Merih Demiral gol sevinci UEFA soruşturmasına konu oluyor. Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları arasında Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan Euro 2024 maçında, Merih Demiral’ın attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti gündeme damgasını vurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu hareketin ardından UEFA’nın olayı araştırmasını talep etti. Almanya bizi kıskanıyor lafı gerçekmiş. Dün sadece Avusturya’yı yenmemişiz, Merih Demiral gol sevinci birilerine batmış gibi!

Merih Demiral Gol Sevinci UEFA Radarına Takıldı: Çekemediler!

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Nancy Faeser, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Merih Demiral gol sevinci ile ilgili yaptığı paylaşımda, Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı ve bir haberle birlikte “Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA’nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Faeser, paylaşımında Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın “Türk aşırı sağcılığı – Almanya’daki ‘Bozkurtlar‘” başlıklı bilgilendirme yazısına da yer verdi. Görünen o ki, Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral gol sevincini bunlarla bağdaştırmış ve işi UEFA’ya şikayet etmeye kadar götürmüş.

Peki Türkiye Avusturya maçında ne oldu? Türkiye ve Avusturya arasında oynanan bu önemli maçta Merih Demiral, 1’inci ve 59’uncu dakikalarda attığı gollerle Türkiye’yi 2-1’lik galibiyete taşıdı ve takımını Euro 2024’te son sekize yükseltti. Demiral, gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bu hareketini kişisel hesabından da paylaştı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Demiral, “İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gol sevincinin herhangi bir siyasi mesaj içermediğini, sadece gurur ve mutluluğunu göstermek amacıyla yaptığını belirtti.

Merih Demiral UEFA soruşturmasına takılmış gibi görünüyor. UEFA Merih Demiral gol sevinci ile ilgili yaptığı açıklamada, “2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral’ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir.” ifadelerini kullanmış.

Almanya İçişleri Bakanı’nın bu çıkışı ve UEFA’ya yapılan çağrı, futbol dünyasında geniş yankı buldu. UEFA’nın konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor. Görünen o ki, biz dün sadece Avusturya’yı yenmemişiz.

İlginizi Çekebilir: Misstiano Penaldo dediler! Ronaldo penaltı kaçırdı, BBC tiye aldı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mert Günok ile beraber dünkü maçın yıldızları arasında yer alan Demiral hakkında açılan soruşturma nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!