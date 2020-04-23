Mi A3, 4. kez Android 10 güncellemesini aldı. Bu sefer stabil!

Mi A3, dördüncü kez Android 10 güncellemesine kavuştu. Kullanıcılardan gelen geribildirimlere göre bu sefer gelen sistem güncellemesinde sıkıntılar bulunmuyor.

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Xiaomi, Mi A3 cihazının güncelleme sürecini Şubat 2020’den beri devam ediyor. Android One projesi bildindiği gibi ilk güncellemeleri alan ve kullanıcılarına bunu vadeden bir yapıya sahip. Ülkemizde de örnekleri bulunan General Mobile gibi şirketler bu projeye ait cihazlar çıkarmışlar ve kullanıcıları pek tatmin edememişlerdi.

Xiaomi, Mi A3 için üç güncellemesinde de büyük sorunlara sahip güncelleme dosyalarını kullanıcılarla paylaşmıştı. Akıllı telefonun sahipleri telefonlarının komple kapandığına (brick) veya döngüye (semi-brick) girdiğini ve telefonlarını kullanamadığını belirtiyorlardı. İlk iki güncellemede bahsettiğim sorunlar gözlemlenirken üçüncü güncellemede arayüzde donmalar ve kameranın açılmaması gibi sıkıntıları kullanıcılar dert yanıyordu. Nitekim çok uzun süre geçmeden Xiaomi 11 Nisan 2020 tarihiyle yazılım yükseltmesini tekrardan geri çektiğini açıkladı.

Bugün ise bir okurumuz tarafından bize gönderilen ekran görüntülerinde görüldüğü üzere güncelleme dördüncü kez Mi A3 sahiplerine erişmiş. Okurumuzun ilettiği bilgiler ışığında önceki güncellemeden farkla artık kamera ve arayüzde oluşan takılmalar artık bulunmuyor. Büyük oranda sorunlar çözülmüş.

Ekran görüntülerini yukarıda görebileceğiniz güncellemeyi, “Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemeleri” kısmından kontrol edebilirsiniz. Güncelleme içeriğine “5 Nisan 2020″ güvenlik yaması da dahil edilmiş. Xiaomi, MIUI arayüzünü kullanan cihazlarında böylesine büyük sorunlar içeren güncellemeler göndermemiştir. Keza yazılım yükseltmelerini göndermeden önce belli beta süreçlerine sokmuştur.

Sorunların neden kaynaklı olduğu hala bilinmiyor. Ama A serisiyle bütçe sınıfı akıllı telefonlarını piyasaya süren şirket böylece puan kaybettiği aşikar. A serisine firma devam edecek mi? İlerleyen aylarda göreceğiz.