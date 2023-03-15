Öncesinde Facebook olarak bildiğimiz ve şu an, Instagram ve WhatsApp’ın da ana şirketi olan Meta, geçtiğimiz günlerde işgücünün yaklaşık %13’ünü oluşturan 11.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

İlginizi çekebilir: Meta Twitter’ı Unutturacak Bir Sosyal Medya Üzerine Çalışıyor!

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, bunun şirket tarihindeki en zor kararlardan biri olduğunu belirtti. CEO, daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için isteğe bağlı harcamaları kısacaklarını ve işe alımları 2023’ün ilk çeyreğin sonuna kadar uzatacaklarını söyledi.

Meta İş Yükünden Tasarruf Etmek Zorunda

Şu ana kadar kat ettiği yola rağmen Meta, AR, VR ve Metaverse yatırımlarında önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı. Dev firma, başarısız yatırımlar sonucunda açığa çıkan gelir açıklarını kapatmak istiyor. Bu sebeple Zuckerberg eski çıkarmaların ardından 10.000 çalışanın daha işten çıkarılacağını ve henüz yaklaşık 5.000 doldurulmamış pozisyonun boşta kalacağını açıkladı. Yönetici, ayrılma sürecinin zor olacağını ve misyonlarına katkıda bulunan tüm yetenekli ve tutkulu meslektaşlarına minnettar olduklarını belirtti.

Bununla birlikte söz konusu çalışan sayısı değişimlerinin ardından, şirketin çalışma gruplarındaki yeniden yapılandırma planlarını Nisan 2023’te duyurması bekleniyor.

Büyük Teknoloji Şirketleri İşten Çıkarma Girişimlerine Devam Ediyor

Benzer şekilde Google da yapay zekâ odaklı bir yeniden yapılanma çalışması kapsamında 12.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Google CEO’su Sundar Pichai, yapay zekaya yaptıkları ilk yatırımların ve gelecekteki potansiyel fırsatların önemini vurgularken, bu fırsatları değerlendirmek için yapmaları gereken zor seçimleri de kabul etti. Microsoft da kısa bir süre önce, sektör genelinde hissedilen küresel ekonomik zorlukları gerekçe göstererek 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle 10.000’den fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.