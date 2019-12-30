Mi Watch Color tasarımı ortaya çıktı: Renkleriyle fark yaratıyor!

Mi Watch Color, tasarım detayları ortaya çıktı. Renkli çizgisiyle rakiplerinden oldukça farklı gözüken akıllı saatin standart versiyonu kasım ayında Xiaomi etkinliğinde tanıtılmıştı.

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Mi Watch, bildiğiniz üzere birçok akıllı saat modeline nazaran farklılaşan modellerden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle dizayn tarafında, Apple Watch’ın daha kaba bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi ise, karşımıza Color adlı daha şatafatlı daha renkli bir modeli çıkıyor. İsmini, geniş kayış seçeneklerinden alıyor. Bu modeli detaylarını, henüz videodan görebildiğimiz kadarıyla biliyoruz. Xiaomi Mi Watch Color, 1.39-inç boyutlarında dairesel bir ekran ve 454×454 pixel çözünürlüğüne sahip olarak geliyor. Artık, akıllı saat piyasasında standartlaşan kalp atış sensörü,barometre, ivmeölçer gibi dinamikler yerini koruyor.

Genel olarak saate baktığımızda, ilk versiyonun tasarımı Huawei Watch GT 2, dizaynına benzetilerek tekrar harmanlanmışa benziyor. Giyilebilir cihazın fiyat bilgisi 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Umarız, Xiaomi yeni model akıllı saat ürün gamını Türkiye ve Avrupa piyasasına da göndermeye başlar. Biz de uygun fiyata kaliteli ürünler kullanmaya devam edebiliriz.