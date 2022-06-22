GitHub, Microsoft Visual Studio gibi farklı geliştirme ortamlarında kullanılmak üzere kod satırları önerebilen akıllı bir araç olan Copilot‘un lansmanını resmileştirdi. İlk olarak 2021’de duyurulan yenilik, OpenAI ile ortaklaşa oluşturuldu.

Milyarlarca satır genel kod üzerinde eğitilmiş Codex adlı bir yapay zeka (AI) modeliyle desteklenen hizmet, geliştiriciye önerileri konusunda yardımcı olmak için mevcut kod kavramının tamamını dikkate alır. Ayrıca karşılaşılan çeşitli zorluklara bir yaklaşım veya çözüm önerebilir.

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Programlama asistanı ile diğer popüler dillerin yanı sıra JavaScript, Python, Ruby ve TypeScript için öneriler alabilir ve kodlama stillerini birleştirebilir. Platform CEO’su Thomas Dohmke’ye göre, “AI destekli kodlama, yazılım geliştirmenin doğasını temelden değiştirecek” ve uzmanların çalışmasını kolaylaştıracak.

Başlangıçta araç yalnızca teknik görüntüleme için mevcuttu ve bu süre zarfında kullanımıyla ilgilenen kişilerden 1,2 milyondan fazla kayıt aldı. Şu an itibariyle GitHub Copilot tüm geliştiricilerin kullanımına açıktır.

İçindekiler Öğrenciler ve açık kaynak projeleri için ücretsiz

Öğrenciler ve açık kaynak projeleri için ücretsiz

GitHub’ın yeni AI programlama asistanı, doğrulanmış öğrenciler ve popüler açık kaynak projeleri gibi belirli kitleler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Ücretsiz teklif, GitHub Eğitim projesinden seçilen yaklaşık 60.000 geliştirici ve öğrenci ile başlayacak.

Diğer tüm izleyiciler için GitHub Copilot’u kullanmak, 60 günlük ücretsiz deneme süresiyle birlikte ayda 10 Dolar veya yıllık 100 ABD Doları ücret gerektirir. Araç, 2022’de şirketlerin kullanımına sunulacak.

GitHub Copilot, yukarıda bahsedilen Visual Studio Code ve GitHub Codespaces’e ek olarak Neovim ve JetBrains ile uyumlu olan tümleşik geliştirme ortamları (IDE) için bir uzantı olarak çalışır.