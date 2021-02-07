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Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Xiaomi Mi 11, kutusundan şarj adaptörü olmadan çıkan ilk Xiaomi cihazı. Ancak Çin’de dilerseniz ücretsiz olarak GaN teknolojisi ile geliştirilen şarj adaptörünü de temin edebiliyorsunuz. 55 Watt değerindeki bu şarj cihazı ile Mi 11 telefonunu 0’dan %100’e şarj deolum testini gerçekleştirdik.
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Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Xiaomi Mi 11 hızlı şarj testi
%0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 1 dakika sonra %1, 5 dakika sonra %18, 10 dakika sonra %34, 20 dakika sonra %63, 30 dakika sonra %85 ve 47 dakika sonra %100 seviyesini gördük.
Cihazda 4500 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 55W’lık bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bu nedenle ya ayrı satın almanız ya da ön siparişte ücretsiz olarak bu GaN şarjını temin etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi 11, 6.81 inçlik QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 108 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera şeklinde sıralanmış.
Xiaomi Mi 11, 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 11, 55W şarj destekli 4.600 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını yaklaşık 45 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.
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Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Xiaomi Mi 11 ile Xiaomi Mi 10 Ultra başta olmak üzere Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10T Pro ile beraber Xiaomi’nin şampiyonlar ligi gibi karşılaştırma ile karşınızdayız. Xiaomi’nin en güçlü telefonlarını derlediğimiz videoda, cihazların ön ve arka video kalitelerini görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
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120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
Xiaomi Mi 10 Ultra, kutusundan “120 Watt” adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Mi 10 Ultra ile bir telefonda kullanılan bu şarj teknolojisi, şaşkınlık verici bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkân tanıyor. Biz de bu videomuzda, ,Mi 10 Ultra ile %0’dan %100’e bir şarj testi gerçekleştirdik.
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120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
%0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 2 dakika sonra %13, 5 dakika sonra %31, 10 dakika sonra %56, 20 dakika sonra %94 ve 23 dakika sonra %100 seviyesini gördük.
Cihazda 4500 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 120W’lık bir şarj adaptörü çıkıyor.
Xiaomi Mi 10 Ultra, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise oldukça geniş yer kaplayan dörtlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 20 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP periskop kamera ve 48 MP ikincil periskop kamera olarak sıralanıyor. 12 MP‘lik periskop kamera 2x optik zoom yapabilirken, 48 MP‘lik olan 5x optik zoom yapabiliyor. Kamera tarafında bir ilk olarak Mi 10 Ultra, 120x’e kadar dijital zoom yapabiliyor.
Mi 10 Ultra, hem ana kamerada hem de periskop kamerasında 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 10 Ultra, 120W turbo şarj destekli 4.500 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını 20 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.
İpuçları
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Mi 10T Pro bu geçtiğimiz dönemin en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Fiyat/performans noktasında zirveye oynayan telefonun 108 MP değerindeki kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Peki nasıl?
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Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Xiaomi Mi 10T Pro’da yer alan kamera modları ile birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Filtreler, uzun pozlama ve diğer özellikleri ile normalde defalarca profesyonel fotoğraf uygulamarı ile uğraşmadan kolayca fotoğraf çekebileceksiniz.
Cyberpunk, Altın Sarısı, Kara Buz gibi modları kullanarak birbirinden güzel fotoğrafları rahatça ve tek bir tuşa basarak çekmeniz mümkün. Detayları videomuzda.
Kamera Özellikleri
108MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
Samsung HMX, 1 /1.33” sensör boyutu
0.8μm piksel boyutu, 4’ü 1 arada, 1.6μm Süper Piksel
30x’e kadar dijital yakınlaştırma
f/1.69, 7P lens, OIS, AF
13MP ultra geniş açılı kamera
1.12μm piksel boyutu, FOV 123°, f/2.4, 5P lens
5MP Makro kamera
1.12μm piksel boyutu,f/2.4, 3P lens, AF (2–10cm)
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