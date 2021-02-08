Mi 11! Xiaomi’nin Amiral Gemisi Telefonu Tanıtıldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 11’i bugün yaptığı lansmanla satışa sunacağını açıkladı. Mi 11, Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipseti ile beraber karşılayacak kullanıcıları. 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle piyasaya sunuluyor.

Yapay Zeka Film Modu!

Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla fotoğraf ve video meraklılarını etkilemeyi hedefliyor. Ana kamera açısından 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan bir cihaz. M11’de arka kamera 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens var. Ayrıca ön tarafta yer alan kamera ise 20 MP nokta kamera. Mi 11’in video gece modu, gece çekimleri için RAW seviyesinde gürültü azaltma özelliğine sahip. Özellikle kameranın hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modu çok beğenilecek. Mi 11, atık HDR10+ kayıt ve en zorlu aydınlatma koşullarında dahi mükemmel sonuç alınabiliyor. Ayrıca AI Erase 2.0 dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka özellikleriyle düzenlemeyi de kapsıyor.

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Ekran’a dair tüm detaylar!

DisplayMate’ten A+ derecesinde birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11’in görüntüsü oldukça etkileyici. Ayrıca Xiaomi’nin en gelişmiş ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile pürüzsüz renk geçişleri sağlıyor. Özellikle düşük çözünürlüklü videoları, yüksek veri tüketimi endişesi olmadan WQHD+ kalitesine yükseltiyor. Özellikle 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Harman Kardon’dan çift hoparlöre sahip Mi 11,sinematik ses özelliği sunuyor. Corning® Gorilla® Glass Victus™ ise çarpma ve düşmelerden kaynaklanan maliyetli hasarlara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca parmak izlerini önleyen parlama önleyici buzlu kaplamaya sahip olan Mi 11’in iki farklı renk seçeneği var; Gece Yarısı Grisi ve Ufuk Mavisi*.

Gelişmiş Performans Detayları!

Gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetinden alan ilk akıllı telefon. Qualcomm® Snapdragon™ 888, Adreno™ 660 GPU, 6. nesil Qualcomm® AI motoru ve X60 modemle yapay zeka teknolojisini destekliyor. Ayrıca 5G bağlantısı ile harmanlayarak kullanıcılara sınuyor. Özellikle Arm Cortex-X1’e de sahip olan Mi 11, 3.200 MHz LPDDR5, 5.500 Mbps’den 6.400 Mbps’ye kadar veri aktarım hızı sağlıyor. Ayrıca LiquidCool ısı azaltma sistemiyle performans gerektiren oyunlar ve işlemlerde başarılı olacak görünüyor. 4600mAh pil, 55 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W tersine şarj kombinasyonu mevcut.