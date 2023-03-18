Mercedes-Benz, güncellenmiş GLA ve GLB SUV‘ları yılın ilerleyen dönemlerindeki küresel lansmanlarından önce tanıttı. 2023 SUV’ları güncellenmiş stil, yeni hafif hibrit motor seçenekleri, yükseltilmiş plug-in-hibrit varyantlar ve araçtaki teknolojide yükseltmeler getiriyor.

Görünümden başlayarak, güncellenen kardeşler revize edilmiş tamponlara, yeni alaşım jant tasarımlarına ve revize edilmiş ışık kümelerine sahip. Ön farlar yeni LED imzalara sahipken, arka farlardaki LED detaylar da revize edildi. SUV’lar artık tekerlek kemerlerinin etrafında gövde renginde kaplamaya da sahip. Eski modellerde plastik kaplama bulunuyordu. GLB ayrıca tek bir çıtaya sahip yeni bir ızgaraya sahip. Uluslararası araçlar artık standart olarak LED farlara da sahip.

Kabin içindeki değişiklikler esas olarak döşeme renklerinden ve Mercedes’in güncellenmiş direksiyon tasarımını seriye dahil etmesinden ibaret. SUV’larda artık bilgi-eğlence sistemi ve gösterge paneli için ikiz 10,25 inçlik ekranlar standart olarak sunuluyor ve üniteler artık en yeni MBUX yazılımını çalıştırıyor.

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Motor gamında GLA ve GLB’ye tüm benzinli motor seçeneklerinde 48V hafif hibrit teknolojisi ekleniyor. Buna ek olarak Mercedes, GLA’da sunulan plug-in-hybrid güç aktarma organının performansını geliştirdiğini söylüyor. Her iki SUV de 1.3 litrelik turbo benzinli veya 2.0 litrelik turbo benzinli motorun yanı sıra farklı ayar durumlarında 2.0 litrelik dizel motorla sunuluyor.

Mercedes, PHEV’e geçerken elektrik motorunu 7 bhp daha fazla güç üretecek şekilde geliştirdi ve sistem 22 kW’a kadar daha yüksek şarj hızlarını da destekliyor. Menzil de bir önceki modele göre geliştirilmiş olup, güncellenmiş PHEV 60 km’den 70 km’ye kadar EV olarak kullanılabilmektedir.

AMG 35 varyantları da güncellenmiş görünümün yanı sıra hafif hibrit teknolojisinden yararlanıyor. Modellerin kaputunda geleneksel üç noktalı yıldız yerine yeni Affalterbach AMG rozeti de yer alıyor.

Güncellenen GLA ve GLB önümüzdeki aylarda küresel pazarlarda satışa sunulacak.