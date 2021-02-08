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Mi 11! Xiaomi’nin Amiral Gemisi Telefonu Tanıtıldı.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 11’i bugün yaptığı lansmanla satışa sunacağını açıkladı. Mi 11, Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipseti ile beraber karşılayacak kullanıcıları. 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle piyasaya sunuluyor.
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Yapay Zeka Film Modu!
Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla fotoğraf ve video meraklılarını etkilemeyi hedefliyor. Ana kamera açısından 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan bir cihaz. M11’de arka kamera 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens var. Ayrıca ön tarafta yer alan kamera ise 20 MP nokta kamera. Mi 11’in video gece modu, gece çekimleri için RAW seviyesinde gürültü azaltma özelliğine sahip. Özellikle kameranın hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modu çok beğenilecek. Mi 11, atık HDR10+ kayıt ve en zorlu aydınlatma koşullarında dahi mükemmel sonuç alınabiliyor. Ayrıca AI Erase 2.0 dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka özellikleriyle düzenlemeyi de kapsıyor.
Ekran’a dair tüm detaylar!
DisplayMate’ten A+ derecesinde birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11’in görüntüsü oldukça etkileyici. Ayrıca Xiaomi’nin en gelişmiş ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile pürüzsüz renk geçişleri sağlıyor. Özellikle düşük çözünürlüklü videoları, yüksek veri tüketimi endişesi olmadan WQHD+ kalitesine yükseltiyor. Özellikle 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Harman Kardon’dan çift hoparlöre sahip Mi 11,sinematik ses özelliği sunuyor. Corning® Gorilla® Glass Victus™ ise çarpma ve düşmelerden kaynaklanan maliyetli hasarlara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca parmak izlerini önleyen parlama önleyici buzlu kaplamaya sahip olan Mi 11’in iki farklı renk seçeneği var; Gece Yarısı Grisi ve Ufuk Mavisi*.
Gelişmiş Performans Detayları!
Gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetinden alan ilk akıllı telefon. Qualcomm® Snapdragon™ 888, Adreno™ 660 GPU, 6. nesil Qualcomm® AI motoru ve X60 modemle yapay zeka teknolojisini destekliyor. Ayrıca 5G bağlantısı ile harmanlayarak kullanıcılara sınuyor. Özellikle Arm Cortex-X1’e de sahip olan Mi 11, 3.200 MHz LPDDR5, 5.500 Mbps’den 6.400 Mbps’ye kadar veri aktarım hızı sağlıyor. Ayrıca LiquidCool ısı azaltma sistemiyle performans gerektiren oyunlar ve işlemlerde başarılı olacak görünüyor. 4600mAh pil, 55 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W tersine şarj kombinasyonu mevcut.
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YÖK online eğitim anketi düzenliyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor. Anket sonucuna göre üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması söz konusu.
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Salgının 1. yılı dolarken 209 üniversitedeki 8.1 milyon üniversite öğrencisi ve akademisyenlere uzaktan eğitimle ilgili fikirleri bir anketle sorularak, tespit edilecek. Ayrıca çıkan sonuç; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. YÖK Başkanlığı önümüzdeki Bahar Dönemini yüz yüze veya on-line olmasına bu sonuçlara göre karar verecek.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imzasıyla yapılan açıklamada; “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.” denildi.
1-Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci” ve “akademisyenlerimize” yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. https://t.co/0GGZQpRKx6
— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 8, 2021
YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla ‘öğrenci’ ve ‘akademisyenlerimize’ yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edileecek.
Yeni YÖK olarak; üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar ile de paylaşacağız. Bu nedenle anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır” dedi.
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Genel
Intel Core i9-11900K sızıntısı rekor kırıyor
Yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinden Intel Core i9-11900K çevrimiçi test sitelerine bir kez daha uğradı. İşlemci AMD Ryzen çiplerini tekli çekirdekte geçerken, çoklu çekirdekte de önemli performans sergiliyor.
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Intel’in 8 çekirdekli işlemcisinin muhtemelen en son özellikleriyle görüldüğü bu testi Videocardz tespit etti. 5.3GHz artırılan saat hızıyla görülen işlemcinin temel hızı ise 3.5GHz.
Gigabyte Z490 anakart ve 32GB RAM ile Geekbench’te birkaç sefer test edilen işlemcinin tekli çekirdekte elde ettiği en yüksek puan 1.905. Bu ise Geekbench üzerinde tespit edilen en yüksek skor olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ryzen 9 5950X amiral gemisi işlemcisinden de %13 hızlı olduğu anlamına geliyor.
Bununla beraber çoklu çekirdekte 10.994’e kadar ulaşan işlemci Ryzen’dan bu alanda geride kalıyor. Çünkü Ryzen işlemci bu tarafta 14.000 skorunu aşıyor. Yani yaklaşık %27 daha hızlı. Ancak AMD’nin işlemcisinin 16 çekirdeğe sahip olduğunu unutmamak gerek.
Diğer taraftan 8 çekirdekli diğer rakibine bakacak olursak Intel Core i9-11900K AMD’nin 5800X’inden %15 daha hızlı. Çoklu çekirdekte ise bu rakam sadece %5. Onun dışında kendi akranlarıyla karşılaştırıldığında ise 2 tane fazladan çekirdeğe sahip olan ve aynı saat hızında çalışan 10900K işlemcisini çoklu çekirdekte 30 puan gibi çok az bir farkla geçiyor. Dolayısıyla önemli bir performans ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Ancak bu testlerde 11900K için hız aşırtma uygulanıp uygulanmadığının net olmadığını da belirtmek gerek. Yani her sızıntıda olabileceği gibi bunda da biraz dikkatli olmakta fayda var.
Bunun dışında işlemcinin güç tüketimi ve fiyatı açısından da bazı soru işaretlerinin mevcut olduğunu belirtelim.
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realme’den yepyeni iki kampanya
realme’nin akıllı saati realme Watch için özel olarak gerçekleştirilen kampanya kapsamında realme Watch alan herkese realme Band hediye edecek. Bugün başlayan kampanyaya Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabiliyor. Süper ikili için belirlenen fiyat 599 TL. Bir diğer fırsat da realme’nin en sevilen akıllı telefon modellerinden realme 6i için hazır. Kampanya ile telefon alan herkese realme Band hediye. Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabilen bu kampanyanın fiyatı da 2799 TL olacak.
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realme, Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa ile birlikte yaptığı kampanya ile siyah renk seçeneği ile realme Watch alan herkese yeşil ve siyah seçenekleriyle realme Band hediye ediyor. Böylece stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyenler 599 TL’ye ürünlere sahip olabilir.
Ayrıca realme 6i için hazırlanan kampanya ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt kanallarında beyaz renk seçeneğiyle akıllı telefon alanlara yeşil ve siyah renk seçenekleri ile realme Band hediye ediliyor. Stoklarla sınırlı bu kampanya için belirlenen fiyat da 2799 TL.
Hayatın her anında realme Watch
Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile her ortamda kombinleri rahatlıkla tamamlayabilen realme Watch, yüksek performanslı ve şık görünümlü sağlık asistanı olarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabilen realme Watch kesintisiz ölçümleme sistemiyle kullanıcıların uyarılar verebiliyor. Aynı zamanda 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatın her anında kullanıcıların yaşamlarını iyileştirmeyi teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevlerini de görüyor.
Kişisel veriler güven altında
Pil ömrü ve kamera özellikleri ile rakiplerine açık ara fark atan realme 6i; UI kullanıcı arayüzü ile eğlenceli deneyim vaad ediyor. Kullanıcıların uygulama simgelerini diledikleri gibi ayarlama olanağı veren bu arayüz performans olarak da fark yaratıyor. Ayrıca kişisel hakların korunabilmesi adına realme; her modelinde olduğu gibi realme 6i modelinde de UI kullanıcı arayüzü sistemi ile kişisel verilerin korunmasını sağlarken herhangi bir uygulamada kısıtlama şartı aramıyor.
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Kojiro H.
8 Şubat 2021 at 18:57
Çoğu yerde mavi ve siyah şeklinde iki farklı renk seçeneğinden bahsedilmiş ama beyaz rengi de var diye biliyorum.