğindeki şirketin anlaşmayı gerçekleştirmek için tam kapasiteye sahip olduğunu söylüyor.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Microsoft, platformun mevcut yapısından yararlanarak birden fazla cihazdan erişilebilen bir oyun akışı başlatma yoluna girmiş olacak. Film, dizi ve oyunları içeren bir paketin pazarlanması da planlar arasında yer alıyor.

Microsoft’un son satın almaları

Redmond devi, Nadella’nın geldiği 2014 yılından bu yana bir dizi birleşme gerçekleştirerek kasasını açıyor. O zamandan bu yana şirket, örneğin Minecraft oyununun geliştiricisi Mojang’ı 2,5 milyar ABD dolarına ve 26 milyar ABD doları ödediği LinkedIn’i satın aldı.

Xbox’ın sahibinin mevcut CEO’su tarafından yönetilen bir diğer yüksek profilli satın alma Activision Blizzard oldu. Ancak oyun holdingini içeren ve 69 milyar ABD dolarına mal olan anlaşmanın ABD’li düzenleyiciler tarafından onaylanmasının önünde hala bazı engeller bulunuyor.

Kaynak: Reuters