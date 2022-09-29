Google’ın oyun yayın hizmeti Stadia’yı sonlandırmak istediğine dair haberler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, ancak şimdi bu durum resmiyet kazandı. Google bugün yayınladığı bir blog yazısıyla, 2019’un sonlarında yayına giren bu hizmeti kapatacağını duyurdu.

Stadia Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Phil Harrison, “Stadia’nın tüketiciler için oyun yayınlama yaklaşımı güçlü bir teknoloji temeli üzerine inşa edilmiş olsa da, kullanıcılar arasında beklediğimiz ilgiyi görmedi, bu nedenle Stadia yayın hizmetimizi sonlandırmaya başlamak gibi zor bir karar aldık” dedi.

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Oldukça hızlı bir kapanış olacak ve oyuncular oyun kütüphanelerine yalnızca 18 Ocak 2023’e kadar erişebilecekler, bu tarihte sunucular çevrimdışı olacak. Google, Google Store’dan yapılan tüm donanım satın alımlarının (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition ve Play and Watch with Google TV paketleri) yanı sıra Stadia mağazasından yapılan tüm oyun ve DLC satın alımlarını da iade edecek.

Harrison sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyun sektörüne olan bağlılığımızı sürdürüyoruz ve geliştiricilerin, sektör ortaklarının, bulut müşterilerinin ve içerik üreticilerinin başarısına güç katacak yeni araçlara, teknolojilere ve platformlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Stadia’nın oyun tarafı bitiyor olabilir ancak Google, teknolojinin YouTube, Google Play ve Artırılmış Gerçeklik gibi şirketin diğer bölümlerinin yanı sıra diğer ortakların üçüncü taraf çabalarına da uygulanabileceğinden umutlu.