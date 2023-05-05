Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Türkiye’de araç satışında bayi ve galericileri devreden çıkararak doğrudan satış stratejisine geçtiğini duyurdu. Tesla ve Togg’un ardından Mercedes-Benz de Türkiye’de doğrudan satış için harekete geçti. Bu stratejiye göre araçlar için deneyim ve satış merkezleri kurulacak. Şimdi bayiler yandı!

Mercedes-Benz Bayileri Acenteye Dönüştürüyor!



Bu aslında firmanın Türkiye ayağı tarafından çok uzun süredir düşünülen bir şeydi. Eğer son zamanlarda araba almak üzere bayileri ziyaret ettiyseniz, hepsinin farklı satış stratejileri olduğunu görürsünüz. Mercedes cephesinin biraz da bundan rahatsız olduğu söylenebilir.

Geçen yıl Kasım ayında bir gazeteye konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg’un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz.” demişti.

Mercedes-Benz, nihayet 15 Mayıs’ta devreye alınacak Türkiye’de hayata geçirdiği müşteri odaklı yeni satış modelini duyurdu. Bloomberg HT’ye açıklamalar yapan Şükrü Bekdikhan röportajda çok önemli noktalara değinmiş.

Otomobil ve hafif ticari araçlar için geçilecek yeni satış modeline ilişkin Bekdikhan, Mercedes-Benz bayilerinin acentelere dönüşerek, satın alma ihtiyaçlarının analizinde ve sürecin her aşamasındaki destekleriyle, müşteri deneyiminin gerek online, gerekse de fiziksel alanlarda geliştirilmesinde anahtar rol oynayacağını aktardı.

Bekdikhan’ın verdiği bilgiye göre, ülke genelinde araç modellerinde geçerli tek fiyat uygulanacak, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkacak. Araç satış sözleşmeleri ve faturalandırma doğrudan Mercedes-Benz Otomotiv üzerinden gerçekleştirilecek.

15 Mayıs’tan itibaren devreye alınacak Çevrimiçi Mağaza veya acenteler aracılığıyla müşteriler, araç stoklarını gerçek zamanlı ve şeffaf biçimde takip edebilecekler, ülke genelinde geçerli olacak tek fiyatla diledikleri araç modeline ulaşabilecekler. Müşteriler, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulan kredi seçenekleriyle uygun buldukları finansman ve Mercedes-Benz Kasko teklifini tercih edebilecekler.

Yeni satış modeli ile inovasyon, şeffaflık ve çok daha hızlı bir iletişim imkânı sunması sayesinde müşteriler ile olan bağın daha güçleneceğine inadığını dile getiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni iş modeliyle birlikte kilit rol oynamaya devam edecek olan Mercedes-Benz acenteleri, artık stok bulundurmak zorunda olmadıklarından finansal ve piyasa dalgalanmalarına dair riskleri azalacak, ülke genelindeki tek fiyat politikasıyla müşteri talep ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma imkânı bulacaklar.” dedi.

Yeni satış modelinin tanıtıldığı toplantıda hafif ticari araç satışlarında yeni satış modeline ilk geçen ülkenin Türkiye olduğu da Bekdikhan tarafından vurgulanıyor.

Fırsatçı Bayilere Son!

Türkiye’de sıfır otomobil piyasasının yanında ikinci el otomobil piyasası da karmakarışık. Sıfır araç fiyatlarındaki dengesizlikler üzerine çıkarılan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden 8 ay geçti.

Ancak bu süreçte bazı otoparklarda galericiler tarafından bekletilen birçok araç görüntülendi. Binlerce sıfır aracın ise internet üzerinden yayımlanan ilanlarda ikinci el olarak sahte bilgilerle alıcı beklediği görülüyor. Bu ilanlarda kilometre bilgisi 6 bin 1, 6 bin 100 gibi paylaşılıyor ancak satıcıların bir kısmı ilan açıklamasında bir kısmı ise telefon ile ulaşıldığında aracın sıfır olduğu bilgisini veriyor. Bu durum ise ikinci elin, sıfır araç fiyatlarını geçtiğini gösteriyor.

Bazı bayiler de fırsatçılık yaparak satışları baltalıyor. Fiyat artışı beklentisi nedeniyle araba almak isteyen vatandaşlara arabanın olmadığını söyleyerek ellerindeki sıfır araçları otoparklarda çürüten birçok bayi olduğu gibi, vatandaştan kapora alarak aylar sonrasına tarih veren ve taahhüt edilen tarih geldiğinde araç olmadığını söyleyip kapora iadesi yapan birçok bayi de bulunuyor.

Mercedes’in bu hamlesi umuyoruz ki diğer üreticilere de bir yol gösterici olur ve diğer üreticiler de bayileri aradan çıkararak doğrudan satış stratejisi uygular.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes doğru mu yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!