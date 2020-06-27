Genel
5.6 milyon dolarlık Bugatti Divo, Nürburgring’te görüntülendi!
1479 beygirlik Bugatti Divo‘nun tanıtımı üzerinden iki yıl geçti ve sahipleriyle buluştu bile. Fakat teslimatları yapılan bir arabanın pistte test edilmesi oldukça garip bir durum.
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Bugatti‘nin ne yapmaya çalıştığını kimse çözememişken, yalnızca 40 adet üretilen bir arabanın sınırlarının zorlandığını görmek oldukça nadir bir durum. Chiron ile aynı platforma sahip olsalar da Divo oldukça özel bir araç. Fazladan 90 kg kadar yere basma gücü sağlayan aerodinamisi, gelişmiş soğutma sistemi, frenleri, dörtlü egzoz çıkışı ve 35 kg kadar daha hafif oluşu Divo’yu, Chiron’dan ayırıyor.
Divo’da 8.0 litrelik dört turbolu W16 motor yer alıyor. 1479 beygir güç ve 1600 Nm tork değerlerine sahip bu araçta, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ile bu gücü dört tekerleğine aktarıyor. 0-100 km/s hızlanması ise 2.4 saniye. Uygun şartlar altında Divo ile 380 km/s hızı yakalamak mümkün. Yakıt tüketimi konusu, böyle bir araca sahip kişiler için pek de sorun teşkil etmeyecektir fakat adet yerini bulsun. Divo’nun 100 km‘de ortalama 23.5 litrelik bir yakıt tüketimi var.
Genel
Steam 2020 yaz indirimleri başladı!
Oyun meraklılarının uzun süredir beklediği 2020 Steam yaz indirimleri nihayet başladı. Bugün yani 25 Haziran 2020 tarihinde başlayan indirimlerin 09 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi beklenmekte. Şu an platform üzerinde %80 ila %90’lara varan indirimler bizleri bekliyor. Ayrıca etkinlik bünyesinde oyun aldığımızda harcadığımız tutarla birlikte puan dükkanında puanlarımız birikiyor. Bu puanları Steam bünyesinde, çeşitli avatar, arka plan ve rozet gibi öğeler için kullanabiliyoruz. Ek olarak 60 TL değerinde yapılan harcamalara Steam, sepet üzerinde 10 TL indirim sağlıyor.
Sevilen birçok seride ciddi oranlarda indirimler bizleri karşılıyor. Coronavirus döneminde evde kalanlar için ciddi fırsatlar sunan Steam, Epic Games’in hediye borbardımanına güzel bir cevapta bulunmuş gibi görünüyor. Son olarak indirimlerin tümüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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2020 yaz indirimlerinde dikkat çeken fırsatları derledik:
Middle-earth: Shadow of War %70 indirimle 20,10 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
The Witcher 3: Wild Hunt %70 indirimle 17,99 TL
GOLF IT %50 indirimle 8,00 TL
Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL
RAFT %30 indirimle 21,70 TL
Borderlands 3 %50 indirimle 154,50 TL
Terraria %50 indirimle 9,00 TL
Stranded Deep %30 indirimle 16,80 TL
Planet Coaster %75 indirimle 28,00 TL
Tabletop Simulator %50 indirimle 15,50 TL
Battlefield 1 %50 indirimle 139,99 TL
Internet Cafe Simulator %33 indirimle 12,39 TL
Darksiders 3 %67 indirimle 88,77 TL
Devil May Cry 5 %50 indirimle 89,50 TL
Call of Duty WWII %67 indirimle 68,97 TL
Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL
Far Cry New Dawn %60 indirimle 79,60 TL
Don’t Starve Together %66 indirimle 8,16 TL
Tom Clansy’s Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
Mortal Kombat 11 %60 indirimle 32,80 TL
Genel
Cyberpunk 2077 için yeni fragman yayınlandı!
Geçtiğimiz günlerde 17 Eylül olarak belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım tarihine ertelenen Cyberpunk 2077 için yeni oynanış videosu yayınlandı. Cyberpunk 2077 Night City Wire Show adıyla geçtiğimiz dakikalarda başlayan etkinlik bizlere oyun içerisinden birçok detayı gösteriyor.
Yapım PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Geçtiğimiz günlerde geliştirici ekip, oyunun tamamlandığını ancak oyundaki RPG öğelerini tekrar ele almak ve güç dengesini oluşturmak için oyunun ertelendiğini belirtmişti. Açık dünya ve umut vadeden senaryosuyla oyuncular tarafından uzun bir süredir beklenen yapım 19 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Daha önce birkaç oyun içi video ve karakter oluşturma gibi detayları paylaşılan yapım, içerisinde bulunan distopik evren ile merak uyandırıyor.
Distopik dünyasıyla beklentilerimizi yükselten yapıma ait yeni fragman
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Fragmanda ilk olarak oyun içerisinde yer alan Night City’de yeni arkadaşlarımızı tanıyoruz. Özellikle yakın arkadaşımız Jackie ile karşılaştığımız videoda, Fixer, Dexter ve Shaun gibi karakterleri de görmüş oluyoruz. Badlands adı verilmiş nükleer patlama sonrası bir çöle kurulan şehirde başlayacak olan hikayemiz çeşitli görevlerle devam edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves’in de yer alacağını bildiğimiz Cyberpunk 2077’de karakterlere ait mimik, hareket ve fizik motoru işlevlerinin çağımız açısından çığır açması bekleniyor.
Yeni anime duyurusu: Cyberpunk 2077: Edgerunners
Ek olarak CD Projekt Red, Cyberpunk oyunu için yeni bir anime duyurusu da yaptı. Cyberpunk 2077: Edgerunners adıyla gelecek olan anime 2022 yılında Netflix üzerinde yayınlanacak. Yapım, Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçecek, ancak tamamen farklı bir hikaye örgüsüyle farklı bir karakteri konu alacak. Son olarak, kanun kaçağı bir sokak çocuğunu konu alması beklenen animenin 10 bölümden oluşması bekleniyor.
Cyberpunk 2077: Edgerunners için yayınlanan duyuru videosu:
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!
Samsung firmasının yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip 5G, TENAA üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Galaxy Z Flip 5G, Samsung sitesinde de listelendi!
Samsung, katlanabilir telefon konusunda yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy Z Flip 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, TENAA üzerinde görüntülendi. Çin’de piyasaya çıkmadan önce cihazlara sertifika veren kurum olarak bilinen TENAA‘da görüntülenen Galaxy Z Flip 5G‘nin, bazı teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu. Sertifikada iki farklı batarya olduğu ortaya çıkarken, bunlar sırasıyla 2500 mAh ve 704 mAh olarak belirlenmiş. İki adet ekranı olan cihazın küçük ekranının aynı şekilde küçük olan bataryadan güç alacağı düşünülüyor. Ayrıca ikinci küçük ekranın 1.05 inç değerinde olduğu da ortaya çıktı.
Teknik özellik olarak amiral gemisi donanıma sahip olması beklenen Galaxy Z Flip 5G bizleri, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılamakta. SM-F707N koduyla Samsung resmi internet sitesinde de listelenen cihaz, 8 GB RAM ile geliyor. Ekranın 6.7inçFullHD+ Dinamik AMOLED ile geleceği daha önceden ortaya çıkarken, cihaz ayrıca 15W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Cihazı 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte ilk kez görme şansını yakalayacağız. Bakalım Samsung, katlanabilir telefonlarda istediği hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.