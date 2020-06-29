Genel
Mercedes-AMG F1 takımı, ırkçılığı protesto için siyaha bürünecek!
Mercedes‘in Formula 1 takımı, hem takım içindeki hem de diğer tüm spor dallarındaki ırk ayrımını azaltmak için 2020 sezonunun geri kalanında renk düzenini siyah yapacak.
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Yeni renk düzeni bu hafta sonu, 2020 Avusturya Grand Prix’inde ilk kez kullanılacak. Her iki Mercedes-AMG aracının halo (sürücünün önünde yer alan U şeklindeki bar) kısmında “End Racism” ve aynalarında “#WeRaceAsOne” ibareleri yer alacak.
Ekip ayrıca sezon bitmeden bir “Çeşitlilik ve Katılım” programı başlatacak. Bu programda, ekip üyeleri arasındaki ırkçılık farkındalığını arttırmayı, işe alım süreçlerini analiz etmeyi, spora erişilebilirliği arttırmayı ve imkansızlıktan ötürü yeteneği gizli kalan kişilere de destekte bulunmak gibi kısımlar yer alıyor.
Mercedes-AMG F1 Takım Müdürü Toto Wolff, “Irkçılığın ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Bu Mercedes için temel bir ilke. Ancak sessiz kalırsak, her ne kadar doğru inançlara ve zihniyete sahip olursak olalım, bu sorunları çözemeyiz. Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlikten bahsetmek için kullanacağız. Gümüş Ok, 2020 sezonunda ekibimize ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek adına siyah renkte yarışacağız.” dedi.
Hamilton Komisyonu‘nu kurup, yönlendirecek olan 6 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile iş birliğine gidecek. Bu komisyon ile daha fazla siyahi gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile buluşmasına yardımcı olunacak.
Lewis Hamilton bu konu hakkında, “Mercedes Yönetim kuruluna ve Toto Wolff’a, beni dinlemeye, deneyimlerimi ve tutkumu gerçekten anlamaya zaman ayırdığınız ve değiştirmek/geliştirmek istediğiniz bu önemli ifade için çok teşekkür ediyorum. Sporun ötesine geçen bir miras inşa etmek istiyoruz. Eğer lider olabilirsek ve kendi işimizde daha çok çeşitlilik oluşturabilirsek, bundan daha güçlü bir mesaj olamaz. Böylelikle başkalarına, nasıl yapabilecekleri konusunda bir güven vereceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu 2021’de konsollara gelecek!
Yayıncı Warner Bros ve geliştirici Avalanche Software, “oyuncuların sihirbazlar olarak rol almasına, Hogwarts ve çevresini gezebilmesine olanak sağlayan” yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Bloomberg tarafından bildirilen rapora göre, yapım 2021 sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X dahil olmak üzere platformlarda yerini alacak.
Oyundan bazı görüntüler 2018 yılında başlıksız olarak sızdırılmıştı. Raporda bu noktaya da değinen Bloomberg, o günden bu yana yayılan söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coronavirus pandemisi ve JK Rowling’e karşı büyüyen tepki nedeniyle oyunun satış tarihinin ileriye ertelendiği de konuşulmakta. JK Rowling geçtiğimiz günlerde, karakterlerin cinsel tercihlerine ve kamuoyunda yer alan görüşleri garip bir biçimde yorumlaması sebebiyle topa tutulmuştu.
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Rowling’in sonralarda açıkladığı evrene ait bazı detaylar oyuna dahil edilmemiş. Ayrıca oyun üzerinde çalışan bir kişi raporda Rowling’in oyun içerisine çok az katkısı olduğunu söylemiş. Warner Bros, haziran ayında gerçekleşen E3 2020’de bir basın toplantısı sırasında yeni Harry Potter oyununu duyurmayı planladı, ancak Bloomberg’e göre devam eden Coronavirus salgını nedeniyle bu duyuru iptal edildi.
22 Ağustos tarihinde DC Fandome kapsamında, yeni Batman oyununu açıklanmasının ardından, Harry Potter oyununun da sonraki bir tarihte çıkış yapacağı bildirildi. Ayrıca bu planlar Rowling’in tutarsız söylemlerinden önce yapıldı. Uzun süredir evreni düzgün bir şekilde yansıtan herhangi bir yapım olmadığı konusunu dile getiren Potterhead’lar bu habere sevinecekmiş gibi görünüyor.
Genel
Cyberpunk 2077, Çin’de satış rekorları kırıyor!
Geçtiğimiz hafta yapılan Cyberpunk 2077 etkinliğinin ardından, yapımın Çin sınırları içerisinde ciddi satış rakamları yakaladığı bildirildi. Ülkede, Steam üzerinde en çok satan oyunlar listesinin başında Cyberpunk 2077 yer alıyor.
Dünyanın herhangi bir bölgesine kıyasla en büyük oyun pazarlarından biri olan Çin’de bu denli büyük bir başarı yakalayan yapım, CD Projekt Red’i fazlasıyla sevindirmiş. Ayrıca bu satış başarısının sadece bir gün içerisinde yakalandığı vurgulanıyor. Buna göre ilerleyen günlerde yapımın dünya sınırları içerisinde en çok Çin pazarında satıldığını dahi duyabiliriz. Oyun Endüstrisi Analisti Daniel Ahmad’ın verdiği bilgilere göre, Cyberpunk 2077 Çin içerisinde büyük bir tutkuyla bekleniyor.
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Ayrıca analist, CD Projekt Red’in de ülke sınırları içerisinde ciddi bir saygınlığı olduğunu vurguluyor. Steam yani PC versiyonu için yakalanan bu satış başarısında, firmanın Çin için özel olarak tasarladığı, katı yasaları aşmayan seslendirme ve diyalogların da etkisi olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda, ülkede birçok defa ses getiren yapımların satış yasağına uğradığını görmüştük.
Geçtiğimiz günlerde seçkin içerik üreticileri tarafından belirli kısımlar için oynanış videoları yayımlanan yapım, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan oynanış videolarıyla karşılaştırıldığında grafik konusunda ciddi değişiklikler barındırıyor. Twitter ve Reddit üzerinde de birçok kullanıcı arasında şaşkınlık yaratan durum, firmaların genelde downgrade işlemi yapmasına karşın grafikler konusunda ciddi iyileştirmeler içeriyor.
Yapıma ait yeni oynanış videosu
Basın Bülteni
Huawei FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri VGP ödülü aldı!
Huawei Freebuds 3 ve Freebuds 3i modelleri VGP tarafından, ödüle layık görüldü. VGP, Japonya’nın prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.
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Geçen yıl VGP’ye dünya çapında 250 elektronik markası 2.000’den fazla ürün gönderdi. Tüm ürünler, Japonya’nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu. Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi. VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge görülüyor.
FreeBuds 3, VPG 2020 Teknoloji ödülüne layık görüldü!
Huawei FreeBuds 3, IFA 2019’da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından büyük övgü toplamıştı. Huawei’nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.
VGP hem açık konfor tasarımında hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3’ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.
Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül’ü kazandı
FreeBuds 3’ün büyük başarısı ile firma, mayıs ayında biraz daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i’yi piyasaya sürdü. FreeBuds 3’ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor. Sonuç olarak FreeBuds 3i, gürültü seviyesini 32 dB’ye kadar düşürebiliyor.
VGP’nin ödülleri, firmanın gerçek kablosuz kulaklıklarda sağlam donanım ve yazılım teknolojisine sahip olduğunu ve bunun yanı sıra düşük gecikme sunan oyun ve video izleme deneyimi sağladığını gösterdi. Huawei’nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli bir rol oynuyor. Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.