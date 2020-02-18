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MediaMarkt CLUB günleri başladı
MediaMarkt‘ın sadece MediaMarkt.com.tr adresinde MediaMarkt CLUB üyelerine geçerli olan kampanyası başladı! 18 – 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, Club üyelerine pek çok kategoride özel indirimler sunuluyor.
MediaMarkt CLUB üyesi nasıl olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. Ardından hem WebClub Days kampanyasındaki indirimlerden hem de MediaMarkt CLUB ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz.
- MediaMarkt CLUB üyesi olmak için tıklayın
- MediaMarkt mağazalarında da üye olunabiliyor
CLUB günlerinde hangi indirimler var?
Elektrikli Ev Aletleri Ve Kişisel Bakım, TV ve TV Aksesuarları, Beyaz Eşya Ankastre ve Taşınabilir Ses-Kulaklı kategorilerinde sepette %10 indirim, Konsol ve Konsol Aksesuarlarında %5 indirim sunuluyor. Ayrıca Bilgisayar ve Aksesuarları kategorisinde %10’a varan, Cep Telefonu ve Aksesuarları kategorisinde %15’e varan indirim, Fotoğraf Makineleri, Kamera ve Aksesuarları kategorisinde %20‘ye varan indirimler bulunuyor.
MediaMarkt CLUB üyeliğin avantajları neler?
MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:
- Hoş geldin kuponu
Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.
- Aldıkça kazan
Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor
- Uzatılmış iade süresi
Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
MediaMarkt Club üyeliğinin diğer avantajlarını görmek için tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt ‘İndirime Koş Koş’ indirimlerinde dikkat çeken ürünler
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyasıyla birlikte onlarca farklı üründe indirimler sunuyor. Akıllı telefondan TV’ye, tabletten beyaz eşya ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride güzel indirimler görebilmek mümkün.
İndirimli tüm ürünler burada!
İndirime Koş Koş kampanyasına dahil olan tüm ürünleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayın.
Peki dikkat çeken ürünler hangileri?
Samsung Galaxy A70 128 GB
Samsung’un orta segmentteki en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy A70 modeli şu anda 2599 TL‘ye satılıyor. Damla çentik modeliyle birlikte öne tarafı neredeyse tamamen ekran kaplı olan Galaxy A70 modeli, hem kamera hem de batarya konusunda iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazda yer alan 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyor.
Ayrıca MediaMarkt mağazalarından Galaxy A70 modelini satın alan kullanıcılara 50 TL Netflix kartı hediye!
Realme 5i
Ülkemize yeni giriş yapan Çinli markalardan biri olan Realme’nin 5i isimli akıllı telefonu şu anda MediaMarkt.com.tr’de 1698 TL’ye düşmüş durumda. Fiyat performans akıllı telefonlarından biri olan Realme 5i modelinde Snadpragon‘un verimli işlemcisi 665 kullanılıyor. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesiyle, uzun pil önrü isteyen kullanıcılar için birebir.
Beats Solo 3 Wireless
Üst düzey bir kablosuz kulaküstü kulaklık isteyenler için en ideal seçimlerden biri olan Beats Solo 3 Wireless modeli, şu anda indirimle birlikte 999 TL’ye satılmakta. Siyah renkli mat ve sade bir tasarıma sahip kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu tasarımıyla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca tabii ki üst düzey bir kulaklık olduğundan doygun bas ve yüksek ses ürünün ön plana çıktığı noktalar diyebiliriz.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır
Apple
Japonya; mahsur kalan vatandaşlarına 2000 adet iPhone dağıttı
Japonya; Diamond Princess adlı gemide Covid-19 virüs salgını nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarına moral desteği vermek için 2000 adet iPhone dağıttı.
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Diamond Princess yolcuları ne durumda?
Hala kıyıda beklemekte olan ve karaya yanaşmasına izin verilmeyen gemide 3500’den fazla kişi bulunuyor. Bu sayıya yolcular ve mürettebat da dahil. Gemide bulunan kişiler 1 haftadan daha uzun bir süredir karantinada tutuluyor ve gemide 170’ten fazla doğrulanmış Coronavirüs vakası yetkililerce açıklandı. Bu kadar insan neredeyse hapis hayatı denilebilecek bir hayat yaşarken Japon Hükümeti vatandaşlarının moralini yüksek tutabilmek için gemiye sürekli olarak yiyecek, içecek, internet desteği sağlarken bugün bir adım daha atarak gemiye 2000 adet iPhone yolladı. Japon Hükümeti ihtiyaç duyan yolcuların gönderilen iPhone’ların içindeki önyüklü bir uygulamayla doktorlarla konuşabileceği ve hatta tıbbi yardım talebinde bulunabileceğini belirtti. Gemide bulunan 3500 yolcu için 2000 adet telefon az gibi gözükse de söylenilene göre gemide 2000 civarında kamara mevcut ve Japon hükümeti her bir kamara için bir adet iPhone olacak şekilde yardımda bulunmuş oldu.
Yolcuların akıbeti ne olacak?
Yolcuların akıbetinin ne olacağına dair belirsizlikler hala devam ederken yapılan bu jest bizce devede kulak misali. Yine de yolcuların düşünülüp; bu zor koşullarda rahat ettirilmeye çalışılması hiç yoktan iyidir. Umarız Japon Hükümeti daha fazlasını da yapar ama bize kalırsa hiçbir telefon, elektronik cihaz, hatta herhangi bir materyal; yolcuların özgürlüğünden daha değerli olamayacaktır. Günlerdir kamaralarından çıkamayan ve salgına yakalanarak sağlıklarını; hatta hayatlarını yitirme korkusu taşıyan yolculara sabır diliyoruz. Umarız en kısa zamanda Covid-19 salgını son bulur ve başta Çin olmak üzere bütün dünya rahat bir nefes alır.
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DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.
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Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.
DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?
DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.
Projeye kamuoyundan destek yağdı
DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.