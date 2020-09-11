Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!

Xiaomi bir süredir Mi 10T serisi üzerinde çalışıyor. Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro’dan oluşması beklenen seri, geçen yıl çokça sevilen Mi 9T serisinin yerini alacak. Sızıntılara göre Mi 10T modellerini görmemize az bir süre kaldı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro, teknik özellikleriyle sızdırıldı!

reklam

Xiaomi Mi 10T Pro neler vaat ediyor?

Ön tarafta kıvrımlı değil düz bir ekran karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre OLED bir panel kullanılacakken 144Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Ekran boyutu ise henüz bilinmiyor. Ön kamerada ise Mi 9T’de kullanılan pop-up kameradan vazgeçilmiş ve ekranın sol üst köşesinde nokta çentik tasarımlı bir kamera tercih edilmiş. Telefonun sağ kenarında entegre parmak izi okuyucu olacağı tahmin ediliyor. Önceki sızıntılarda mavi ve beyaz olmak üzere iki rengi sızdırılan Mi 10T, bu kez siyah rengiyle karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta, cam bir yüzey kullanılırken kamera modülü dikkat çekiyor. Üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor ve ana kamerada, 108 Mp çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş. Diğer iki kamera sensörü konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Xiaomi Mi 10T Pro, M2007J3SG, M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, ve M2007J3SY model numaralarıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Qualcomm’un amiral gemisi seiviyesi işlemcisi Snapdragon 865’ten alması beklenirken 8GB RAM ve 5000mAh boyutunda oldukça büyük bir bataryayla birlikte gelecek. Aynı zamanda hızlı şarj destekleyecek. Mi 10T de benzer özelliklere sahip olacak ancak işlemci tarafında ise Snapdragon 7 serisinin bir üyesi kullanılması bekleniyor. Kamerasının ise 64Mp olacağı söyleniyor. İki telefon da 5G desteğiyle birlikte gelecek. Fiyat konusunda net bir bilgi olmamakla beraber Mi 10T Pro 400-500 dolar civarı bir fiyatla gelecek gibi gözüküyor.