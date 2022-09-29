Meta, bu hafta piyasaya sürülen ve kullanıcılara Instagram’ın orijinal kullanıcı deneyimini vaat eden bir uygulama olan ‘OG App‘e karşı harekete geçiyor. Apple ayrıca uygulamayı App Store’dan kaldırdı.

Meta, Engadget’a uygulamanın kullanım kurallarını ihlal ettiğini ve bu nedenle önlemlerin gerekli olduğunu söyledi. Meta, Apple’ın uygulamayı şirketin talebi üzerine kaldırdığını doğrulamıyor, ancak bu çok açık. Geliştiricinin kendisi, uygulamanın yayınlanmadan önce Apple’ın onayından geçmek için değiştirildiğini ve başarılı olduğunu söylüyor. Uygulamanın Android’de hala bir varlığı var ve orada 1.000 ila 5.000 arasında yüklemeye sahip.

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Techcrunch‘ın haberine göre, uygulama reklamları kaldırarak kendini farklılaştırmaya çalışıyor. Instagram’ın kullanım koşullarının gerçekten de ihlal edildiği açıktır. Kullanıcılar ayrıca uygulama ile giriş sorunları yaşadıklarını bildiriyor. Geliştiriciye göre, projeye katkıda bulunanların özel hesapları da dahil olmak üzere tüm Facebook hesapları askıya alındı. Şirkete göre, bu yalnızca Meta’nın ilgili tüm kişileri manuel olarak araması ve hesapları devre dışı bırakması durumunda mümkündür. Meta, konunun özüne ilişkin daha fazla yorum yapmamış ve dolayısıyla ne gibi tedbirler aldığını belirtmemiştir.