Sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız haberde, Elon Musk’ın Twitter CEO’luğuna devam edip etmemesi hakkında bir anket başlattığını ve bu anketin sonuçlarına uyacağı bilgisini paylaşmıştık.

19 Aralık’ta sonuçlanan ve sonucunda Elon Musk’ın Twitter CEO’luğunu bırakmasını isteyenlerin çoğunlukta olduğu anket hakkında Musk’tan açıklama geldi. Musk, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı!

Elon Musk’ın tepki çeken anketinin sonucunda gelişen olaylar, teknoloji gündemini çokça meşgul edecek gibi görünüyor. Öyle ki, geçtiğimiz gün bir kullanıcıya verdiği cevapta “Twitter’ı gerçekten canlı tutabilecek kimse bu işi istemiyor. Yerime gelebilecek biri yok.” ifadelerini kullanan Musk, birçok kullanıcıdan beğeni almıştı.

Bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ise geçen gün verdiği cevabın devamı olarak kabul edildi. Paylaşımında (okuyucularımızdan af dileyerek bunları yazıyorum) “İşi alacak kadar sersem biri çıkarsa CEO’luktan istifa ederim. Ondan sonra, yalnızca yazılım ve sunucu ekiplerini yönetirim.” ifadelerini kullanan Musk, herkesi şaşırtan bir çıkış yapmış oldu.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022