İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul A.Ş., yerli üretim tramvay aracı Tram34’ün üretim sürecini başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tram34’ün tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “İBB olarak özellikle önceliğimiz, 16 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. En yüksek bütçeyi raylı sistemlere harcıyoruz. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehrinin rahatlaması, raylı sistemlerle mümkün” dedi.

İmamoğlu, yerli üretim Tram34 ile ilgili, “Tram34 sahibi İBB. Tesciliyle, her şeyiyle, AR-GE Merkezi’yle çıkan tüm patentleriyle ve emeğiyle bu mümkün oldu. 16 milyon İstanbullunun hak sahibi olduğu bir ürünü paylaşıyoruz. Yüzde 100 Türk mühendisliği ve tasarımı ürünü olan Tram34 milli bir teknoloji” diye konuştu.

24 metre uzunluğunda ve 2,65 metre genişliğindeki Tram34, 216 yolcu kapasitesine sahip. 40 km hız yapabilen tramvay, hafif metro hatlarında da kullanılabiliyor. Tram34’ün fikri ve sınai mülkiyet hakları Metro İstanbul’a ait. Tram34, ilk etapta T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda kullanılacak.

İlginizi çekebilir: 125 cc’nin Altındaki Motorlar B Ehliyetle Kullanılabilecek

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 18 hatta, 214 istasyonda, 214 kilometre uzunluğunda metro hattı işlettiklerini, 2022 Ekim’de 2 milyon 869 bin yolcu taşıdıklarını belirterek, “Yakında 3 milyon yolcuya ulaşacağız. Avrupa’nın en hızlı büyüyen metrosuyuz” dedi.

İBB heyeti, törenin ardından Metro İstanbul AR-GE Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.