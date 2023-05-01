Kısa bir süre önce sizlere Togg T10X‘in 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktığını ve Elazığ’da Kula rengine sahip ilk Togg’un sahibiyle buluştuğu bilgisini aktarmıştık. Togg teslimatları başlamışken, en çok merak edilen konulardan biri olan Togg servis noktaları konusu da açıklığa kavuştu. Togg servis noktalarının sayısı ve yerleri açıklandı! İşte Togg’un açıklaması!

İşte 23 İlde Togg Servis Noktaları!

Birçok vatandaşın Togg hakkındaki en büyük endişesi servis noktaları konusundaydı. Yedek parça ve araç tedariği konusunda Togg’un nasıl bir performans göstereceğini merak edenlere oldukça sevindirici haberlerimiz var.

Togg’dan yapılan açıklamada, “Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.” ifadelerine yer verildi.

Togg servis noktalarının hangi bölgelerde olduğunu ve servis noktası sayısını gösteren bir görsel de paylaşmış durumda. Paylaşımda Bosch Car Service ile yapılan işbirliğine değinilmesi dikkat çekiyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mart ayında dünyanın en büyük bağımsız araç servis ağlarından biri olan Bosch Servisleri ile işbirliği yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan işbirliği kapsamında kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetleri en yüksek standartlarda sunulacak. Togg akıllı cihaz kullanıcıları, anlaşmalı servislerin sunduğu onarım, servis, bakım ve garanti hizmetleri dahil tüm hizmetlerden yararlanabilecek.

Anlaşmalı Bosch Car Service noktalarındaki personel, Togg’dan kapsamlı bir ön eğitim alacak ve ardından gerektiğinde Togg Teknik Saha Servisi’nin yardımıyla yüksek gerilim, fotovoltaik ve güvenlik sistemlerinde onarım yapma yetkisine sahip olacak. Tüm onarım, garanti ve proaktif servisler, yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek.

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik’te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri’de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bosch Car Service güvencesiyle beraber Togg’un bakım ve onarımı konusundaki endişeleriniz ortadan kalktı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!