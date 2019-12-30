Akıllı Telefonlar
Mi Watch Color tasarımı ortaya çıktı: Renkleriyle fark yaratıyor!
Mi Watch Color, tasarım detayları ortaya çıktı. Renkli çizgisiyle rakiplerinden oldukça farklı gözüken akıllı saatin standart versiyonu kasım ayında Xiaomi etkinliğinde tanıtılmıştı.
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Mi Watch, bildiğiniz üzere birçok akıllı saat modeline nazaran farklılaşan modellerden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle dizayn tarafında, Apple Watch’ın daha kaba bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi ise, karşımıza Color adlı daha şatafatlı daha renkli bir modeli çıkıyor. İsmini, geniş kayış seçeneklerinden alıyor. Bu modeli detaylarını, henüz videodan görebildiğimiz kadarıyla biliyoruz. Xiaomi Mi Watch Color, 1.39-inç boyutlarında dairesel bir ekran ve 454×454 pixel çözünürlüğüne sahip olarak geliyor. Artık, akıllı saat piyasasında standartlaşan kalp atış sensörü,barometre, ivmeölçer gibi dinamikler yerini koruyor.
Genel olarak saate baktığımızda, ilk versiyonun tasarımı Huawei Watch GT 2, dizaynına benzetilerek tekrar harmanlanmışa benziyor. Giyilebilir cihazın fiyat bilgisi 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Umarız, Xiaomi yeni model akıllı saat ürün gamını Türkiye ve Avrupa piyasasına da göndermeye başlar. Biz de uygun fiyata kaliteli ürünler kullanmaya devam edebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı Google Pixel 4A ortaya çıktı!
2019 yılının sürpriz telefonlarından Google Pixel 3a, uygun bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen kamera yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ortaya çıkan Google Pixel 4a ise serinin kısa sürede elde ettiği başarıyı devam ettirmek istiyor.
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Delikli ekrana sahip Google Pixel 4a ilk kez görüntülendi!
Pixel serisinin daha ulaşılabilir modeli olmayı hedefleyen Google Pixel 4a’nın tasarımı, 3 boyutlu render çalışması ile ortaya çıktı. Pixel 4 ailesinden daha küçük boyutlarda olduğu görülen Pixel 4a, ön yüzünde ekran deliğine sahip bir tasarım barındırıyor. Bu sayede şık bir tasarıma bürünen telefonun arka yüzünde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde parmak izi okuyucu yerine yüz tanıma sistemi tercih edilmişti.
Google Pixel 4a, kamera tarafında ise yazılım devinin desteğine güvenecek gibi görünüyor. Kare şeklindeki lens çıkıntısı ile diğer Pixel modelleriyle benzer bir çizgisi bulunan telefon, buna karşın yalnızca tek arka kamera barındırıyor. LED flaş ise bu çıkıntının içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca Pixel 4a’da bağlantı desteği olarak USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı gözlerden kaçmıyor.
Plastik gövdeli Pixel 4a hakkında tasarım dışında kısıtlı bilgi bulunduğu için işlemci ve diğer teknik detaylar hakkında herhangi bir veri bulunmuyor. Ancak telefonun ulaşılabilirlik konsepti düşünüldüğünde orta seviye özellikler barındıracağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Son olarak Pixel 4a ve Pixel 4a XL modellerinin Mayıs ayındaki I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ kamera detayları netleşti!
Şubat ayı başlarında resmi olarak duyurulması planlanan Samsung Galaxy S11 serisi, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. 2020’nin ilk amiral gemisi cihazlarından biri olacak Samsung Galaxy S11+, kamera kurulumunu barındıran yeni detaylarıyla bir kez daha ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S11+, dörtlü arka kamera düzeni ile karşımızda!
Yakın zamanda ortaya çıkan bir görsel, serinin büyük modelinin 5 adet arka kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Ancak OnLeaks’in paylaştığı yeni sızıntı, bunun hatalı bir bilgi olduğunu ortaya koyuyor. Dörtlü arka kamera yapısına sahip olduğu görülen Galaxy S11+, dikdörtgen formda ve büyük sayılabilecek bir kamera çıkıntısı barındırıyor. Bu çıkıntının boyutları, benzer kamera tasarımına sahip iPhone 11 serisinden bile daha geniş görünüyor.
Galaxy S11+ modelinin arka kamera yapısında 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör dikkat çekiyor. Diğer 3 yardımcı kameranın ise 10x periskop zoom, ultra geniş açı ve 3D ToF özelliği sunması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kısa bir süre önce duyurduğu Space Zoom özelliği de güçlü arka kameranın detayları arasında yer alacak. 50x hibrit zoom ve 100x dijital zoom yapabilen bu özelliğin yalnızca Plus versiyonuna eklenme ihtimali de bulunuyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı daha önce ortaya çıkan Galaxy S11+ modeli, 25W kablosuz hızlı şarj desteğiyle de fark yaratmayı hedefliyor. Son olarak 3 modelden oluşacak serinin 11 Şubat tarihinde duyurulmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 özellikleri açığa çıktı
Realme X50 özellikleri açığa çıktı. Realme‘nin merakla beklenen ve firmanın da tanıtımını bolca yaptığı 5Gli X50 modelinin özellikleri sızan bir görüntü ile açığa çıktı.
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Snapdragon 765‘in grafik işlemcisi geliştirilmiş Snapdragon 765G SoC modeliyle gelecek olan Realme X50, ayrıca çift özçekim kamerası, 4500 miliamperlik pil gibi önemli donanım gücüyle gelecek. 30W hızlı şark destekli 4500 miliamperlik pille 2 günlük bir kullanımı sunma iddiasında olan şirket, kamera kombinasyonuyla da çok iddialı. 64 MP ana kamera ile beraber, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP’lik 5x hibrit yakınlaştırma teknolojisi sunan kamera ve 2MP süper makro kamerayla gelecek olan Realme X50, kamera konusunda da iddialı gözüküyor.
Çin’deki fiyat listesine göre, 6GB Ram, 128 GB depolamaya sahip modelin 315$, 8GB Ram, 128GB depolamaya sahip olan modelin 360$, 8GB Ram ve 256GB depolamaya sahip modelin ise 400$‘lık fiyat etiketi olacak.