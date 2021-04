Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro

3.000 TL’ye ne alayım ve 5.000 TL’ye ne alayım diye 2 ayrı video yapmıştık. Bu videoda da, daha bütçe dostu cihazlara yönelmek istedim. Videonun çekildiği tarih itibariyle bu iki cihazın da fiyatı aynı ve 2.600 TL ve bu fiyat bandında elimizde çok güzel 2 cihaz var. Bunlar, Poco M3 ve realme 7. Peki hangisini almak gerek?

Poco M3 ve realme 7’nin güncel fiyatını HepsiBurada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

reklam

Poco M3 ve realme 7’nin güncel fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!

reklam

Poco M3 mü? realme 7 mi?

Realme 7’nin 6 GB Ram ve 64 GB depolama seçeneği var. Poco M3 için de 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama seçeneği var. Yani iki cihazın da baz modelini alıyorsanız realme 7’de her koşulda ram avantajınız olduğu konusunda bilginiz olsun. Hatta Poco M3’ün 128 GB dahili depolama olan versiyonunu alsanız dahi orada da RAM 4 GB’la sınırlı. Bana 64 GB yetmez diyorsanız tek 128’lik tek seçeneğiniz Poco M3 gibi düşünmeyin çünkü zaten iki cihazda da microSD kart desteği var o yüzden hafıza seçeneklerine çok da takılmayın 2 cihaz için de isterseniz hafızayı artırabilmeniz mümkün.

Tasarım

2 cihazın kutularını şöyle yan yana koyunca sanki birisi birisinden biraz tasarım aşırmış gibi ama neyseki içlerinden çıkanlar çok farklı 2 cihaz; hem teknik özellikleriyle hem de tasarımıyla. Belli konularda birbirlerine karşı çok net üstünlükleri de var. Ama tasarım demişken gelin yavaştan tasarımla başlayalım.

Şimdi ben oyumu tasarımda realme 7’den yana kullanacağım neden? Çünkü ben realme 7’nin tasarımını daha sade buldum. Sadelikçi tasarımlar benim daha çok hoşuma gidiyor ama bu benim tamamen kişisel zevkim tabi. Poco M3’ün arka tasarımını beğenecek olan çok fazla kişi olacaktır. Özellikle üst taraftaki “piano black” olarak adlandırılan yüzey ve kamera tarafında çıkıntısının yok denecek kadar az olması ve Poco M3’ün arka kapağının leke tutmuyor oluşu çoğu kişinin hoşuna gidecektir. Buradaki mat yüzey cidden hemen hemen hiç parmak izi tutmuyor.

Ön tarafa baktığımızda da realme 7’de sol üst köşede kamera deliği var Poco M3’teyse damla çentik var. Parmak izi okuyucu 2 cihazda da güç tuşuna entegre edilmiş. Aradaki tek fark da Poco M3’te ses tuşu güç tuşunun hemen üstündeyken realme 7’de sol tarafta konumlandırılmış. Çerçeveler de hemen hemen aynı boyutlarda yani birinin çene kısmı kalın diğerinin daha ince gibi bir durum da yok. O konuda da gönlünüz ferah olsun eğer bu konularda takıntılıysanız.

Malzeme kalitesine bakınca da biri diğerinden daha iyi diyemeyeceğim. Zaten iki cihaz da plastik arka kapağa sahip, plastik çerçeveler kullanılmış ve önde de Gorilla Glass 3 var. Hatta ağırlık olarak da çok yakınlar 2 cihaz da artık psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın altında. Poco M3 198 gram, realme 7 de 196.5 gram.

İşlemcilerde durum ne?

Tasarımdan hemen sonra işlemcilere geçeceğim çünkü işlemciler arası fark çok kritik. İlk olarak Poco M3’ün işlemcisini bir masaya yatıralım çünkü M3’te Snapdragon 662 var. Snapdragon 662 fena bir işlemci değil ben seviyorum çünkü Snapdragon 662, 665’in güncellenip geliştirilmiş versiyonu. Ama 662 her ne kadar az tüketen güzel bir işlemci olsa da; giriş seviyesi bir işlemci. Ve aynı fiyattaki rakibi realme 7’de benim canavar diye tabir ettiğim bir işlemci var. MediaTek Helio G95. Helio G95 bırakın giriş segmentini, orta segmentte bile Snapdragon 720G, 732G gibi işlemcilerle kapışıyor. Ama parantez içinde söyleyeyim bu saydığım işlemcilere göre daha çok güç tüketiyor. Güç tüketimi mevzusunu da batarya tarafına geldiğimizde daha detaylı anlatacağım ama şimdilik işlemci performanslarından devam edelim.

Sentetik testlerde 2 işlemcinin aldığı puanları size aktarayım. Yaptığım AnTuTu testinde Poco M3 186.234 puan aldı. Realme 7 de 292.505 puan aldı. Arada sizin de gördüğünüz gibi ciddi bir puan farkı var. Geekbench skorlarına da bakalım. Geekbench’te Poco M3’ün tek çekirdekte aldığı puan: 317Puan çoklu çekirdekte 1.400puan. Realme 7 de tek çekirdekte 513 çoklu çekirdekte 1.651 puan almış durumda. Sentetik testlere göre puanlara baktığınız zaman realme 7’nin gerçekten de performans anlamında bariz üstünlüğünü görüyorsunuz.

Oyun performansı

Oyun performanslarına da bakarsak; herhangi bir 3. parti yazılım kullanmadan Poco M3’de PubG’yi “Dengeli” grafiklerde “orta” kare hızında oynayabiliyorsunuz. Maalesef Poco M3 “HD” grafiklere çıkamıyor. Realme 7’yse aynı şekilde 3. parti bir uygulama olmadan Pubg’yi “HD” grafiklerde ve Yüksek Kare hızında oynamanıza imkan tanıyor. Yani G95’in performans farkı sadece sentetik testlerle kalmıyor oyun performansına da yansıyor. Yani ben telefonla çok oyun oynayan biriyim oyun performansı benim için çok önemli diyorsanız kesinlikle tercihiniz realme 7 olmalı.

Ekran konusunda galip belli

Çünkü realme 7’nin tek avantajı işlemcide de değil. 90Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir panel var realme 7’de ve yüksek tazeleme hızlarını desteklemesi hem oyun oynayanları daha memnun edecektir hem de sosyal medyada gezerken vesaire ekran çok yumuşak tepkiler verdiği için kullanımda da artı sağlıyor. Yani 90Hz ekran burada önemli diye düşünüyorum ben. Sık oyun oynuyorsanız veya sosyal medya platformlarında geziyorsanız. Ekran boyutları da 2 cihaz için hemen hemen aynı zaten yani Poco 6.53 inç realme 7 de 6.5 inç. O yüzden büyük ekran seviyorsanız bunu küçük ekran seviyorsanız da bunu alın demek maalesef mümkün değil. Ekranlara genel olarak baktığımda 2 ekran arasında beni daha çok mutlu eden ekran da realme 7’nin ekranı oldu zaten bu da bir gerçek bunu da itiraf etmek zorundayım. Görüntü kalitesi anlamında da oyumu realme 7’den yana kullanıyorum.

Poco M3’de stereo hoparlör öne çıkıyor

Oyun oynamak ve içerik tüketmekten bahsediyorsak sese de değinmemiz lazım. Realme 7’de mono bir hoparlör var ve Poco M3’te stereo hoparlör var. Ve bariz ses yüksekliği olarak da ses kalitesi olarak da Poco M3 realme 7’den üstün. Hatta Poco M3’te Hi-Res Audio sertifikası da var fakat yine de öyle kristal berraklığında bir ses beklemeyin. Yani kısaca özetlersek görüntü tarafında realme 7 öne çıkarken ses tarafında Poco M3 öne çıkıyor.

Pil ömrü birçok kullanıcı için ilk 3 kriter arasında

Gelelim bataryalara realme 7’de 5.000 mAh’lik gayet büyük bir kamera varken; Poco M3’te 6.000 mAh’lik gayet devasa bir batarya var. Peki pil performansları nasıl aradaki bu 1.000 mAh’lik fark günlük kullanımda bize nasıl yansıyor? Ben bu noktada sizi aydınlatabilmek için PCMark testlerini gerçekleştirdim. Testi gerçekleştirirken iki cihazı da full ekran parlaklığına aldım ve sonuçlar şu şekilde oldu: realme 7, 7 saat 48 dakika ekran süresi verirken; Poco M3, 11 saat 50 dakika ekran süresi verdi. Yani neredeyse 12 saat ve bu çok başarılı bir değer gerçekten.

Büyük batarya ve uzun pil ömrü tabiki önemli ancak realme 7’nin de burada şöyle bir avantajı var. Poco M3’ün bataryası daha büyük olsa ve şarj daha uzun süre dayansa bile oradaki şarj desteği 18W’la sınırlı. Ama realme 7’de 30W hızlı şarj var. Şarjınız azken şöyle 10 dakika hemen şarja takıp dışarı çıkacağım dediğiniz durumlarda realme 7 çok daha avantajlı yani aklınızda olsun.

En çok merak edilen konuysa kamera performansı

Poco M3’te 48 MP ana kamera var. Realme 7’de 64 MP ana kamera var. Diyafram açıklığı da f1.8 ve her iki cihaz için de aynı. Bunun dışında her iki cihazda da 2MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü var.

Poco M3’te ultra geniş açılı kamera yok. Realme 7’de ultra geniş açılı kamera var; çok parlak bir performansı yok ama en azından ultra geniş açılı bir kamera var.

Realme 7, 4K video çekebiliyor. 1080p’de 60 fps çekebiliyor. Poco M3 bu ikisini yapamıyor. Yani Poco M3’te alabileceğiniz maksimum çözünürlük 1080p, Poco M3’te FPS olarak da 30 FPS’in üzerine çıkamıyorsunuz. Realme 7’de fiyat segmentini göz önüne aldığımızda gayet başarılı çalışan bir EIS var (Ultra Steady) adında. Bir de Ultra Steady Max. Var onu seçerseniz stabilizasyon performansı daha da artıyor. Şimdi realme 7’de EIS olsa ve 4K video çekebilse bile şöyle bir dezavantaj var: EIS’i açtığınız zaman, realme 7’de 1080p 60 FPS veya 4K 30 FPS çekim yapamıyorsunuz. Cihaz otomatikman doğrudan 1080p 30 FPS’e geçiş yapıyor.

Video konusunda realme 7 önde

Şimdi daha çok video özelliklerine değindiğim için video performanslarına değineyim. Şimdi tabiki realme 7’de 4K seçeneği olduğu için standart video çekimlerinizde ister istemez daha başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Fakat EIS kullanacağım dediğiniz zaman burada yine o artık klasikleşmiş merdiven testini sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi realme 7 Ultra Steady açıkken bayağı iyi bir sabitleme performansı gösteriyor. Fakat burada benim hoşuma gitmeyen bir durum var. Diyelim normalde hep 4K video çekiyorsunuz iyi hoş güzel. Fakat bir ara şöyle bir Ultra Steady’i kapatıp açmış bulundunuz diyelim. Böyle durumlarda cihaz otomatikman 1080p 30 FPS’e düşüyor ve eski ayarlarınıza otomatik olarak dönmüyor. Yani Ultra Steady’i her açıp kapattıktan sonra 4K çekim yapmak için yeniden ayarlara girip tekrardan 4K’ya geçiş yapmanız gerekiyor. Yani bunu her seferinde yapmak can sıkıcı. Onun yerine diyelim 4K çekiyorum ben Ultra Steady’i açıp kapattım kapatınca geri 4K’ya dönse çok daha mantıklı olurdu. Çünkü ben diyelim Ultra Steady’i açtım kapattım sonra tekrar cihazı 4K’ya ayarlamayı unuttum. O durumda bütün çekimi 1080p yapmış olacağım. Yani bunun önüne geçilmesi gerek; bunu gerekirse bir yazılımla düzeltmeleri lazım. Çözülemeyecek bir problem değil zaten.

Fotoğrafta iki cihaz da birbirine karşı bariz üstünlüğe sahip değil

Ana kameralara gelince de yeniden tekrarlayayım Poco M3’te 48 MP realme 7’de de 64 Megapiksellik bir ana kamera var. Şimdi iş fotoğrafa gelince Poco M3’le çektiğimiz fotoğrafları biz çok beğenmiştik hatta sosyal medyada da bolca “Poco M3’le çekilmiştir” diye paylaşmıştık.

Bu konuda düşüncem değişmedi. Poco M3 hala ana kamerayla çok iyi çok başarılı işler çıkarıyor. Ama mesela metroda çektiğim fotoğrafa bakıyorum. Mesela zemine ve koltuklara baktığımda ton farkları var iki cihaz arasında evet. Renk tutarlılığı Poco’da daha stabil bir şekilde gri tonlarda ama realme 7’de kapı altlarına doğru yeşile çalan tonlar var. Renk işini burada Poco daha iyi başarmış bence renk tutarlılığı ve doğruluğu olarak. Ha ama ben bu sonucu genele vururum dersem o çok mümkün değil çünkü detay yakalamak konusunda realme 7 daha iyi. Mesela Metronun çıkışında çektiğim fotoğrafta bir büfe tabelası var. Realme 7 o büfe tabelasını daha iyi daha net yakalamış durumda. Öte yandan yeşil tonlarını Poco M3’te daha canlı alabiliyorum. Gece fotoğraflarında da iki cihaz da giriş segmentinde sayıldığı için hani böyle cam gibi gece fotoğrafları beklemeyin. Klasik giriş segmenti cihaz gece performansı var ikisinde de. Yer yer grenlenmeler mevcut.

Yani özetlemeye çalışırsam. Neyi çekmeye çalıştığınıza, işte ortam ışığı ve kompozisyonuna göre iki cihaz da birbirinden daha iyi iş çıkarabiliyor. Yani video konusunda olduğu gibi bir cihaz genel anlamda diğer cihazdan daha iyi diyemiyorsunuz fotoğraf konusunda.

Sonuç

Yavaştan sonuca bağlayalım. Ben açık bir şekilde bu 2 cihaz aynı fiyattayken realme 7’yi tercih ederdim. Hem video yönündeki avantajları, hem hızlı şarjı, hem de ekran kalitesi benim gibi bir kullanıcıyı daha mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ama Poco M3’ün de stereo hoparlör ve bu hoparlörlerin ses kalitesi ve uzun süreli pil ömrü gibi avantajları da var bunları da aklınızdan çıkarmayın. Fakat bana kalırsa; Poco M3’ün fiyatı aşağı yönlü seyretmeli çünkü şuan satıldığı fiyatı göz önüne aldığımda maalesef karşısındaki rakip çok güçlü. Bence M3’te zamanla ciddi indirimler göreceğiz diye düşünüyorum ben.