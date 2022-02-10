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Metaverse Nedir? | Balon Mu, Gerçek Mi?
Metaverse aslında kaba tabiriyle sanal evrendir. Sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra, sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet’in varsayımsal bir yinelemesidir.
İlk defa “metaverse” kavramı Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash’de ortaya çıkmıştır. Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiş. Kelimelerin anlamına bakacak olursakta “Meta” Yunancada “öte, sonra” anlamlarına gelen bir kavram, “universe” İngilizcede evren anlamında kullanılan bir kelime. Metaverse ise, bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve Türkçeye “evren ötesi” ya da “öte evren” olarak çevrilen bir kavram.
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