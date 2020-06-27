5.6 milyon dolarlık Bugatti Divo, Nürburgring’te görüntülendi!

1479 beygirlik Bugatti Divo‘nun tanıtımı üzerinden iki yıl geçti ve sahipleriyle buluştu bile. Fakat teslimatları yapılan bir arabanın pistte test edilmesi oldukça garip bir durum.

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Bugatti‘nin ne yapmaya çalıştığını kimse çözememişken, yalnızca 40 adet üretilen bir arabanın sınırlarının zorlandığını görmek oldukça nadir bir durum. Chiron ile aynı platforma sahip olsalar da Divo oldukça özel bir araç. Fazladan 90 kg kadar yere basma gücü sağlayan aerodinamisi, gelişmiş soğutma sistemi, frenleri, dörtlü egzoz çıkışı ve 35 kg kadar daha hafif oluşu Divo’yu, Chiron’dan ayırıyor.

Divo’da 8.0 litrelik dört turbolu W16 motor yer alıyor. 1479 beygir güç ve 1600 Nm tork değerlerine sahip bu araçta, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ile bu gücü dört tekerleğine aktarıyor. 0-100 km/s hızlanması ise 2.4 saniye. Uygun şartlar altında Divo ile 380 km/s hızı yakalamak mümkün. Yakıt tüketimi konusu, böyle bir araca sahip kişiler için pek de sorun teşkil etmeyecektir fakat adet yerini bulsun. Divo’nun 100 km‘de ortalama 23.5 litrelik bir yakıt tüketimi var.