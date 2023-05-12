Apple, merakla beklenen iPhone 15 Pro modellerini bu yılın sonlarında piyasaya sürecek. Başlangıçta Pro modellerinin ses ve güç düğmeleri için bir katı hal çözümü benimseyeceği icat edildi. Daha sonra Apple’ın, üretimdeki teknik zorluklar nedeniyle özelliği iPhone 16 Pro modellerine ayırdığı ortaya çıktı. Şirketin bu yılın sonunda hangi tasarıma geçeceği henüz belli olmasa da, iPhone 15 Pro’nun sahte birimlerini ve fabrika kalıplarını görüyoruz, bu da kullanıcıların ne beklemesi gerektiğini vurguluyor.

Çin sosyal ağ sitesi Weibo’da bir video yayınlandı ve bir sızıntıcı tarafından Twitter’da paylaşıldı. Video, iPhone 15 Pro’nun bir fabrika kalıbını gösteriyor ve bu, ünite hakkında daha önce duyduğumuz ilginç ve biraz çelişkili ayrıntıları ortaya koyuyor. iPhone 15 Pro Max veya iPhone 15 Ultra’nın sahte biriminin yakın zamanda yayınlanan bir videosunda, tek bir uzun ses düğmesine sahip olduğu görülebilir.

İlginizi Çekebilir: Samsung ve LG Apple’ın Başarısız Olmasından Korkuyor!

iPhone 15 Pro’nun en son fabrika kalıp videosunda, şu anda tüm iPhone 14 serisinde kullandığımıza benzer şekilde Ses düğmeleri bölünmüş görünüyor. Daha önce iPhone 15 Pro modellerinin tek bir uzatılmış Ses düğmesine sahip olacağı bildirilmişti. Uzatılmış bir Ses düğmesinin raporları, cihazın katı hal düğmelerine sahip olduğu söylendiğinde ortaya çıktı. Şirket, düğmeler için bir katı hal çözümü benimsemediğinden , cihazların tıklanabilir bölünmüş Ses düğmeleriyle geleceğini tahmin edebiliriz.

Bunun dışında iPhone 15 Pro fabrika kalıbı, ses düğmelerinin üzerinde bir eylem düğmesi de gösteriyor. Apple, ‘Pro’ modellerinde sessize alma düğmesinin Apple Watch Ultra benzeri eylem düğmesiyle değiştirmek istiyor. Düğme, potansiyel olarak Apple Watch Ultra’ya benzer şekilde özelleştirilebilir olacak.

Düğmelerin dışında iPhone 15 Pro fabrika kalıbı, çıkıntılı bir kamera platosu ve üç sensörle oldukça standart bir tasarım gösteriyor. Ayrıca, birimin arkasında MagSafe için oyulmuş bir işaret var gibi görünüyor. Ayrıca USB-C de ‘Pro’ modelleriyle birlikte gelecek.