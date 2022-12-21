Sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız haberde, Elon Musk’ın Twitter CEO’luğuna devam edip etmemesi hakkında bir anket başlattığını ve bu anketin sonuçlarına uyacağı bilgisini paylaşmıştık.

19 Aralık’ta sonuçlanan ve sonucunda Elon Musk’ın Twitter CEO’luğunu bırakmasını isteyenlerin çoğunlukta olduğu anket hakkında Musk’tan açıklama geldi. Musk, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı!

Musk, CEO’luktan İstifa Etmeyi Kabul Etti, Ama Bir Şartla!

Elon Musk’ın tepki çeken anketinin sonucunda gelişen olaylar, teknoloji gündemini çokça meşgul edecek gibi görünüyor. Öyle ki, geçtiğimiz gün bir kullanıcıya verdiği cevapta “Twitter’ı gerçekten canlı tutabilecek kimse bu işi istemiyor. Yerime gelebilecek biri yok.” ifadelerini kullanan Musk, birçok kullanıcıdan beğeni almıştı.

Bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ise geçen gün verdiği cevabın devamı olarak kabul edildi. Paylaşımında (okuyucularımızdan af dileyerek bunları yazıyorum) “İşi alacak kadar sersem biri çıkarsa CEO’luktan istifa ederim. Ondan sonra, yalnızca yazılım ve sunucu ekiplerini yönetirim.” ifadelerini kullanan Musk, herkesi şaşırtan bir çıkış yapmış oldu.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Hatırlatmak gerekirse, Musk’ın CEO’luk anketine 17 milyondan fazla katılım olmuş ve katılanların %42.5’i Musk’ın göreve devam etmesini isterken, %57.5’i görevden ayrılması yönünde oy kullanmıştı.

Ünlü İsimler Konuya Dahil Oldu!

ABD’de ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran olay, birçok kişinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Öyle ki, bazı ünlüler CEO’luk için kendi anketlerini paylaşarak herkesi şaşırttı.

Bunlar arasında, ünlü şarkıcı Snoop Dogg bile yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, “Sizce Twitter’ı yönetmeli miyim?” sorusunu soran Snoop Dogg’un anketine 3 milyondan fazla kişi katıldı ve anketin sonucunda %81 “Evet” oyu çıktı.

Should I run Twitter ? — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 19, 2022

Konuyu daha başka bir yönden ele alan bazı çevreler ise Musk’ın bunu bot hesapları ortaya çıkarmak için bilinçli olarak yaptığını ve anketin sonuçlarına bakarak amacına ulaştığını iddia ediyor.

BREAKING: Elon Musk hints that yesterday’s poll about him stepping down as Twitter CEO was a trick to catch bots. Stay tuned… — Collin Rugg (@CollinRugg) December 20, 2022

Bu konu hakkındaki tartışmaların uzun bir süre durulmayacağını söylemek şimdiden mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk’ın bu anketi düzenlemekteki amacı neydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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