MediaMarkt CLUB günleri başladı

MediaMarkt‘ın sadece MediaMarkt.com.tr adresinde MediaMarkt CLUB üyelerine geçerli olan kampanyası başladı! 18 – 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, Club üyelerine pek çok kategoride özel indirimler sunuluyor.

MediaMarkt CLUB üyesi nasıl olunur?

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İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. Ardından hem WebClub Days kampanyasındaki indirimlerden hem de MediaMarkt CLUB ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz.

MediaMarkt CLUB üyesi olmak için tıklayın

MediaMarkt mağazalarında da üye olunabiliyor

CLUB günlerinde hangi indirimler var?

Elektrikli Ev Aletleri Ve Kişisel Bakım, TV ve TV Aksesuarları, Beyaz Eşya Ankastre ve Taşınabilir Ses-Kulaklı kategorilerinde sepette %10 indirim, Konsol ve Konsol Aksesuarlarında %5 indirim sunuluyor. Ayrıca Bilgisayar ve Aksesuarları kategorisinde %10’a varan, Cep Telefonu ve Aksesuarları kategorisinde %15’e varan indirim, Fotoğraf Makineleri, Kamera ve Aksesuarları kategorisinde %20‘ye varan indirimler bulunuyor.

MediaMarkt CLUB üyeliğin avantajları neler?

MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:

Hoş geldin kuponu

Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.

Aldıkça kazan

Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor

Uzatılmış iade süresi

Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.

MediaMarkt Club üyeliğinin diğer avantajlarını görmek için tıklayın

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır