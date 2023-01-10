Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 14 serisinde üretim hattında sorunlar yaşamıştı. Cupertinolu firma özellikle Pro serisindeki talebi karşılayamamış ve teslimat sürelerini uzun bir süre 3-4 hafta şeklinde listelemişti. Apple’ın aynı sorunu yaşamamak için iPhone 15 üretimine başladığı iddia ediliyor.

Apple’ın en büyük üretim hattına sahip olan Foxconn‘un iPhone 15’lerin üretimine başladığı iddia ediliyor. Bu tabii ki de bir deneme süreci. Apple muhtemelen üretim kanadında sorun yaşamamak için ön hazırlık yapıyor. Bu yıl yine 4 farklı model tanıtacak olan Apple, Pro ile ana seri arasındaki farkı iyice açacak. Hatta Pro serisinin Plus modelin satması için daha pahalı olacağı da söyleniyor.

Pro modelde tasarım değişikliğine de gitmesi beklenen Apple, yeni nesil Apple A17 Bionic yonga setini yine Pro serisinde kullanabilir. 3nm üretim süreci ile üretilmesi beklenen Apple A17, bu yıl performans tarafında daha büyük bir sıçrama yapabilir. Snapdragon 8 Gen 2‘nin gerisinde kalan Apple A16’dan sonra Apple’ın işlemci tarafındaki atılımlarını görmek oldukça heyecanlı olacak.

Özellik tarafında ise yeni serinin neler sunabileceği şimdilik bilinmiyor. Ancak tahminlere göre Dinamik Ada özelliği bu sefer sadece Pro serisine özel olmayacak. iPhone 14 Pro’daki özellikleri iPhone 15’in ana modellerine de getirmesi beklenen Apple, tasarım tarafında da yenilikler sunacak.

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Renk konusunda Apple’ın yine sektöre yön verecek farklı bir renk sunması bekleniyor. Üretim tarafında Foxconn ile sorun yaşamak istemeyen Cupertinolu firma bakalım bu yıl stok sorunu yaşayacak mı?