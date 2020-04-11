Xiaomi Mi A3 güncellemesi üçüncü kez geri çekildi!

Xiaomi’nin Android One programında yer alan akıllı telefonu Mi A3, güncelleme tarafında resmen çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Xiaomi Mi A3 için hafta içinde verilen üçüncü Android 10 güncellemesi, aradan saatler geçmesine rağmen bir kez daha geri çekildi!

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Xiaomi Mi A3, Android 10 konusundaki şanssızlığını sürdürüyor!

Geçtiğimiz Temmuz ayında satışa sunulan Xiaomi Mi A3, uzun süredir kararlı Android 10 güncellemesi bekliyor. Çinli marka bununla ilgili uzun süredir çalışmalarını sürdürse de, kullanıcılara verilen üçüncü ve en son güncelleme hüsranla sonuçlanmış gibi görünüyor. Güncellemeye erişemediğini fark eden bir Mi A3 kullanıcısı, markanın çevrimiçi destek biriminden yardım istedi. Destek biriminden gelen cevap ise güncellemenin “bazı hatalar nedeniyle” geri çekildiğini ifade ediyor.

Mi Topluluğu üyelerinin verdiği bilgiye göre, üçüncü kez dağıtılan Android 10 güncellemesi pek çok sorun barındırıyor. Cihazların otomatik olarak yeniden başlaması, parmak izi okuyucu, kamera ve performans sorunları gibi pek çok geri bildirimin yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan bazı Xiaomi Mi A3 kullanıcıları ise güncellemenin sorunsuz biçimde çalıştığını ifade ediyor.

Xiaomi, Mi A3’e verilmesi planlanan Android 10 güncellemesini ilk olarak Şubat ayında yayınlamıştı. Bu güncellemenin cihazları bootloop döngüsüne soktuğuna ilişkin şikayetlerden dolayı güncelleme geri çekildi ve Mart ayında tekrar dağıtıldı. Yayınlanan ikinci güncelleme ise parmak izi okuyucu ile ilgili sorunlar çıkmasından ötürü geri çekilmişti. Üçüncü ve son güncelleme ise 8 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Şimdiye kadar aylık güvenlik güncellemeleri bile zamanında yayınlanmayan cihazın ne zaman eksiksiz bir Android 10 sürümü alacağı ise merakla bekleniyor.