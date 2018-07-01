Özellikle büyük evler ve ofis ortamları başta olmak üzere geniş alanlara yayılması gereken internet konusunda en etkili çözüm olan mesh sistemini daha önce TP-Link Deco M5 incelememiz ile sizlere aktarmıştık.

TP-Link Deco M5 incelemesi | Mesh sistemi nedir?

Yukarıdaki videoda Berkin’in anlatımından da öğrenebileceğiniz gibi mesh sistemleri klasik ağ menzil genişleticilerinden farklı olarak mesh cihazları arasında özel bir iletişim bağlantısı kurarak varolan Wi-Fi ağınızı etkilemeden genişletmeyi amaçlıyor. Oldukça basit bir kurulumu olan bu sistemin de detaylarını aşağıdaki videomuzdan görebilirsiniz. TP-Link Deco M5 ve diğer mesh sistemleri ortak bir çalışma ve kurulum stratejisine sahip oldukları için Deco M5 özelinde yaptığımız anlatım aynı zamanda diğer mesh sistemleri için de geçerli olduğunu belirtelim.