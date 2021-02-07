Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi

Xiaomi Mi 11, kutusundan şarj adaptörü olmadan çıkan ilk Xiaomi cihazı. Ancak Çin’de dilerseniz ücretsiz olarak GaN teknolojisi ile geliştirilen şarj adaptörünü de temin edebiliyorsunuz. 55 Watt değerindeki bu şarj cihazı ile Mi 11 telefonunu 0’dan %100’e şarj deolum testini gerçekleştirdik.

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Xiaomi Mi 11 hızlı şarj testi

%0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 1 dakika sonra %1, 5 dakika sonra %18, 10 dakika sonra %34, 20 dakika sonra %63, 30 dakika sonra %85 ve 47 dakika sonra %100 seviyesini gördük.

Cihazda 4500 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 55W’lık bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bu nedenle ya ayrı satın almanız ya da ön siparişte ücretsiz olarak bu GaN şarjını temin etmeniz gerekiyor.

Xiaomi Mi 11, 6.81 inçlik QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 108 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera şeklinde sıralanmış.

Xiaomi Mi 11, 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 11, 55W şarj destekli 4.600 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını yaklaşık 45 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.