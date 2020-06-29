Mercedes-AMG F1 takımı, ırkçılığı protesto için siyaha bürünecek!

Mercedes‘in Formula 1 takımı, hem takım içindeki hem de diğer tüm spor dallarındaki ırk ayrımını azaltmak için 2020 sezonunun geri kalanında renk düzenini siyah yapacak.

İlginizi çekebilir: 5.6 milyon dolarlık Bugatti Divo, Nürburgring’te görüntülendi!

Yeni renk düzeni bu hafta sonu, 2020 Avusturya Grand Prix’inde ilk kez kullanılacak. Her iki Mercedes-AMG aracının halo (sürücünün önünde yer alan U şeklindeki bar) kısmında “End Racism” ve aynalarında “#WeRaceAsOne” ibareleri yer alacak.

Ekip ayrıca sezon bitmeden bir “Çeşitlilik ve Katılım” programı başlatacak. Bu programda, ekip üyeleri arasındaki ırkçılık farkındalığını arttırmayı, işe alım süreçlerini analiz etmeyi, spora erişilebilirliği arttırmayı ve imkansızlıktan ötürü yeteneği gizli kalan kişilere de destekte bulunmak gibi kısımlar yer alıyor.

Mercedes-AMG’nin normaldeki renk düzeni Mercedes-AMG’nin bu hafta sonundan itibaren kullanacağı siyah renk düzeni

Mercedes-AMG F1 Takım Müdürü Toto Wolff, “Irkçılığın ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Bu Mercedes için temel bir ilke. Ancak sessiz kalırsak, her ne kadar doğru inançlara ve zihniyete sahip olursak olalım, bu sorunları çözemeyiz. Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlikten bahsetmek için kullanacağız. Gümüş Ok, 2020 sezonunda ekibimize ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek adına siyah renkte yarışacağız.” dedi.

Hamilton Komisyonu‘nu kurup, yönlendirecek olan 6 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile iş birliğine gidecek. Bu komisyon ile daha fazla siyahi gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile buluşmasına yardımcı olunacak.

Lewis Hamilton bu konu hakkında, “Mercedes Yönetim kuruluna ve Toto Wolff’a, beni dinlemeye, deneyimlerimi ve tutkumu gerçekten anlamaya zaman ayırdığınız ve değiştirmek/geliştirmek istediğiniz bu önemli ifade için çok teşekkür ediyorum. Sporun ötesine geçen bir miras inşa etmek istiyoruz. Eğer lider olabilirsek ve kendi işimizde daha çok çeşitlilik oluşturabilirsek, bundan daha güçlü bir mesaj olamaz. Böylelikle başkalarına, nasıl yapabilecekleri konusunda bir güven vereceğiz.” dedi.

Kaynak: Carscoops